Polideportivo: Parques abiertos y ciclovías

Mañana, ciclovías

Manizales. Las ciclovías dominicales regresarán mañana, pero con todas las exigencias de bioseguridad: tapabocas, distanciamiento y desinfección. Avenida Santander (8:00 a.m. a 12:00 m.), La Sultana y Chipre (9:00 a.m. a 12:00 m.) están disponibles para pedalear, patinar, correr o trotar.

Con permiso para acelerar

Manizales. Los pilotos de velocidad, motocrós y karts ya tienen permiso para rodar por las pistas del Bosque Popular el Prado. Fueron aprobados los protocolos. Hoy, velocidad: de 8:00 a.m. a 12:00 m., y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.; Karts: de 8:00 a.m. a 12:00 m., y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m..

Sabios trabaja, pero

Manizales. El quinteto basquetero, que jugará la Liga de Baloncesto el próximo mes en Cali, continúa sus entrenamientos virtuales, pero sigue con problemas económicos. La dirigencia dice que necesita $250 millones y apenas tienen los $50 millones que les ofreció la Alcaldía de Manizales.

Parques abiertos

Manizales. El Bosque Popular y Alcázares estarán abiertos hoy y mañana, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.. No se permite la practica de los deportes de contacto. Se exigen las medidas de bioseguridad, como tapabocas, distanciamiento y lavado de manos continuamente.

Torneo virtual de tiro

Manizales. El torneo tiene como objetivo incentivar los entrenamientos desde casa. Van Luisa María Morales Sánchez, Andrea Bustamante, Karen Saray Ordóñez, Pablo Arango, más Eulises Calvo, de Belalcazar; Natalia Luján, de Pensilvania; Mauricio Quintero, David Ramírez; Sebastián Gómez, de Villamaría, y José Manuel Betancourt, de Pensilvania.

Microfútbol en el Coliseo

Manizales. Empezaron los entrenamienos individuales para los Sub-20, Mayores y Proyección. La semana entrante comenzarán las damas. Las sesiones, de 10 jugadores cada una, se hacen en el Coliseo Menor, de lunes a sábado.

Juega James

Foto I EFE

Manizales. Everton, con James Rodríguez (en la foto), recibe a las 6:30 a.m. al West Bromwich Albion (Espn). Más juegos: 9:00 a.m. Villarreal - Éibar (Directv); 10:00 a.m. Lens - Girondins (Directv); 11:15 a.m. Alcorcón - Tenerife (Directv); 11:30 a.m. Manchester United - Crystal Palace (Espn); 1:00 p.m. PSV - Emmen (Fox Sports); 2:00 p.m. Rennes - Mónaco (Fox Sports); 2:00 p.m. Celta de Vigo - Valencia CF (Directv); 2:00 p.m. Arsenal - West Ham Utd. (Espn).

Fútbol para mañana

Manizales. 6:00 a.m. Niza - París Saint-Germain (Espn2); 8:00 a.m. Génova - Crotone (Fox Sports); 9:00 a.m. Espanyol - Mallorca (Directv); 11:30 a.m. Real Betis - Valladolid (Espn); 11:30 a.m. Granada CF - Alavés (Directv); 1:45 p.m. Juventus - Sampdoria (Espn); 2:00 p.m. Marsella - Lille (Directv); 2:00 p.m. Real Sociedad - Real Madrid (Espn).

El Profe con Mindeporte

Foto I Cortesía

Manizales. El Ministerio del Deporte vinculó al profesor Luis Fernando Montoya, extécnico del Once Caldas, quien dará charlas motivacionales. "Su aporte a todos los entrenadores del país será fundamental para que esta Colombia Tierra de Atletas se siga fortaleciendo y nos brinde muchas más alegrías", señaló el ministro del Deporte, Ernesto Lucena Barrero.

A la Selección Colombia

Foto I Cortesía

Manizales. Juan Jiménez, de Academia FC, equipo de Manizales, fue convocado al seleccionado Sub-17 de Colombia, equipo que se concentrará en Barranquilla, del 21 de septiembre al 2 de octubre del 2020, para el Campeonato Sudamericano Masculino. Juan juega como delantero por el sector derecho y llegó a Manizales procedente de Vichada.