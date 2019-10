Se inician en competencias de baloncesto

LA PATRIA | MANIZALES

"This is a great opportunity for my team and we're all working together to get to the finals". Traducción: esta es una gran oportunidad para mi equipo y estamos trabajando juntos para llegar a las finales. Lo dijo en inglés Damián Quiñones, del equipo de baloncesto Flying Hoops de Cali, y quien vivió en Estados Unidos hasta hace cinco meses, pues sus padres colombianos se trasladaron a Colombia.

Él y su equipo participaron en la Copa Nacional de Baloncesto de categorías en formación que se realiza hasta hoy en Manizales. Quiñones, de 14 años, resaltó que eventos de ese tipo sirvan para que los jugadores colaboren entre ellos y trabajen duro.

Participaron 67 equipos provenientes de Pasto, Cali, Medellín, Bogotá, Armenia, Pereira, Girardot, Popayán e Ibagué. La capital de Caldas también tuvo representación. "Las categorías son Sub-12, Sub-14 y Sub-17 en ramas masculina y femenina. El objetivo es darles a los niños y adolescentes la oportunidad de competir con equipos de otras partes de Colombia", contó Mónica Franco, organizadora de la Copa.

Los finalistas se definieron entre la tarde y noche de ayer. Se premiarán los tres primeros de cada categoría. "A Caldas le ha ido bien, ha clasificado. Estamos esperando los cruzados a ver cómo nos va", agregó Franco. Los ganadores se conocerán hoy luego de que se disputen las finales.

Participan

Juan José Castillo, de Flying Hoops de Cali

Esto es un fogueo para equipos nuevos. Venimos a competir, la idea es ganar.

Jacobo Paredes, de Flying Hoops de Cali

Este tipo de competencias fomenta la competitividad sana entre jóvenes del país.

Dana Castrillón, de Esbamix de Girardot

Para mejorar nuestras habilidades en el deporte.

Mateo Muriel, de Esbamix de Giradot

En estas competencias desarrollamos las actividades que adelantamos en los entrenamientos.

Julián David Tejada, de CRP de Cali

Es útil porque la gente puede ver a un talento jugar y se lo llevan a otro equipo.

Rubén Darío Echeverri, de Matecañas de Pereira

Estos torneos nos entretienen y disfrutamos mucho el juego.

Guadalupe Quintero, de Manizales Basketball Club

Nos permite saber cómo estamos jugando y evaluar nuestro desempeño.