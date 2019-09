Roglic sacó cabeza en la Vuelta a España

EFE | LA PATRIA | Pau (Francia)

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) acudió a la cita clave de la crono de Pau, donde cumplió como favorito y arrasó a sus rivales directos con un vuelo de 46 kilómetros por hora en los 36 de recorrido que le permitió convertirse en el sexto líder de la Vuelta.

El esloveno se sintió feliz: "Ahora soy el líder, pero me planteo disfrutar de cada día. Hoy es un día especial, sin embargo, quedan muchas etapas. El objetivo es mantenernos fuertes como equipo y hacerlo lo mejor posible", dijo.

Aunque las diferencias fueron suculentas respecto a sus rivales directos, Roglic aseguró que "nunca es bastante". "La ventaja que puedas sacar nunca es suficiente, siempre te parece poco aunque tengas 10 minutos".

El nuevo líder de la Vuelta espera responder y no tener el bajón que le impidió en el pasado Giro optar a la maglia rosa.

Miguel Ángel López reconoció que cumplió el objetivo de perder menos de dos minutos con el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). "Me encuentro bastante bien. Mi idea era esa y al final no ha sido posible porque Roglic me ha doblado en la llegada", explicó.

A pesar de los dos minutos justos que perdió ante el nuevo maillot rojo de la Vuelta 2019, Supermán aseguró que está "contento porque sigo en la pelea y todavía queda bastante".

Nairo Quintana, que perdió el liderato y 3 minutos con Roglic, dijo después de pasar del primer al cuarto puesto de la general que le queda "poco que perder" y anuncia que el equipo, también con Alejandro Valverde "sabrá jugar sus cartas" en lo que resta de Vuelta.

"Está claro que hemos trabajado para intentar hacerlo lo mejor posible, pero que no ha sido mi mejor crono. Esperaba estar en torno a los dos minutos; tres es bastante. Aún así, seguimos ahí en la pelea. Que no me haya salido buena crono no quiere decir que no tenga buen cuerpo".

La undécima etapa se disputará hoy entre Saint Palais y Urdax Dantxarinea, con un recorrido de 180 kilómetros.



La etapa

1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma), 47.05; 2. Patrick Bevin (NZL/CCC) a 25; 3. Rémi Cavagna (FRA/Deceuninck-Quick Step) a 27; 4. Lawson Craddock (USA/Education First) 48; 5. Nelson Oliveira (POR/Movistar) a 1,02; 6. Pierre-Roger Latour (FRA/AG2R-La Mondiale) a 1,14; 7. Thomas de Gendt (BEL/Lotto-Soudal) a 1,21; 8. Marc Soler (ESP/Movistar) a 1,22; 9. Dylan Teuns (BEL/Bahrain-Merida) a 1,27; 10. Daniel Felipe Martínez (COL/Education First) a 1,28; 14. Miguel Ángel López (COL/Astana) a 2,00; 27. Nairo Quintana (COL/Movistar) a 3,06; 37. Sergio Higuita COL/Education First) a 3,32; 44. Esteban Chaves (COL/Mitchelton-Scott) a 4,02; 77. Sebastián Henao (COL/Ineos) a 5,28; 95. Fernando Gaviria (COL/UAE Emirates) a 5,52; 106. Juan Sebastián Molano (COL/UAE Emirates) a 6,03; 153. Darwin Atapuma (COL/Cofidis) a 7,55.

La general

1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma), 36.05,29; 2. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) a 1,52; 3. Miguel Ángel López (COL/Astana) a 2,11; 4. Nairo Quintana (COL/MOVISTAR) a 3,00; 5. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) a 3,05; 6. Carl Fredrik Hagen (NOR/Lotto-Soudal) a 4,59; 7. Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) a 5,42; 8. Nicolas Edet (FRA/Cofidis) a 5,49; 9. Dylan Teuns (BEL/Bahrain-Merida) a 6,07; 10. Wilco Kelderman (NED/Sunweb) a 6,25.

Otros colombianos

14. Sergio Higuita (COL/Education First) a 10,07; 15. Esteban Chaves (COL/Mitchelton-Scott) a 10,47; 19. Daniel Felipe Martínez (COL/Education First) a 15,12; 44. Sebastián Henao (COL/Ineos) a 45,30; 47. Sergio Luis Henao (COL/UAE Emirates) a 48,55; 61. Darwin Atapuma (COL/Cofidis) a 59,20; 154. Fernando Gaviria (COL/UAE Emirates) a 2.04,29; 163. Juan Sebastián Molano (COL/UAE Emirates) a 2.21,13.

Lo que falta

Hoy: Saint Palais - Urdax Dantxarinea (180 kilómetros), plana.

Mañana: Circuito de Navarra - Bilbao (171 kilómetros), sin alta montaña.

Viernes: Bilbao - Los Machucos (166 kilómetros), con final en alto.

Sábado: San Vicente de la Barquera - Oviedo (188 kilómetros), plana.

Domingo: Tineo - Santuario de Acebo (154 kilómetros), final en alto.

Lunes: Pravia - Alto de la Cubilla (Lena) (144 kilómetros), final en alto.

Miércoles: Aranda de Duero - Guadalajara (219 kilómetros), sin alta montaña.

Jueves: Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra (177 kilómetros) con alta montaña.

Viernes: Ávila - Toledo (165 kilómetros), plana.

Sábado: Arenas de San Pedro - Gredos (190 kilómetros), con final en alto.

Domingo: Fuenlabrada - Madrid (106 kilómetros), plana.