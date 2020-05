Ramon Orlando Gómez, el ídolo que volvió emocionado al Once Caldas 21 años después

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

El día que Ramón Orlando Gómez se dio cuenta que el Once Caldas iba para Buenos Aires (Argentina) a jugar la Copa Libertadores de 1999 pensó en ir al hotel y saludar el equipo. En un principio dudó, sintió temor, podía perder el viaje al hotel, que no lo reconocería nadie, pero pasaron los días, llegó la hora, se decidió y fue en busca del Blanco.

Ramón Orlando fue ídolo del Once Caldas a finales de la década del 80. Hecho en las divisiones menores de River Plate, donde labora hace 11 años, llegó a Manizales en reemplazo de Oswaldo Marcial Palavecino, que se fue al Atlético Nacional.

Y se llegó ese marzo. Con 43 años, 21 después de haberse puesto la camiseta del Once, Ramón Orlando Gómez se fue a la Calle Libertad en busca de su ex equipo. No recuerda cómo se llamaba el hotel, pero llegó al lobby y esperó un rato.

"Estaba ahí con ansiedad y nervios cuando se me acercó un señor bajito y gordito. Recuerdo que se vino y me me preguntó ¿usted es Ramón Orlando Gómez?; le dije que sí. Era el médico del equipo Carlos Alberto Osorio. No sabes la emoción que sentí cuando me abrazó con amor y cariño, como si se hubiese encontrado a un familiar. Después me invitó hasta donde los directivos y de ahí en adelante fue uno de los momentos más importantes de mi vida, saber que después de tantos años me recibieron como un ídolo.

Fuimos al partido, nos metimos a una tribuna con unos 500 hinchas del Once y no te miento, alguien les dijo quién era yo y todos se querían tomar foto conmigo. Fue algo increíble".

Ramón Orlando llegó a Manizales en 1977 y vivió en el Hotel la Castellana, por la Plaza de Toros: "Al final del año los directivos me sugirieron que me casara para que no estuviera solo, incluso me pagaron la fiesta del matrimonio con Ángela. Llegué en enero y nos fuimos a vivir a Milán. Era muy amigo de la familia Cuezzo".

De los tres hijos que tienen, uno nació en Manizales: "Paulo Adrián, que hoy tiene 42 años y no conoce a Manizales, hemos tenido muchas ganas de ir, pero no se ha dado la oportunidad. Jugó fútbol hasta los 20 años y ahora es músico. Los otros dos son Leandro Matías y Florencia Daniela".

Hoy, con 64 años, recuerda que se concentraban en el Seminario Mayor y fue dirigido por Gilberto Osorio, Jaime Fonseca y Eduardo Luján Manera. Pasó por Once Caldas, Tolima y Pereira en Colombia, Liga de Quito y Bonita Banana de Ecuador, y la Universidad de Mérida en Venezuela.

Ramón Orlando siguió en contacto con el Once Caldas. En la final de la Copa Libertadores de América del 2004, cuando el profesor Luis Fernando Montoya y Carlos el Panelo Valencia se dieron cuenta que estaba en el lobby del hotel, lo llamaron, lo hicieron pasar a la habitación y le pidieron información de Boca.

"No sé si la utilizaron, pero sí sé que sacamos el resultado en la Boca y fuimos campeones en Manizales".

Hoy forma a los niños en las categorías menores de River, pero mantiene la ilusión de dirigir al Once Caldas.

Goleadores del Once: Héctor Ramón Sossa, El Rambo; Oswaldo Marcial Palavecino, Ramón Orlando Gómez y Mario Antonio Bianchini.