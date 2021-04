"Rompemos barreras", dice Anna Montañana Gimeno, entrenadora de Sabios

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

El baloncesto es la vida de Anna Montañana Gimeno. Está en el desde los 7 años, cuando lo empezó a jugar en Dorna Godella, la escuela en Valencia (España). Hoy, 33 años después, es referente en Europa. Se formó y creció con los equipos y los seleccionados de su país, llegando a la élite: WNBA en Estados Unidos, Juegos Olímpicos y las ligas europeas.

Se paró en la raya, como entrenadora, cuando llegó la hora del adiós como ala-pívot, posiciones que defendió con éxito con sus 1,84 metros de estatura. Aunque dirigió dos temporadas equipos menores cuando tenía 18 años, aún siendo deportista, hace 6 empezó su carrera como técnico con los seleccionados menores de su país. Incursionó, incluso, en la Liga Masculina de España siendo asistente de Fuenlabrada.

Anna está en Manizales. Es la nueva entrenadora de Sabios. Será la primera mujer que dirigirá en la Liga Masculina Colombiana. Habló con LA PATRIA.

- ¿Cómo aceptó la propuesta para venir a Sabios Manizales?

Nunca sabes dónde aparecen las oportunidades. Me sorprendió cuando me hablaron del tema. Ubiqué todo, Colombia, Manizales y Sabios. Me enteré del proyecto, me dan las garantías, se dieron las circunstancias y las ligas en Europa están finalizando. Era crecer y se crece con este tipo de oportunidades.

- ¿Y qué oportunidad espera acá?

Todo en la vida es una oportunidad, no es solo el resultado. El baloncesto colombiano está en proceso y aquí están haciendo bien las cosas. El tipo de Liga, corta, me gusta, estoy acostumbrada. Creo que me puedo adaptar.

- ¿Qué garantías le prometieron?

Más allá de lo que me diga el Club, mis exigencias son muy altas. Tenemos que crear un equipo que compita; lo más importante al final es que con los procesos hayan mejorado los jugadores y el equipo. Son muchas las variables. No me quedo en vamos a ganar, no, la idea es construir.

- ¿Habla de la importancia del proceso más allá del resultado?

Si pierdo mi trabajo no vale y eso no es justo en el deporte. Muchas veces se hace un trabajo duro, argumentado y con bases que no se ve o no ven. Aquí podemos ayudar a construir y me sentiría muy feliz que al final, cuando me vaya, quede algo.

- ¿Tiene aún vínculos laborales en Europa?

He vivido todo el proceso como jugadora y ahora como entrenadora en el seleccionado de mi país y me gustaría continuarlo. Con Fuenlabrada laboré hasta finales del año pasado. Y ahora tengo el compromiso con Sabios y no me disgusta la idea.

- ¿Qué visión tiene del baloncesto colombiano?

Jugamos diferente, la profesionalización influye mucho. Aquí se está en vía de desarrollo y aportaré mi estilo como jugadora y entrenadora. Quiero jugadores con ambiciones, que compartan mucho el balón, no los voy a hacer jugar como en España, pero sí podemos ser más rápidos, con transiciones colectivas y ser más compactos y fuertes en defensa.

- ¿Qué jugadores le contrataron?

Falta poco para cerrar el grupo que queremos. Necesitamos jugadores con hambre y ganas, no hay tiempo para desarrollar los procesos que uno quiere, pero intentamos acertar en todo.

- ¿Se dio cuenta del impacto que generó en el país basquetero su llegada a la Liga Masculina?

Esto me ha pasado antes, fui la primera ayudante en la liga masculina de mi país. Rompemos barreras. No tenemos las mismas oportunidades que los hombres. Ahora toca demostrar. No deja de ser una injusticia, pero es importante dar estos pasos y abrir caminos.

- ¿Suena a machista que sea noticia por ser mujer y no por la figura que es en el baloncesto internacional?

Al final la hoja de vida te ayuda, pero abrimos caminos; no me molesta. Esperemos que con el paso de los años sea normal y crean que pueden llegar.

- ¿Cómo es el acuerdo con Sabios?

Me exijo, ojalá salgan las cosas, soy capaz de hacer jugar el equipo, soy capaz de crear una mentalidad ganadora y ganar. Hay sintonía de todos para salir adelante.

De Valencia para el mundo

Anna nació en Valencia (España). Proviene de una familia compuesta por sus padres, Juan José y María Teresa, y sus hermanos, Johan y Carlos. Cuando está en un Coliseo, Anna saca espacio para la lectura y para repasar los que les enseña o les ordena a sus dirigidos.

"No soy de series o de televisión. Me gusta compartir con los amigos, leer y ver baloncesto todo el día si es posible. Si se puede, salir a caminar como ya lo he hecho en Manizales".

El equipo

Álvaro Montoya, presidente del Club, anunció los jugadores que tiene contratados hasta el momento: Juan Gamboa, Franklin Forbes, Alejandro Minota y Cristian Arboleda; los venezolans Frankyer Rivas y Fernando Lucena y los norteamericanos Vadal Faniel y Ricardo Glenn.

Por el momento tiene confirmado el apoyo de la Alcaldía de Manizales y la Industria Licorera de Caldas.