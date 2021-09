Polideportivo: mañana es el Reto La Merced MTB

F1: corren en el fortín de Mercedes

Madrid. Un fortín histórico para Mercedes, el circuito de Sochi, será el escenario, hoy y mañana (7:00 a.m.), del Gran Premio de Rusia, que se perfila como una nueva batalla por hacerse con la corona de la Fórmula 1 a la que aspiran el británico Lewis Hamilton (Mercedes), y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Corre en el Mundial de Ciclismo

Manizales. La ciclista manizaleña Diana Carolina Peñuela competirá hoy en el Campeonato Mundial de Ruta que se disputa en Flandes (Bélgica). Será la sexta participación para la pedalista del equipo Team TIBCO-SVB. Ya lo hizo en Florencia (Italia) en el 2013 y fue 68; en Ritchmon (EE.UU.) en el 2015 y logró la casilla 38; en el 2016 en Doha (Qatar), donde fue 42; en Bergen (Noruega) en el 2017, siendo 53, y en el 2019 en Yorkshire (Inglaterra), ocupando la casilla 81. La carrera se puede ver a partir de las 7:00 de la mañana por Señal Colombia.

Real Caldas juega en Buga

Manizales. El quinteto de microfútbol de Caldas, que ganó el pasado fin de semana, visitará hoy, a las 8:00 p.m., a Milagroso de Buga en la séptima fecha de la Liga Nacional de este deporte. El otro equipo de Caldas en competencia, Real Dorada, descansará. La base del equipo se prepara para los Juegos Nacionales del 2023.

Juegan en San Isidro

Manizales. Juega el Grupo A en el Campeonato Senior Máster. Los juegos para mañana: 8:00 a.m. Once Amigos - Universidad de Caldas; 10:00 a.m. Empanadas Mauro - Taller Adelmo; 12:00 m. Inmedent - Alta Suiza; 2:00 p.m. Construgama - Tenis Láser; 4:00 p.m. Catalanes - Autos Naessa.

Preparan la Copa en la Baja Suiza

Manizales. Se desarrollará como homenaje a Ignacio Alberto Gómez, dirigente político que falleció el año pasado. Están listos: La Sultana, ML Abogados, Vergara Construcciones, Real Caldas, Dinamo FC, Constructora A&C, Rusticas Burger, Tenis Láser, Médicos Caldas, Once Deportivo y Coach Bank.

Fútbol femenino en Carabineros

Manizales. Hoy empezará en Carabineros el III Torneo Élite de Fútbol Femenino, el cual dará dos cupos al Campeonato de la Feria. Hoy: 2:00 p.m. Supía FC - Atlético Manizales. 4:00 p.m. Club Caldense - Serna FC.; Mañana: 9:00 a.m. Alianza Manizales - Coxti, y 11:00 a.m. Enea FC - Wicam. Descansa: Carmen Susuerte.

Llega lo mejor del voleibol a Viterbo

Manizales. Mañana empezará en Viterbo, en el coliseo El Cid, el Campeonato Nacional de Voleibol en el coliseo El Cid, de Viterbo. Están confirmados: Bolívar, Cundinamarca, Risaralda, Valle, Córdoba, Bogotá, Antioquia, Cesar, Caldas B, Quindío, Caldas A, Atlántico, Santander y Tolima.

Microfútbol en El Tablazo

Manizales. Se juega el torneo Relámpago en la vereda Javas. Los juegos para mañana: 2:00 p.m. Amistoso femenino; 3:00 p.m. Los Parceros - Japón Korea 4:00 p.m. Los de Tino - Newells; 5:00 p.m. Los Amigos - Real Sociedad; 6:00 p.m. Talleres - Jenavi Machete F.C..

Copa de Fútbol 7 en El Tablazo

Manizales. Se disputa la edición 40 de la Copa de Fútbol 7: 8:00 a.m. Green House - Compañía Bolívar; 9:10 a.m. Compañía Bolívar - Praga; 10:20 a.m. Discoteca El Poblado - Combo FC; 11:30 a.m. Compañía Bolívar - Combo FC; 12:40 p.m. Burger Pizza - Arsenal.

En la Bombonera de El Carmen

Manizales. Se juegan los torneos para mayores, veteranos, femenino y senior máster. Para hoy: 6:00 p.m. River - Los de Hito; 7:30 p.m. Gafas y Lentes; 9:00 p.m. Tienda Pablito - La 33. Mañana: 11:00 a.m. Los Pelaos de la Esquina - United; 12:30 m. Sttugart - Real Sociedad; 2:00 p.m. Efrec Susuerte - Real Caldas; 3:30 p.m. Ardyco Construcciones - La Isla Compuser; 5:00 p.m. El Carmen - Bosques del Norte; 6:30 p.m. Los del Mono - New Camp; 8:00 p.m. Claro FC - Racing.

A pedalear por La Merced

Manizales. 120 pedalistas participarán mañana (8:00 a.m.) en el Reto La Merced en Bicicleta. Serán 32 kilómetros para varones (15-30 años, y 31-40 años), y femenino en Máster y Abierto damas. Inscripciones: 3117044714. Organizan: Tiger Trap Aventure y Yesid Álvarez.

En la Copa Ciudad de Villamaría

Manizales. Se juega mañana la séptima fecha de la segunda fase: 8:00 a.m. Rusticas Burger - Once Caldas; 10:00 a.m. Futsal Umanizales - Universidad de Manizales; 12:00 m. Celumovil La 21 - Academia FM; 2:00 p.m. Alcaldía de Chinchiná Compañía Cafetera La Meseta - Masiaz; 4:00 p.m. Mabe Campeones Manizales - Academia H.S., y a las 6:00 p.m. Taberna Bávara - La Posada. En la foto, acciones del juego entre Chinchiná y La Posada.

Fútbol por TV para hoy

6:30 a.m. Chelsea - Manchester City (Espn y Star+).

6:30 a.m. Manchester United - Aston Villa (Star+)

7:00 a.m. Alavés - Atlético de Madrid (Directv)

8:00 a.m. Spezia - Milán (Espn y Star+).

8:30 a.m. Bayer Leverkusen - Mainz 05 (Espn y Star+).

8:30 a.m. Unión Berlín - Arminia Bielefeld (Star+).

8:30 a.m. Eintracht Frankfurt - Colonia (Star+).

8:30 a.m. Hoffenheim - Wolfsburgo (Star+).

9:00 a.m. Leicester City - Burnley (Star+).

9:00 a.m. Leeds - West Ham United (Espn y Star+).

9:00 a.m. Everton - Norwich City (Star+).

9:00 a.m. Watford - Newcastle (Star+).

11:00 a.m. Inter - Atalanta (Espn y Star+).

11:30 a.m. Brentford - Liverpool (Star+).

11:30 a.m. Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund (Star+).

1:45 p.m. Génova - Hellas Verona (Star+).

2:00 p.m. París Saint-Germain - Montpellier (Star+).

2:00 p.m. Real Madrid - Villarreal (Directv).

6:15 p.m. Central Córdoba - River Plate (Espn).

Egan sigue con Ineos

Madrid. Dave Brailsford, director del Ineos, despejó dudas sobre el futuro Egan Bernal en el equipo británico, afirmando que el ganador del Tour 2019 y del Giro 2021 "todavía tiene dos años de contrato". Después de que los rumores de que Egan Bernal no estaba contento en Ineos fueran derribados por el agente del ciclista, el director del equipo, Dave Brailsford aseguró que Bernal permanecerá con el equipo hasta el final de su contrato actual.

"Todavía tiene dos años de contrato. Estamos en el tercer año de un compromiso de cinco años con Egan, así que seguro que tenemos otros dos años antes de que expire su compromiso con nosotros", dijo Brailsford en entrevista.