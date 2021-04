Polideportivo: María Camila está en semifinales de la Copa Colsanitas

Bogotá. María Camila Osorio, de 19 años, se metió ayer en sus primeras semifinales de un Torneo WTA al imponerse por 6-3 y 7-5 a la suiza Stefanie Voegele en la Copa Colsanitas de Bogotá. La Copa es el más importante del circuito femenino en América Latina, se desarrolla en el Country Club de Bogotá y repartirá 250 mil dólares y 280 puntos WTA para la campeona.

Toque de queda para el deporte

Manizales. El toque de queda ordenado por la Gobernación de Caldas para Manizales, Neira, Chinchiná y Palestina también cobija al deporte. Nadie podrá salir a hacer ejercicio, según lo explicado, desde ayer a las 10:00 p.m. hasta el lunes a las 5:00 de la mañana.

Once Caldas juega el martes

Manizales. El Once Caldas visitará el martes (8:00 p.m.) a Patriotas. Hoy: 3:30 p.m. Medellín - A. Petrolera; 5:40 p.m. Jaguares - América; 8:00 p.m. D. Cali - A. Nacional. Domingo: 3:30 p.m. Águilas D. - B. Chicó; 5:30 p.m. Envigado - D. Pereira; 5:40 p.m. D. Pasto - A. Junior; 8:00 p.m. Santa Fe - Millonarios. Lunes: 8:00 p.m. D. Tolima - Bucaramanga.

Fútbol de hoy por TV

Manizales. 6:30 a.m. Manchester City - Leeds (Espn); 8:30 a.m. Bayern Munich - Unión Berlín (Win); 9:00 a.m. Liverpool - Aston Villa (Espn); 9:15 a.m. Athletic Club - Alavés (Espn);10:00 a.m. Strasbourg - París Saint-Germain (Directv); 11:00 a.m. Galatasaray - Karagumruk (Win); 11:00 a.m. Parma - Milán (Espn3); 11:30 a.m. Crystal Palace - Chelsea (Espn); 2:00 p.m. Real Madrid - Barcelona (Espn).

Fútbol para mañana por TV

Manizales. 5:30 a.m. Inter - Cagliari (Espn); 8:00 a.m. Juventus - Génova (Espn2); 8:00 a.m. Sampdoria - Nápoles (RAI); 9:15 a.m. Valencia CF - Real Sociedad (Espn); 11:00 a.m. Colonia - Mainz 05 (Win); 11:00 a.m. Roma - Bolognia (Espn3); 1:45 p.m. Fiorentina - Atalanta (Espn3); 2:00 p.m. Real Betis - Atlético de Madrid (Directv).

Sigue la Vuelta de la Juventud

Vélez (Santander). Diego Andrés Benavides Natí, de una familia proveniente del resguardo indígena de Kamsá, en Sibundoy (Putumayo) fue el ganador ayer de la quinta etapa de la Vuelta de La Juventud, que se disputó entre San Gil y Vélez (Santander). Jesús David Peña, de Colombia Tierra de Atletas GW, mantuvo el liderato. La etapa de hoy va de Barbosa (Santander) a Villa de Leyva (Boyacá).

Si novedades en País Vasco

Bilbao. El danés Mikkel Frolich Honoré (Deceuninck) se impuso, acompañado por su compañero de equipo Josef Cerny, en la quinta etapa de País Vasco. La etapa de hoy, la sexta de la carrera, es definitiva. Y no solo porque sea la última, sino por su formato corto y explosivo. Solo 111 kilómetros con siete puertos de montaña: tres de Primera, uno de Segunda y tres de Tercera. Sergio Higuita es 13 a 1,42, y Esteban Chaves, 15, a 1,44.

Aplazaron la Superliga Femenina

Manizales. Real Caldas tendrá que esperar para poder participar en la Superliga Femenina de Microfútbol que debía empezar mañana en Cali. El certamen fue aplazado por los indicadores de la pandemia en Cali, a pesar de que se jugará en el interior de una burbuja.