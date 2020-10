Polideportivo: Sabios va ante Piratas en la Liga de Baloncesto

Manizales. Sabios cerrará hoy (6:00 p.m.) ante Piratas la primera vuelta de la primera fase de la Liga Profesional de Baloncesto. El quinteto caldense cayó 92-45 ante Team Cali. El equipo trata de superar las dificultades que tuvo en un comienzo por los contagios que tuvo en la pandemia.

Sin ciclovías

Manizales. Mañana tampoco habrá ciclovías en la ciudad. La Alcaldía de Manizales tomó la determinación de suspenderlas por los alto niveles de contagio que tiene hoy la pandemia. Por eso no operarán la Avenida Santander, La Sultana, La Enea, Chipre, Villahermosa y la Ruta 30.

Programa virtual

Manizales. La Secretaría del Deporte de Manizales anuncia la realización de un programa virtual con títeres para toda la comunidad. El evento será transmitido por las redes sociales de la entidad y es orientado por los licenciados de educación física adscritos a los Cencaf.

Parques cerrados

Manizales. Otros escenarios de esparcimiento o recreación de la ciudad que estarán cerrados son los parques. El Bosque Popular, Alcázares y Yarumos, entre otros, no tendrán acceso por los indicadores de la pandemia en Manizales. Habrá control estricto al respecto.

La 17 de la Liga

Manizales. Hoy: 3:30 p.m. Jaguares - Envigado; 6:00 p.m. Millonarios - Nacional; 8:00 p.m. D. Cali - D. Tolima. Mañana: 2:00 p.m. La Equidad - Águilas D.; 4:00 p.m. Cúcuta D. - Junior; 6:00 p.m. D. Pasto - Santa Fe; 8:00 p.m. Medellín - Once Caldas. Lunes: 6:00 p.m. Chicó B. - Bucaramanga; 8:00 p.m. D. Pereira - América. Martes: 7:40 p.m. Alianza Petrolera - Patriotas.



Fútbol hoy

Manizales. 7:30 a.m. Sheffield United - Manchester City (Espn); 8:00 a.m. Real Madrid - Huesca (Directv); 9:00 a.m. Crotone - Atalanta (Espn); 9:30 a.m. Colonia - Bayern Munich (Win); 10:00 a.m. Burnley - Chelsea (Espn); 10:15 a.m. Athletic Club - Sevilla (Espn);12:30 m. Osasuna - Atlético de Madrid (Directv); 12:30 m. Liverpool - West Ham Utd (Espn); 3:00 p.m. Nantes - París Saint-Germain (Espn).

Se corre el Gran Premio de Imola

Roma. Imola alberga hoy y mañana (7:00 a.m.) su primer Gran Premio de Fórmula 1 desde la temporada 2006 y, a diferencia de Monza y Mugello, lo hará sin público por el recrudecimiento de la pandemia. Mercedes tiene muchas opciones de llevarse el título de constructores en un fin de semana que Lewis Hamilton disfrutará del primer 'match-ball' para igualar los siete títulos de Michael Schumacher.

102 clubes pararon

Manizales. 102 clubes deportivos de la ciudad, que usan los escenarios de Manizales, tomaron la determinación de parar por la pandemia y ante la sugerencia de la Secretaría del Deporte. Los demás, los podrán usar, pero bajo su responsabilidad. Habrá más control.

Villamaría tendrá su Copa

Manizales. 12 equipos disputarán la Copa Relámpago Élite Ciudad de Villamaría. Hay 17 equipos para elegir a los 12 que entrarán en competencia para disputar 2 exagonales, de los cuales pasarán los cuatro primeros a la siguiente fase. Apoyan la Alcaldía de Villamaría y Aquamaná. Se jugará con todas las exigencias de bioseguridad.

Se corre el Gran Premio de Imola

Roma. Imola alberga hoy y mañana (7:00 a.m.) su primer Gran Premio de Fórmula 1 desde la temporada 2006 y, a diferencia de Monza y Mugello, lo hará sin público por el recrudecimiento de la pandemia. Mercedes tiene muchas opciones de llevarse el título de constructores en un fin de semana que Lewis Hamilton disfrutará del primer 'match-ball' para igualar los siete títulos de Michael Schumacher.

Viajan a la Liga Femenina de Baloncesto

Manizales. Power Basketball Club, de Manizales, viajará hoy a Medellín para participar en la Liga Superior Femenina de Baloncesto, torneo previo a lo que será la Liga Profesional. Allí jugarán con Leonadas de Inder Medellín, Liga Valle del Cauca, Motilonas del Norte, Power Manizales, Cundinamarca, Universidad de Medellín, Guerreros de Bogotá y Liga de Santander.

Fútbol hoy

7:30 a.m. Sheffield United - Manchester City (Espn); 8:00 a.m. Real Madrid - Huesca (Directv); 9:00 a.m. Crotone - Atalanta (Espn); 9:30 a.m. Colonia - Bayern Munich (Win); 10:00 a.m. Burnley - Chelsea (Espn); 10:15 a.m. Athletic Club - Sevilla (Espn); 11:00 a.m.

Rennes - Stade Brestois; 12:00 m. Inter - Parma; 12:30 m. Osasuna - Atlético de Madrid (Directv); 12:30 m. Liverpool - West Ham Utd (Espn); 12:30 m. Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig (Win); 2:00 p.m. Ajax - Fortuna Sittard (Espn); 2:45 p.m. Bolognia - Cagliari (Espn); 3:00 p.m. Nantes - París Saint-Germain (Espn).

Fútbol para mañana

Manizales. 6:30 a.m. Udinese - Milán (Espn); 7:00 a.m. Saint Etienne - Montpellier (Espn); 7:00 a.m. Aston Villa - Southampton (Espn); 9:00 a.m. Newcastle - Everton (Espn); 9:00 a.m. Spezia - Juventus (Espn); 10:00 a.m. Celta de Vigo - Real Sociedad (Espn); 11:30 a.m. Manchester United - Arsenal (Espn); 12:00 m. Hertha Berlín - Wolfsburgo (Claro); 12:00 m. Roma - Fiorentina (Espn); 12:30 m. Granada CF - Levante (Directv); 2:45 p.m. Sampdoria - Génova; 3:00 p.m. Valencia CF - Getafe (Espn).