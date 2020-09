Sara López apuntó con un arco ajeno y se le escapó el oro

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

Cuando Sara López llegó a la Copa Mundo de Shanghái, en China, en el 2014, ya había sido campeona mundial.

Tenía 19 años de edad y ya brillaba en el mundo del tiro con arco compuesto. Sin embargo, llegaba apenas con lo justo económica y logísticamente a las competencias internacional. Habitualmente, los tiradores llevan dos arcos para participar con todas las garantías y no dar ventajas.

Y a Shanghái, Sara llevó el único arco que tenía. Pero el destino le jugó una mala acción y en plena final tuvo que apelar al arco de Alejandra Usquiano, su compañera, para finalizar.

"Los arcos son personalizados, a la medida. El arco que usamos tiene una cuerda y esta a su vez posee una cuerda con un orificio, al que se le incrusta un lente para corregir la visión. Estaba en la zona de atletas, no en la pista donde se compite, porque en ese momento mi compañera Alejandra estaba disputando la medalla de bronce. Ella acabó, pasé al escenario, abrí la maleta y me di cuenta que el lente, que es de un milímetro (habitualmente miden 31 milímetros), estaba empañado y no tenía forma de limpiarlo. En la primera ronda me fue mal, todo lo tiré afuera del tablero.

Reo Wilde, arquero de Estados Unidos, se percató de lo que pasaba y de inmediato salió corriendo en busca de Alejandra. Ella iba llegando a la zona de premiación. Hasta allá fue, le arrebató el arco y me lo trajo. Pero el esfuerzo no fue suficiente. Las medidas no eran, no me acomodé y aunque puntué, no me dio para lograr la medalla de oro o el título mundial".

Finalmente, el oro fue para la coreana Bomin Choi, la plata para Sara y el bronce para Alejandra Usquiano.

Sara, con 25 años y estudiante de medicina, es símbolo del deporte risaraldense y colombiano. Empezó a los 13 años con el apoyo de Paula y Fredy, sus padres, e Isaac, su hermano.

El año pasado fue elegida por la Asociación Nacional de Arquería en Estados Unidos como la mejor arquera del 2019 en la modalidad compuesta de la rama femenina durante el evento The Vegas Shoot del 2020 en Estados Unidos.

Sus logros

Cinco veces elegida como la Deportista World Archery en arco compuesto (2015, 2016 y

2017, 2018 y 2019).

Juegos Mundiales (World Games) Cali 2013 (bronce), Polonia 2017 (oro).

Ganadora cinco veces del Máster de Copa Mundo en el 2014, México 2015, Roma 2017 y

Turquía 2018 y Moscú 2019.

Dos oros por equipo en los Mundiales de Mayores en Turquía 2013 y México 2017, un

bronce individual en Copenhague 2015.

Dos oros en individual y mixto en Mundial juvenil de China 2013, un oro en mixto y plata

en equipo en Mundial Juvenil de Estados Unidos 2015.

En Paradas de Copa Mundo: 9 oros individuales, 4 en equipo mixto y 5 en equipo femenino

- Último ciclo de juegos olímpicos

Juegos Nacionales 2015 (6 oros y 1 plata).

Bolivarianos 2017. 3 oros (individual, mixto y equipo).

Juegos Suramericanos 2018 (3 oros).

Juegos Centroamericanos 2018 (2 oros).

Juegos Panamericanos 2019 (1 oro y 1 bronce).

Juegos Nacionales 2019 (6 oros y 2 platas).