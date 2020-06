Se enfermó en el Mundial de Fútbol Sala de Tailandia, no quiso comer culebra

Osvaldo Hernández

La historia de Alejandro Serna en el Mundial de Fútbol Sala en Tailandia casi es una odisea. Por fortuna, tuvo dos o tres hechos importantes que mitigaron de alguna forma lo que este manizaleño vivió en Bangkok con la Selección Colombia.

El Flaco es un referente del futsal o del microfútbol en Caldas. Empezó en el 2008 en el micro y representó a Caldas en los Juegos Nacionales y jugó la Copa Semiprofesional de este deporte; lo jugó hasta el 2011. No quedó en la lista definitiva para el Mundial y se pasó para fútbol sala, donde vistió los colores del seleccionado nacional en el mencionado mundial. Hubo un vacío y retornó al microfútbol hasta que definieron el ascenso y el descenso en futsal y regresó a la Universidad de Manizales.

En el Mundial de Tailandia, Serna vivió las "amargas y las maduras": "El almuerzo los 10 primeros días era arroz con huevos. Yo no como pescado y la carne allá era de culebra, entonces era muy complicado comer de eso", recuerda Alejandro.

La Selección estuvo 40 días en Tailandia, pero solo le dieron viáticos para 10 días; no creían que avanzaría más: "Llegamos 10 días antes por aquello de la adaptación, pero lo de la comida era muy difícil para mí. Pasar por el restaurante y sentir el olor me hacían vomitar, me pasó todos los días".

Alejandro dice que el servicio de restaurante era buffet: "Uno podía servir lo que pudiera y no era capaz. Me tocó decirle al muchacho del restaurante que me hiciera arroz con huevos en cantidades. El problema fue que a los 10 días me empecé a enfermar y eso se notó en los entrenamientos y en los partidos. No era capaz".

Serna pasó a la historia porque fue el autor del primer gol de Colombia en un Mundial de Fútbol Sala en el partido que no podían perder y cayeron 5-2 con Guatemala. En el segundo golearon 11-3 a Islas Salomón y en el tercero perdieron 2-0 con Rusia, partido que no pudo disputar el manizaleño porque estaba enfermo por falta de una alimentación ideal.

"Mi comida mejoró porque me daban pollo apanado con papitas a la francesa y los compañeros me traían hamburguesas de Mcdonalds. Al frente del hotel había un comedero o algo así y la gente cogían las ranas o sapos y se los comían casi crudos".

Colombia pasó segundo en el grupo detrás de Rusia, en octavos le ganó 2-1 a Irán, en cuartos 3-1 a Ucrania y en semifinales perdió 3-1 con Brasil, el campeón finalmente después de derrotar 3-2 a España; Colombia perdió con Italia la tercera casilla.

Esa figuración final le permitió a Colombia ir 10 días a Brasil, para celebrar con ese país el título y allí en Sao Paulo, Alejandro Serna se desquitó y comió como nunca lo había hecho después de la pesadilla en Tailandia.

El Flaco, de 33 años, es contador, juega con la Universidad de Manizales, centro educativo con el que ya tiene una especialización y ahora está finalizando la Maestría.