Polideportivo: hay semifinales en Baja Suiza y Aranjuez

Semifinales en la Baja Suiza

Manizales. Mañana se conocerán los finalistas de la Copa Nacho Gómez - Félix Chica, en la Baja Suiza. Se disputan las semifinales de la siguiente manera: 1:00 p.m. RX24 Ultradoll - Con Amor Pastelería Arias Aristizábal y Abogados; 3:00 p.m. Mabe Campeones Manizales Lubriautos - Grupo CYC Construcciones Comidas Rápidas Mozarella.

Segunda fecha en Villa Beatriz

Manizales. Arrancó al IX Campeonato Senior Máster - Copa Pastelería Venecia - en Villa Beatriz y Corguaduales en Las Margaritas. Juegos para hoy: 8:00 a.m. Metálicas Salazar - Variedades Vivisol; 10:00 a.m. Jorge Eduardo Castrillón Abogado - Los Pelaos Sucretido; 12:00 m. Caldas Médicas - Capita Graphic Radiadores Gutiérrez; 2:00 p.m. Oral Total J4 - Coocalpro; 4:00 p.m. La Toscana - Lazer Productos.

Concentración en voleibol

Manizales. Hoy y mañana habrá concentración del seleccionado masculino de voleibol que se prepara para los Juegos Nacionales del 2023. Juan Francisco Ramírez, técnico de la Liga, indicó que llegan los jugadores de Manizales, los municipios y Valle del Cauca.

Arranca el Interclubes de Tenis

Manizales. En la Unidad Deportiva Palogrande arrancará este fin de semana el calendario del tenis de campo en la ciudad. Se juega la primera parada departamental en Primera, Segunda, Tercera y Cuarta. La justa albergará también a deportistas del Eje Cafetero. Esperan a 70 deportistas, 50 de ellos de Caldas.

Semifinales en Aranjuez

Manizales. Mañana también se disputarán las semifinales del torneo Reyes Magos en Aranjuez. A las 2:00 de la tarde chocarán Salón de Eventos La 33 y Café Redes, y a las 4:00 p.m. Tenis Láser Estanquillo El Parque - Aranjuez Serco Papi Pan. Reyes Magos en el campeonato de fútbol aficionado más popular que tiene Manizales.

En La Asunción

Manizales. Avanza el torneo de Fútbol La Asunción - Copa Full-Reto Aladino Salas de Juegos-. Los juegos para mañana: 10:00 a.m. Heladería La Viña - Banda Sinaí; 12:00 m. Aladino Salas de Juego - Storewanner; 2:00 p.m. Deportivo La 20 - Fonda Venga que nos es pa eso; 4:00 p.m. Donde Gallo - Inmedent Real Caribe.

Microfútbol en El Tablazo

Manizales. Se disputa la edición 44 del Campeonato. Los juegos para hoy: 5:00 p.m. Corinto - Real Niupy; 6:00 p.m. Singapur - Los Albos; 7:00 p.m. Tejares - Pumas; 8:00 p.m. La 98 - Zona 11; 9:00 p.m. Encuentro Natural - Foxernor; 10:00 a.m. Jenavi - Laniux.

Fútbol 7 en El Tablazo

Manizales. También se juega la edición 40. Los partidos para mañana: 9:00 a.m. La Linda - Tablazo; 10:00 a.m. La linda - Tablazo; 11:00 a.m. La Linda - Tablazo; 12:00 m. La Linda - Tablazo; 1:30 p.m. Combo F.C. - Discoteca el Poblado; 2:40 p.m. Burguer Pizza - Reencauche F.C..

Fútbol de hoy por TV

7:30 a.m. West Ham Utd. - Newcastle (Espn y Star); 8:00 a.m. Granada CF - Villarreal (Espn y Star); 9:00 a.m. Sampdoria - Empoli (Star); 9:30 a.m. Wolfsburgo - Hoffenheim (Star+); 10:00 a.m. Arsenal - Brentford (Espn y Star); 10:00 a.m. Southampton - Everton (Star+); 10:00 a.m. Crystal Palace - Chelsea (Star+); 10:00 a.m. Aston Villa - Watford (Star+); 10:00 a.m. Liverpool - Norwich City (Espn y Star); 10:15 a.m. Osasuna - Atlético de Madrid (Directv); 12:00 m. Roma - Hellas Verona (Star+); 12:30 m. Manchester City - Tottenham Hotspur (Espn y Star); 2:45 p.m. Salernitana - Milán (Star+); 3:00 p.m. Nantes - Paris Saint-Germain (Espn y Star); 3:00 p.m. Real Madrid - Alavés (Espn y Star).

La novena de la Liga

- Hoy

4:05 p.m. Independiente Santa Fe - Independiente Medellín

6:20 p.m. Jaguares de Córdoba - Millonarios

8.15 p.m. Atlético Nacional - Unión Magdalena

- Mañana

2:00 p.m. Cortuluá - Deportivo Pereira

4:05 p.m. Deportivo Cali - Alianza Petrolera

6:10 p.m. Junior - América de Cali

8:15 p.m. La Equidad - Deportes Tolima

- Lunes

7:40 p.m. Atlético Bucaramanga - Envigado

- Martes

5:30 p.m. Águilas Doradas - Patriotas Boyacá

8:05 p.m. Once Caldas - Deportivo Pasto

Tres caldenses en la Liga Femenina

Manizales. Sin el Once Caldas y con tres jugadoras de Caldas, en otros clubes del país, empezará este fin de semana la Liga Femenina. Por el momento, está confirmadas, Vanessa Franco con La Equidad; Leidy Chica con el Deportivo Pereira, y Natalia Espinoza con el Real Santander.

- Los partidos

- Ayer

3:00 p.m. Llanero - Atlético Nacional

5:30 p.m. Deportivo Cali - Atlético Huila

7:00 p.m. Independiente Medellín - Atlético Bucaramanga

- Mañana

11:00 a.m. Real Santander - Millonarios

1:00 p.m. Santa Fe - Deportivo Pereira

- Lunes

2:00 p.m. Fortaleza - Orsomarso

3:00 p.m. Deportes Tolima - La Equidad

- Martes

3:00 p.m. Cortuluá - Junior