"Soy hincha del Once Caldas": Alexis Henríquez

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

A la hora de elegir el equipo de sus amores, Alexis Henríquez no duda en decir que es el Once Caldas por encima del Atlético Nacional.

Estos dos equipos, los dos únicos clubes colombianos campeones de la Copa Libertadores de América se encontrarán el viernes a las 8:00 de la noche en el Palogrande y a puerta cerrada.

Henríquez levantó la Copa Libertadores con los dos. 13 títulos, 11 nacionales y 2 internacionales, con el onceno paisa, y tres con el Blanco, dos nacionales y uno internacional.

- ¿A qué se dedica por estos días?

Estudio y leo mucho; veo entrenamientos y participo en varios seminarios en línea con gente muy capaz. Trato de aprender de todos un poco.

- ¿Ese será su próximo cargo en el fútbol, el de técnico?

Esa es la idea, lo que quiero, me gusta y me estoy preparando para eso.

- ¿Está viviendo en Manizales?

Voy y vengo, tengo compromisos en ambas ciudades, pero acá en Manizales me siento muy bien.

- ¿Qué le dice el partido del próximo viernes?

Un juego importante del fútbol colombiano con los dos equipos que ganaron la Copa Libertadores. Manizales es una plaza muy buena para jugar fútbol. Bueno, ya con la pandemia será sin gente y eso lo hace diferente.

- ¿Un partido que recuerde con la camiseta del Once Caldas ante Nacional?

El que más recuerdo fue una vez que les ganamos 3-1 en Medellín en uno de los cuadrangulares finales. Después, en la vuelta también les ganamos en Manizales.

- ¿Y tiene uno con la camiseta del Atlético Nacional ante Once Caldas?

También, pero eran los partidos más complicados para mí, venir a jugar acá a Manizales. Tengo varios, pero acá nos fue bien.

- ¿Se quedó con el sinsabor de no poder terminar su carrera en el Once Caldas?

Me dolió mucho, porque no vi interés de ninguno del Once Caldas. No meto al técnico porque nunca supe qué pensaba. No sentí ni el 1% de interés.

- Varios ídolos se han ido por la puerta de atrás: Henao, Soto y usted no pudieron llegar

Hablé con los dos, es duro de verdad ver cómo ha sido el trato con ellos. Es difícil de entender, pero gracias a Dios no le pasó a Dayro. Le dije que cuidado con una decepción de la gente que está hoy con el Club; no sé quién toma esas decisiones con los ídolos del Club.

- Usted sí dice abiertamente que es hincha del Once Caldas

Soy hincha del Once Caldas, llegué muy joven y en esa época sólo le hacía fuerza al Unión Magdalena. Llegué acá y me volví hincha; no niego todo lo que me aportó Nacional. Que gane el mejor el viernes, pero a los dos les haré fuerza cuando jueguen con otros equipos.

La décima

- Viernes

6:00 p.m. Jaguares - La Equidad

8:00 p.m. Once Caldas - Nacional

- Sábado

4:00 p.m. Bucaramanga - Patriotas

6:00 p.m. Envigado - Junior

8:00 p.m. Tolima - América

- Domingo

2:00 p.m. Chicó - Cúcuta

4:00 p.m. D. Cali - A. Petrolera

6:00 p.m. Medellín - D. Pereira

8:00 p.m. Santa Fe - Millonarios

- Lunes

7:40 p.m. Águilas Doradas - D. Pasto