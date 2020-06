Polideportivo: hoy es la asamblea de Dimayor

Hoy es la asamblea en Dimayor

Manizales. A las 10:00 de la mañana empezará la asamblea de la Dimayor en la que se definirá el futuro del fútbol profesional: empresa que manejará el protocolo para operar en medio de la covid-19, sistema de campeonatos y fechas. También se clarificará el contrato de televisión internacional que se firmó y no pagaron por 60 millones de dólares.

Entregan pista en Riosucio

Manizales. La pista de patinaje para Riosucio está lista. El escenario, que costó $1.720 millones y estará habilitada para competencias nacionales, será entregada el próximo miércoles. Al escenario le quedan pendientes camerinos y los baños, obras que debe aportar la Alcaldía Municipal.

Espera para viajar a Italia

Manizales. El ciclista caldense Jhónatan Restrepo, del italiano Androni Giocattoli, espera la confirmación de su equipo para saber si viaja a Europa en el denominado vuelo del deporte colombiano, a mitad del próximo mes. Restrepo es hasta ahora el ciclista colombiano con más victorias internacionales en la temporada.

Nuevos en voleibol

Manizales. La Liga Caldense de Voleibol tiene nuevos dirigentes. Hubo asamblea electiva en mayor pasado y fueron elegidos: Jhon Freddy Prada, Jessica Paola Galviz y Gustavo Cetrez. Participaron Anglohispano, Granadino, Riosucio, Denare, Tablazo y Columbia. Como técnico opera Juan Francisco Ramírez.

Arranca el voleibol virtual

Manizales. Hoy empezará el torneo virtual de voleibol, programado por la Liga de Caldas. La programación arrancará a las 8:00 a.m. con las pruebas para los benjamines e infantiles. En la tarde, desde las 2:00 p.m., arrancarán las competencias para abierta y menores. El calendario continuará el próximo sábado.

Vuelta al Valle Virtual

Manizales. La primera etapa de la Vuelta al Valle Virtual se correrá mañana, a partir de las 9:00 de la mañana. Hernando Zuluaga, su director, dijo que hay 180 pedalistas inscritos, provenientes de todo el mundo. La jornada inicial será en el velódromo Alcides Nieto, de Cali, a la que han confirmado velocistas como Edwin Ávila, Bryan Gómez y Wálter Pedraza.

Hablarán de Juegos Nacionales

Manizales. LA PATRIA y la Gobernación de Caldas harán el I Foro sobre los Juegos Deportivos Nacionales del 2023, que serán en el Eje Cafetero. Será el 10 de julio, a partir de las 2:30 de la tarde, con la participación del Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano, las secretarías de deporte de Caldas y Manizales, y la organización de los Juegos Nacionales.

UFC 4

Las Vegas. Dustin Poirier y Dan Hooker se enfrentarán en la pelea estelar de hoy en el evento Las Vegas 4. Esta pelea de pesos ligeros podría mover la clasificación de la división y una victoria catapultaría a Poirier en la pelea por alcanzar el cinturón. Transmitirá Espn a partir de las 5:00 p.m. con las preliminares.

Pelea el campeón

Ciudad de México. El mexicano y campeón mundial superpluma, Miguel Berchelt, tendrá como retador a su compatriota, Eleazar Valenzuela en la última y estelar de las cuatro peleas de hoy, con transmisión por Espn 2, a partir de las 10:00 p.m..

Rugby desde Oceanía

Wellington. El rugby neozelandés tendrá acción hoy con dos partidos que se podrán ver a partir de las 8:00 p.m. por Espn 3 que corresponden a la tercera fecha del Super Rugby Aotearoa. Primero se enfrentan Blues y Highlanders, y a las 10:30 p.m. les sigue Crusaders y Chiefs.

Fútbol para hoy

Fútbol para mañana

