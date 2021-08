Polideportivo: Messi debutaría mañana con el PSG

Manizales. 8:00 a.m. Tottenham - Watford (Espn); 10:30 a.m. Wolves - Manchester United (Espn); 10:00 a.m. Barcelona - Getafe (Directv); 3:00 p.m. Atlético de Madrid - Villarreal (Espn); 1:45 p.m. Milán - Cagliari (Espn); 1:45 p.m. Salernitana - Roma (Espn); 1:45 p.m. Reims - PSG (Espn).

Fútbol de hoy por TV

Manizales. 6:30 p.m. Manchester City - Arsenal (Espn); 9:00 a.m. Brighton - Everton (Espn); 11:30 a.m. Liverpool - Chelsea (Espn); 12:30 m. Elche - Sevilla (Directv); 3:00 p.m. Betis - Real Madrid (Espn); 11:30 a.m. Atalanta - Bologna (Espn); 1:45 p.m. Juventus - Empoli (Espn); 8:30 a.m. Stuttgart - Freiburg (Espn); 11:30 a.m. Bayern Múnich - Hertha (Espn).

F1: Hamilton ante Verstappen

Madrid. Se corre hoy y mañana (8:00 a.m.), en Spa-Francorchamps, el Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de F1. El séptuple campeón del mundo, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), y el holandés Max Verstappen (Red Bull) reinician la pugna por el título del Campenato en la pista más larga del certamen (7.004 metros).

Preparan el torneo de la Baja Suiza

Manizales. La justa arrancará la segunda semana de octubre venidero. 12 equipos participarán en la edición 17 de la justa que reúne a jugadores y técnicos de toda la ciudad. El congresillo técnico será el próximo lunes en la sede comunal del barrio La Sultana.

Sigue el Fútbol 7 en El Tablazo

Manizales. Continúa la edición 40 de la Copa de Fútbol 7. Los juegos para mañana: 8:00 a.m. Green House - Hostal Piedra del Ocaso; 9:10 a.m. Praga - Combo F.; 10:20 a.m. Escarlata - Discoteca El Poblado; 11:30 a.m. Javas - Burger Pizza; 12:40 m. Reencauche F.C. - La Minga; 1:40 p.m. Juventus - Arsenal.

Avanza el Senior Máster en Villa Beatriz

Manizales. Preparan, para el próximo fin de semana, la cuarta fecha en la Copa Pastelería Venecia. Los juegos: 8:00 a.m. JCRJ Fútbol - Jer Pub; 10:00 a.m. La Toscana - Coocalpro; 12:00 m. Universidad de Caldas - Metálicas Hurtado; 2:00 p.m. Láser Productos - Los Pelaos; 4:00 p.m. J.J. Abogados - Los Amigos. Es líder La Toscana.

En acción el Interligas de Hockey

Manizales. Los mejores jugadores de hockey del país llegaron a Manizales para disputar el Nacional Interligas. La justa comenzó ayer en la tarde y Caldas defiende el título en la categoría Mayores Masculino. Los juegos se desarrollan en el Patinódromo y el Coliseo Menor. Llegaron delegaciones de Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Caldas en Abierta Masculino, Abierta Femenino, Sub-23 Varones (debutante) y Sub-17 Varones.

Semifinales en el Inem

Manizales. Mañana se jugarán las semifinales del torneo del Inem, reglamentado para mayores de 50 años, que se disputa en la cancha de San Isidro. Los partidos: 2:00 p.m. Forewagen - Tenis Láser; 4:00 p.m. Metálicas Salazar - Inmedent.

La tercera en Villamaría

Manizales. Se juega en el Polideportivo de Villamaría. Hoy: 4:00 p.m. La Posada FC - Once Caldas. Mañana: 8:00 a.m. Alcaldía de Chinchiná Compañía Cafetera La Meseta - Academia FM; 10:00 a.m. Taberna Bávara - Mabe Campeones Manizales; 12:00 m. Masiaz A. de Villamaría - Universidad de Manizales Vidrialum; 2:00 p.m. Futsal Umanizales - Academia H.S.; 4:00 p.m. Rusticas Burger - Celomovil La 21.

Descansa Real Caldas y juega Real Dorada

Manizales. En la cuarta fecha de la Liga Nacional de Fútbol de Salón, mientras Real Caldas descansará, Real Dorada recibirá a Belcor de Cundinamarca. A mitad de semana, Caldas empató 2-2 con Quindío, Dorada cayó como local 3-1 con Esmeraldas de Cundinamarca. En la Copa actúan 24 equipos de todo el país.

Caldas se quedó en cuartos

Manizales. El seleccionado mayores femenino de microfútbol de Caldas llegó hasta cuartos de final en el Campeonato Nacional que se disputa en Zipaquirá (Cundinamarca). Las dirigidas por Jaime Cuervo Losada cayeron 3-1 con Santander. En primera fase empataron 0-0 con Antioquia, golearon 6-1 al Huila y perdieron 3-1 con Tolima, equipo que después fue expulsado de la justa.

CR7 pasa el Manchester United

Turín. Manchester United anunció ayer el acuerdo con Juventus de Turín para el traspaso de Cristiano Ronaldo, que regresa al equipo en el que marcó 118 goles en 292 partidos. "Todo el mundo en el club está deseando dar la bienvenida a Cristiano de vuelta a Manchester", concluye el anuncio publicado por el club inglés en su página oficial.

Ganó en la Vuelta

Madrid. El francés Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) ganó al esprint la decimotercera etapa de la Vuelta. El polaco Odd Christian Eiking, con 58 segundos sobre el francés Guillaume Martin (Cofidis) y 1,56 respecto al esloveno Primoz Roglic, sigue al frente de la carrera. El español Enric Mas es cuarto a 2,31. Hoy se disputará la decimocuarta etapa, entre Don Benito y el Pico Villuercas, de 165,7 km de recorrido.

En La Bombonera, de El Carmen

- Hoy

6:00 p.m. Bosques del Norte - Claro FC.

7:30 p.m. Real San José - Los de Papas.

8:00 p.m. El Carmen - Ardyco Construcciones.

- Mañana

11:00 a.m. Efrec Susuerte - Huracanes.

12:30 m. Los Pelaos - Los de Hito.

2:00 p.m. Ardyco Construcciones - Real San José.

3:30 p.m. Los del Mono Polifase - Sttugart.

5:00 p.m. Super Arroz - Los de Hito.

6:30 p.m. World Pizza - Inversiones Espejo.

8:00 p.m. Gafas y Lentes - Real Sociedad.