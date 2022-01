Polideportivo: mañana regresan las ciclovías

Regresan las ciclovías dominicales

Manizales. Mañana arrancará el programa de ciclovías de la Alcaldía de Manizales. En la Avenida Santander, entre Fundadores y la Calle 63, de 8:00 a.m. a 12:00 m.. Y en Chipre y La Sultana, de 9:00 a.m. a 12:00 m.. Habrá rumba (10:00 a.m.) y aeróbicos en Fundadores y Chipre. Allí se puede correr, trotar, caminar, patinar o montar en bicicleta.

Selectivo en ciclismo

Manizales. Hoy y mañana se correrá el primero de los dos chequeos para definir el equipo que irá por Caldas al Campeonato Nacional Élite y Sub-23 de Pereira. Hoy harán una contrarreloj entre el Túnel y La Estrella, y mañana será la ruta entre La Manuela, El Túnel, Chinchiná, Las Pavas y El Tambo. Citaron a todos los pedalistas de las categorías.

La décima en La Asunción

Manizales. MR Broaster es el líder, con 23 puntos, del torneo de Fútbol La Asunción - Copa Full-Reto Aladino Salas de Juegos-. Lo siguen, Storevanner - Megapapa con 22 y Tenis Láser con 18. Mañana: 8:00 a.m. Deportivo La 20 - Donde Gallo; 10:00 a.m. Heladería La Viña - Inmedent Real Caribe; 12:00 m. Aladino Salas de Juego - Dimas Barberi; 2:00 p.m. Selección Carola - Banda Sinaí; 4:00 p.m. MR Broaster - 602 Sandra Óptica.

También en la Baja Suiza

Manizales. La Copa Nacho Gómez - Félix Chica es liderada en la Baja Suiza por el Grupo CYC Construcciones, con 34 puntos. Supera por 4 unidades a Mabe Campeones Manizales. Mañana hay jornada: Mañana: 8:00 a.m. Grupo CYC - Asesorías Ocupacionales; 10:00 a.m. Midas Company - Con Amor Pastelería; 12:00 m. Santa Sofía - Rusticas Burger; 4:00 p.m. Mabe Campeones Manizales - Real Caldas; 6:00 p.m. Coach Bank - Vergara Construcciones.

Arrancan los cuartos en Reyes Magos

Manizales. Mañana comenzarán en Aranjuez los cuartos de final de torneo Reyes Magos de Aranjuez. Los partidos: 10:00 a.m. Selección Aranjuez - Llanitos Alcaldía de Villamaría; 12:00 m. Tenis Láser - Opera Eventos; 2:00 p.m. Café Redes - Alcaldía de Palestina; 4:00 p.m. Salón de Eventos La 33 - Ideas Constructivas.

Fútbol de hoy por TV

Manizales. 7:30 a.m. Everton - Aston Villa (Espn y Star+); 9:30 a.m. Hoffenheim - Borussia Dortmund (Star+); 9:30 a.m. Borussia Mönchengladbach - Unión Berlín (Star+); 10:00 a.m. Leeds - Newcastle (Espn y Star+); 10:00 a.m. Manchester United - West Ham Utd. (Star+); 12:00 m. Inter - Venezia (Espn y Star+); 12:30 m. Southampton - Manchester City (Espn y Star+); 2:45 p.m. Lazio - Atalanta (Espn y Star+); 3:00 p.m. Atlético de Madrid - Valencia CF (Espn y Star+).

Fútbol de mañana por TV

Manizales. 6:30 a.m. Cagliari - Fiorentina (Espn y Star+); 8:30 a.m. PSV - Ajax (Espn y Star+); 9:00 a.m. Leicester City - Brighton & Hove (Star+); 9:00 a.m. Arsenal - Burnley (Star+); 9:00 a.m. Nápoles - Salernitana (Star+); 9:00 a.m. Crystal Palace - Liverpool (Espn y Star+); 9:00 a.m. Torino - Sassuolo (Star+); 11:30 a.m. Hertha Berlin - Bayern Munich (Espn y Star+); 11:30 a.m. Chelsea - Tottenham Hotspur (Espn y Star+); 2:45 p.m. París Saint-Germain - Reims (Espn y Star+); 2:45 p.m. Milán - Juventus (Espn y Star+); 3:00 p.m. Alavés - Barcelona (Espn y Star+).