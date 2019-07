Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

El 1 de julio del 2004, hace 15 años, quedó para siempre en la historia del Once Caldas. Ese día el equipo logró el título de la Copa Libertadores de América, fecha en que la ciudad de vistió de blanco para vivir la fiesta deportiva más grande que ha tenido el onceno caldense en su historia.

Sin embargo, antes y después sucedieron hechos que cambiaron el rumbo del Club: la demanda que perdió con la Dian por la transferencia de Edwin Congo al Real Madrid (asentaron mal el negocio en la declaración de renta y perdió la demanda con la Dian), la transformación del equipo de corporación sin ánimo de lucro a sociedad anónima y la venta del mismo.

LA PATRIA habló con Jairo Quintero Trujillo, quien lideró el grupo de dirigentes que lograron la hazaña.

- ¿Qué es lo primero que piensa cuando le hablan del título de la Copa Libertadores de América en el 2004?

Es la vivencia del fútbol más grande y hermosa en la que he participado. Haber tenido la oportunidad de ser campeón de la Libertadores y subcampeón de la Copa Intercontinental de Clubes es algo que pocos han podido vivir. Gracias a Dios pude vivir esos momentos.

- ¿Qué recuerda de ese día?

La felicidad de la ciudad, el departamento y el país. A Manizales la conocen en el mundo por eso. Me pasa cuando salgo de la ciudad o del país, la gente lo recuerda y de inmediato vincula a la capital de Caldas con el hecho.

- ¿Ese logro se construyó o fue accidente en la historia del Club?

Ese hecho extraordinario tuvo un trabajo muy importante de todos en el Once Caldas, que en esa época era una familia. Cada uno sabía qué debía hacer, desde el dirigente hasta la secretaria y el utilero. Todos íbamos para el mismo lado y sin ningún interés. El dolor de uno era el de todos. Fue una hazaña ejemplo para el país.

- Hay quienes dicen que fue un proceso de dos décadas que ustedes pulieron año tras año, ¿es verdad?

Escalamos año a año, paso a paso y construimos una historia muy bonita. Era una corporación sin ánimo de lucro y comprometíamos nuestro patrimonios para ayudarlo. Fue un trabajo con las uñas y todos los directivos aportaron, esa es la verdad.

- ¿Es imposible repetir una gesta de estas?

Imposible no, difícil, sí. Lo que hay que hacer es iniciar un proceso muy bien fundamentado, con todos los sujetos y convencidos de lo que se está haciendo. Se necesita gente que sepa y comprometida pero, sobre todo, poner a la ciudad y a la afición al lado.

- A partir del título de la Copa Libertadores aparecieron las diferencias. ¿Por qué?

Aparecieron los intereses personales y se perdió el norte de la institución. Ese, pienso yo, fue el detonante para que la institución no hubiese caminado por dónde debía. Este tipo de corporaciones, cuando aparecen los intereses particulares, se pierde el objetivo, la misión y la visión.

- ¿Qué fue más grave para el Club?: ¿el problema de Congo, la división entre ustedes o la transformación del equipo de corporación sin ánimo de lucro a sociedad anónima?

Las aspiraciones personales, en mi concepto, cambiaron el rumbo de la institución. Obvio que luego influyó la transformación de corporación sin ánimo de lucro a sociedad anónima. Siempre dije que eso no era bueno para el Club y que debía ser siempre corporación sin ánimo de lucro. Con dueños y aparece el lucro personal. Antes corríamos riesgos todos, pero para el beneficio del Club y de la ciudad. Hoy, con dueño, no corre los riesgos que debe y no hace las inversiones que debe, porque siempre está pensando en sacar utilidad.

- Usted fue el presidente del Club cuando sucedió lo de Edwin Congo. ¿Se arrepiente de algo?

Ahí no se hizo nada malo. Incluso, en un acta, están los conceptos jurídicos de dos asesores tributarios, de los mejores del país, quienes, en un 90%, recomendaron hacer lo que hicimos. Esa acta la firmamos todos los miembros de la Junta Directiva del Club.

- ¿Usted cree que no tiene ninguna responsabilidad en ese caso?

En absoluto, tengo la conciencia tranquila y si hoy tuviera que hacer la misma gestión, haría lo mismo. Preguntarle al que sabe y que sean ellos los que nos dicen qué debemos hacer, como sucedió, avalado por los demás miembros de Junta.

- ¿Reitera que fue un error permitir la transformación del Club de corporación sin ánimo de lucro a sociedad anónima?

Fue un error, no solo del Once Caldas, sino en todos los equipos. Se pierde el interés popular, se acabó el sentido de pertenencia y eso se nota hoy en el comportamiento general. Además, ya son empresas privadas. Ellos pueden disfrutar de las utilidades y se acabó el sentido de pertenencia. Ojalá uno tuviera un equipo con 20 mil socios.

- El Gobierno dice que se hizo así para hacer más visibles los dineros de los dueños.

Anteriormente también, todos los negocios del fútbol son visibles, diferente es que haya o no haya control. Mientras participé, presentamos los libros con todos los documentos y las cuentas al día. Se beneficiaron y mire ahora cuánto valen los clubes después de no valer nada.

- ¿Es imposible pensar hoy en algo diferente?

Si hay voluntad todo se puede hacer, además, hay ejemplos en el mundo.

- Al profesor Luis Fernando Montoya le deben un partido de su conciliación laboral. ¿Qué opina de eso?

No participé de esa decisión. Me tocó el accidente y lo viví a su lado. Es algo que uno no quisiera con un amigo o un compañero. Luis Fernando es el que mejor ve el fútbol en Colombia. Sé que después él reclamó, hicieron unas conciliaciones y no sé qué ocurrió. Hay un deber moral para cumplirle. Cuando regresé al Club intentamos hacerle el partido, pero valía más traer el equipo y no era bueno económicamente para él. Hasta con la Federación lo intentamos y no se pudo.

- ¿Qué opina de lo que le sucedió a Jhon Viáfara?

Me dejó muy triste y me impactó mucho. Una situación muy difícil, lástima porque Jhon tenía condiciones para ser un buen líder, ojalá no sea tan grave como se dice y pueda salir adelante.

- ¿Qué piensa del Once Caldas de hoy?

Lastimosamente, creo yo, se ha perdido la afición. No se busca la competencia, dar recreación y tener el equipo competitivo, sino sostenerlo para que no se pierda plata y así es imposible. El fútbol es rentable cuando se invierte. Hay que correr riesgos. Mire lo que hace el Tolima: invierte y saca todo tipo de resultados, económicos y deportivos. El técnico de acá se ve interesante, pero hay que darle jugadores.

- ¿Qué tan grave es que se piense más en la plata que en lo deportivo?

Hay que combinar y tener equilibrio, hay que invertir acorde a las capacidades, pero sin descuidar las metas o los objetivos deportivos, los cuales traen más recursos. Nosotros, antes, no teníamos dinero, pero se hacía el esfuerzo con el convencimiento de que llegaban los resultados y eso pasó. Ahora bien, la afición es fundamental y si no está motivada es muy complejo el tema.

- ¿Qué tanto puede influir que los dueños no sean de Manizales?

No sé qué tanto, pero si no tienen objetivos o una visión clara de lo que se pretende con el equipo o con la afición no pasa nada así sean también de Manizales. Hay que ser claros en todo, así sean de otra parte.

- A los dueños de hoy se les cuestiona porque, al parecer, están pensando más en transferir jugadores que en lograr títulos, ¿qué opina?

Las dos cosas se tienen que mezclar, nadie vive de las taquillas. Hoy se vive de la televisión y de los derechos deportivos, pero hay que saberlos sacar. Los están sacando biches y no miran lo deportivo. Ahí se hace equilibrio. Los jugadores se muestran con resultados, que son posibles con buenos equipos.

- ¿Qué tan cierto es que un dirigente debe tener tener condiciones: conocimiento, pasión y recursos?

Tiene que tener conocimiento y, como en cualquier negocio, hay que saberlo manejar. El fútbol es una actividad muy diferente. Hay que cohesionar personas, volverlas una familia. Hay que tener pasión, querer lo que se hace y sentirlo. El dinero llegará por las buenas decisiones. En el fútbol ni es igual 2 más 2, no, hay que saber qué nos pueden dar los jugadores, los que finalmente marcan los éxitos o los fracasos.

- ¿Usted cree que al Once Caldas lo habían podido liquidar?

No creo eso, no han liquidado a los de la B o al Pereira, con menos imagen e impacto, mucho menos al Once Caldas. Negocio del fútbol es muy bueno, pero sabiéndolo llevar.

Así ganaron el título

- Primera fase

Once Caldas 3 Fénix (Uruguay) 0

Atlético Maracaibo 1 Once Caldas 2

Vélez Sarsfield (Argentina) 2 Once Caldas 0

Once Caldas 2 Atlético Maracaibo 1

Fénix (Uruguay) 2 Once Caldas 2

Once Caldas 2 Vélez Sarsfield 0

- Octavos de final

Barcelona (Ecuador) 0 Once Caldas 0

Once Caldas 1 Barcelona (Ecuador) 1

- Cuartos de final

Santos (Brasil) 1 Once Caldas 1

Once Caldas 1 Santos (Brasil) 0

- Semifinales

Sao Paulo 0 Once Caldas 0

Once Caldas 2 Sao Paulo 1

- Final

Boca Juniors 0 Once Caldas 0

Once Caldas 1 (2) Boca Juniors 1 (0)

Los campeones

Arqueros: Juan Carlos Henao, Orlando Ramírez y Juan Carlos González.

Defensas: Miguel Rojas, Edgar Cataño, Wilmer Otegón, Samuel Vanegas, Mauricio Casierra, Alexis Henríquez, John Edwin García.

Mediocampistas: Jhon Viáfara, César Hernández, Rubén Darío Velázquez, Germán Casas, Arnulfo Valentierra, Diego Arango, Edwin Movil, Javier Araujo, Raúl Marín, Elkin Soto y Jonathan Fabbro.

Delantero: Sergio Galván Rey, Jorge Agudelo, Dayro Moreno, Jeffrey Díaz, Herly Alcázar.

Evento en el Ernesto Gutiérrez

Hoy, a las 3:00 de la tarde, tanto el Club como la barra Holocausto Norte harán un acto conmemorativo a los 15 años del título de la Libertadores. Mientras la barra, en el Día del Oncecaldismo, fecha constituida legalmente, tendrá varias actividades allí con sus integrantes.

El Club, por su parte, anunció en comunicado oficial que se unirá al acto y presentará al nuevo patrocinador de la ropa deportiva.

El equipo, entre tanto le ganó 1-0 al Deportes Quindío en Chinchiná con gol de Ménder García. El segundo juego lo perdió 1-2 y el gol Blanco fue conseguido por Darío Rodríguez.

El fin de semana anunciaron las incorporaciones del defensor central José Junior Julio y del delantero Edis Ibargüen.