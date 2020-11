Solo pido que no inventen cosas: Andrés Felipe Correa, capitán del Once Caldas

LA PATRIA I Manizales

Andrés Felipe Correa, el capitán del Once Caldas, habló hoy con LA PATRIA de lo que sucedió anoche en la rueda de prensa virtual, después del empate 1-1 con el Medellín, por la fecha 17 de Liga.

En ella, tanto el técnico Hubert Bodhert, como Correa, se disgustaron con las preguntas que enviaron los periodistas deportivos de Manizales que transmiten los partidos. Los comunicadores cuestionaron el resultado, el modulo, los cambios y el presente del equipo.

Hoy, 24 horas después del juego, "Pecoso" Correa dijo sobre el cuestionamiento que les hizo a los periodistas: "No voy a entrar en detalle sobre qué debe o no preguntar la prensa; por su experiencia y estudios sabrán qué deben hacer. No pretendo que hagan la cosas a nuestro acomodo, ni mucho menos, solo pido que no inventen cosas (no todos) de ahí parte su credibilidad".

Agregó: "Me invitaron a la rueda de prensa y no hubo ninguna pregunta para mí y conozco un poco más el equipo y a cada uno de ellos. Todo se entorna a una sola persona que no la está pasando bien y que hace parte del equipo y esto es de todos".

Destacó la solidaridad que hay en el grupo de técnicos y jugadores: "Mientras podamos ayudar lo hacemos y nos defendemos, porque así uno solo no esté bien, nos ayudamos todos. Once Caldas no es una sola persona, somos todos dolientes de la situación".

Del empate con el DIM y lo que viene, el capitán indicó: "Nuestra prioridad es la clasificación, para eso debemos ganar los juegos restantes".