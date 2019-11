Polideportivo: mañana hay ciclismo en la Unidad Deportiva

Manizales. Mañana, a las 7:30 a.m., empezará el circuito de ciclismo recreativo Caldas Pedalea, organizado por Asomanizales, en la Unidad Deportiva Palogrande. El certamen está reglamentado para las categorías A, B, C y D. Informes: 3205274437.

Se corre la Ruta del Renacimiento

Foto | LA PATRIA

Manizales. 120 kilómetros, entre Norcasia (Caldas) y Sonsón (Antioquia) enmarcan la etapa para los corredores élites inscritos en la IV Ruta del Renacimiento que se correrá mañana. La misma distancia será para los Máster A y B. Las damas y los recreativos saldrán de Florencia (Caldas) y llegarán también a Sonsón. Se inscribieron 191 deportistas.

Por Arrayanes

Manizales. Once Caldas es líder con 18 unidades disputadas las primeras siete fechas de la Copa Tenis Láser. Los juegos para mañana: 10:00 a.m. Once Deportivo - Independiente Villamaría; 12:15 p.m. Once Caldas - Aranjuez; 2:00 p.m. Selección Enea - Fortaleza; 4:00 p.m. Semenor - Asofútbol; 6:00 p.m. Selección Caldas - Cantera Caldense; 8:00 p.m. Repuesto Hogar - Academia Memo Jean.

Mandan en Reyes Magos

Foto | José Fernando Tangarife | LA PATRIA

Manizales. Con 12 unidades, Tenis Láser Ideas Constructivas y la U. de Manizales son líderes en Aranjuez. Juegos para mañana: 8:00 a.m. Aladino Salas de Juego Tiempo de Tango - Inmedent La Red; 10:00 a.m. Fútbol Pasión - Once Caldas; 12:00 m. El Labrador - Aseguramos; 2:00 p.m. Mairelec Ingeniería Distribuidora Carnes de la Casa - Café Redes; 4:00 p.m. Salón de Eventos La 33 - Acabados y Constructivas JM; 6:00 p.m. Catalanes - Fátima.

Primera fecha de los cuadrangulares

Bogotá. El duelo de rojos entre Santa Fe y América abrirá hoy, a las 5:00 p.m. en el estadio El Campín, los cuadrangulares de la Liga Águila. La jornada la cerrarán, a las 7:30 p.m., Nacional y Cúcuta. Mañana jugarán Junior - Tolima, a las 5:00 p.m., y Alianza Petrolera - Cali, a las 7:30 p.m.

Lunes en la Baja Suiza

Manizales. El cierre de la cuarta fecha en la Baja Suiza se cumplirá el lunes: 10:00 a.m. Preuniversitario Calenda - Aluminios Alfredo Muñoz; 12:00 m. Vidrialum Ideas Constructivas - Década Coxti; 2:00 p.m. Cocheexpress S.A. - Celumóvil La 21.

Tres días de fútbol

Foto | José Fernando Tangarife | LA PATRIA

Manizales. 11 partidos entre hoy y el lunes en La Asunción. Hoy: 4:00 p.m. Profrío - Enea. Mañana: 8:00 a.m. World Pizzas - Tenis Láser; 10:00 a.m. 101 Perros - Enea; 12:00 m. La Curva del Pan - La 20; 2:00 p.m. 602 FC - Vidrialum; 4:00 p.m. Racing BS - Megapapa. Lunes: 8:00 a.m. Luis Amigó - 101 Perros; 10:00 a.m. La Curva del Pan - Tenis Láser; 12:00 m. Vidrialum - Racing BS; 2:00 p.m. Heladería La Viña - La 20; 4:00 p.m. Selección Amistad - Megapapa.

Los veteranos, en acción

Villamaría. Dos partidos mañana y tres el lunes tendrá la VI Copa de Fútbol para mayores de 35 años en el Polideportivo. Mañana: 8:00 a.m. Polifase Ingeniería - Top Ingeniería Dino Shop; 10:00 a.m. Lava Autos El Poli - Planet Sport. Lunes: 3:00 p.m. La 33 VIP - EIC Ingeniería; 5:00 p.m. Vidrialum - Never One; 7:00 p.m. Arauca Panasonic La Curva - Alemana de Repuestos.

Buscan las semifinales

Manizales. La Copa Femenina 50 años de la Liga Caldense de Fútbol tendrá mañana la última fecha de los cuadrangulares para conocer a los semifinalistas: 8:00 a.m. Once Caldas - Estudiantil; 10:00 a.m. Creaciones FC - Serna FC; 12:00 m. Bilbao - Arenillo. Los partidos son en la Escuela de Carabineros con entrada gratuita para el público.

Final femenina

La Dorada. Hoy y mañana se juegan la segunda y tercera fecha de la Final Departamental para conocer al campeón en la categoría femenina. Los juegos. Hoy: 1:00 p.m. Villamaría - Riosucio; 3:00 p.m. La Dorada - Neira. Mañana: 9:00 a.m. Riosucio - Neira; 11:00 a.m. La Dorada - Villamaría.

Cuarta en la Baja Suiza

Foto | José Fernando Tangarife | LA PATRIA

Manizales. Tromoldes Wilcam Campeones Manizales defenderá mañana, a las 4:00 p.m., ante Emas Dinamo, el liderato de la Copa La Sultana en la Baja Suiza. Otros juegos: 8:00 a.m. Alcaldía de Neira - Taxia Life; 10:00 a.m. Tenis Láser - Tropicana Orquesta; 12:00 m. Prometálicos Manteser - Arepas Dog Comidas Rápidas; 2:00 p.m. Niupi Agrojulura SAS - Gamebox Alcázares.

Juveniles buscan título

Riosucio. En el municipio se cumple este fin de semana la Final Departamental de la categoría juvenil. Los partidos. Hoy: 1:00 p.m. Manizales - La Dorada; 3:00 p.m. Riosucio - Neira;

Mañana: 11:00 a.m. La Dorada - Neira; 1:00 p.m. Riosucio - Manizales.

A final de motocrós

Cali. Juan José Hoyos, Federico González, Jhon Pineda y Juan Diego Lobo competirán este fin de semana en la final de motocrós. Los cuatro tienen opciones de ganar el campeonato en sus respectivas categorías. Juan Martín Jiménez buscará la victoria en el Latinoamericano de Motovelocidad en México, en categoría 125 cc.

Final de Enduro

Cali. 350 endureros participarán entre hoy y mañana en la última carrera de la Copa Nacional de Enduro en el cerro de las Tres Cruces, en un trazado de 32 kilómetros. Por Caldas habrá 10 competidores luchando por el título en siete categorías.

Interligas de Hockey

Medellín. El Interligas, certamen más importante del hockey nacional, tendrá lugar este fin de semana. 31 deportistas representarán a Caldas en las categorías mayores varones (ganó el título el año pasado en Bogotá), abierta damas y Sub-17 varones. Por el departamento viajan deportistas de Manizales Hockey Club y FCM Rolling.

Ganadores en chequeo

Manizales. Santiago Puin, con 45 minutos y 12 segundos, y Ángela Medina, con 48 minutos y 59 segundos, ganaron el chequeo del pasado domingo que realizó Calmaster en un circuito entre Milán y Fundadores, con un recorrido de 10 kilómetros.

En el podio

Ibagué. Los equipos de Manizales Basketball Club se metieron al podio del torneo Baby de Baloncesto, conocido como Ponybaloncesto, que se cumplió el pasado fin de semana en categoría Sub-13. Las mujeres terminaron terceras y los hombres segundos, entre 16 equipos participantes. Enfrentaron a clubes de Casanare, Meta, Huila y Tolima.

Cuartos de final en el Chiquifútbol

Manizales. En la cancha auxiliar Luis Fernando Montoya se jugarán hoy los cuartos de final del VI Torneo Chiquifútbol, en partidos a eliminación directa.

Categoría A: 10:00 a.m. Wikan FC - Atlético Manizales; Semenor A - Granadino.

11:30 a.m. Unión Manizales - La Cantera; Coch Chinchiná - Formadores Aya Sport.

Categoría B: 1:00 p.m. Semenor - Manizales FC; Atlético Manizales - Semilleros Yeis.

2:15 p.m. Los Crack - La Cantera; Once Caldas - Corporación Chinchiná.

Fútbol del mundo

Foto | EFE | LA PATRIA

Berlín. Los clásicos Bayern Múnich - Borussia Dortmund (hoy 12:30 p.m.), Liverpool - Manchester City (mañana 11:30 a.m.) y Juventus - Milan (mañana 2:45 p.m.) centran la atención de este fin de semana en el fútbol europeo. Otros juegos: 7:30 a.m. Chelsea - Crystal Palace; 10:00 a.m. Tottenham - Sheffield United; 11:30 a.m. Stade Brestois - PSG; 12:00 m. Gaziantepspor - Galatasaray; 12:00 m. Inter Milan - Hellas Verona; 12:30 p.m. Eibar - Real Madrid, 12:30 p.m. Leicester City - Arsenal; 2:45 p.m. Napoli - Genoa; 3:00 p.m. Barcelona - Celta.

Mañana: 9:00 a.m. Manchester Utd. - Brighton; 10:00 a.m. At. Madrid - Espanyol; 12:00 m. Parma Parma - Roma.