Ronald Patiño espera la oportunidad de su vida en el fútbol profesional

El seleccionado de fútbol de Caldas, después de 18 años, ganó el mes pasado su tercer título nacional. Lo hizo en la categoría sub-21, en la que también tuvo al goleador de la justa.

Se trata de Ronald Patiño Quintero, manizaleño, quien mañana cumplirá 21 años y pide pista en el fútbol profesional colombiano.

- ¿Cómo empezó en el fútbol?

"Empecé al lado de mis hermanos. Los acompañaba a sus entrenamientos con las escuelas del Once Caldas. Los profesores me invitaban a entrenar con ellos y así empecé a perder el miedo. También, en casi todas las tardes me iba con mis hermanos a un parque que hay cerca de mi casa y jugábamos todo el tiempo.

- ¿Cómo llega al Once Caldas?

El profesor Jaime Yepes me había insistido, desde mis 13 años aproximadamente, que me fuera para el Once Caldas, pero mis papás y yo no queríamos porque mis hermanos no habían tenido buenas experiencias cuando jugaron en el equipo. Teníamos miedo de que sucediera lo mismo. En 2015 el profesor Ancizar Valencia me insistió de nuevo y en enero de 2016 finalmente me decidí a ingresar al Club.

- ¿Qué tipo de jugador es?

Soy un jugador de dos áreas, el llamado "box to box", aunque, como volante, me gusta siempre llegar al área contraria con opción de gol. Tengo buena media distancia y juego de cara al arco contrario. Me gustaría mejorar la parte corporal, ya que por genética me cuesta mucho subir de peso y mantenerlo.

- ¿A quién se parece en su fútbol?

Me gusta mucho Matheus Uribe, creo que es un volante que cumple con ambas labores, tanto defensiva como ofensiva. Siempre entrega lo mejor de si en la cancha, a pesar de que en su posición está intentando llegar a área contraria.

- ¿Cuál es su sueño en el fútbol?

Mi sueño desde niño siempre ha sido jugar fútbol profesional y hacerlo debutando en el equipo del cual soy hincha que es el Once Caldas. Lastimosamente, por cosas de la vida, ese sueño cada vez se ve más lejano y diluido, pero lo sigo intentando con la ilusión de que se pueda lograr a pesar de que el tiempo cada vez apremia más.

Ficha técnica

Nombre: Ronald Patiño Quintero.

Edad: 20.

Fecha de nacimiento: 10 de septiembre del 2000.

Ciudad: Manizales.

Peso: 70 kilos.

Estatura: 1,80 metros.

Estudios: Cursando tercer semestre de ingeniería logística.

Posición: Volante mixto (8).

Equipos: Coocalpro y Once Caldas.

Títulos: Campeón torneo Reyes Magos (Coocalpro), campeón Liga Caldense dos veces(Once Caldas), campeón Copa Claro (Once Caldas), campeón Copa LA PATRIA dos veces (Once Caldas), campeón Nacional Interligas Sub-21 (Selección Caldas).