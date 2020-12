"Sin hablar veo que hay mucha noticia": Hubert Bodhert, técnico del Once Caldas

LA PATRIA I Manizales

Habló Hubert Bodhert. El técnico del Once Caldas atendió a LA PATRIA para hablar de la goleada que le propinó 5-2 Millonarios en la primera fecha de la Liguilla BetPlay.

Sin embargo, no aceptó preguntas sobre su situación contractual con el equipo. Dijo que esas preguntas se les deben hacer a la dirigencia del Club.

Explicó el 5-2: "Se pierde con Millos por que fue muy superior al Once Caldas en todos los aspectos".

Del rendimiento individual analizó: "Es cierto, tuvimos en algunos jugadores un rendimiento que no fue el mejor y eso afectó funcionamiento del equipo en general".

Después del juego con Millonarios, Bodhert dijo en la rueda de prensa que respondía las preguntas de Win Sport, hacía un resumen y no los cuestionamientos de los periodistas que cubren al Once Caldas "porque yo sé lo que viene de Manizales".

"He guardado silencio, en ningún momento he hablado o reaccionado de alguna manera a la prensa en Manizales. Sin hablar veo que ahí mucha noticia, prefiero ser respetuoso y hablar cuando me toque hacerlo".

Y recalcó: "Decir que ya sé lo viene después de un partido como ese, no crea que sea un irrespeto, pero si lo tomaron de esa manera, quiero que sepan no ha sido mi intención. He sido respetuoso de todo lo que dicen y nunca he entrado a debatir sus pensamientos o conceptos que emitan y así me mantendré".

Lo que sigue

Viernes: Millonarios - Chicó.

Sábado: 3:00 p.m. Once Caldas - Patriotas

9 de diciembre: Once Caldas - Patriotas, y Millonarios - Chicó.