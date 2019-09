Polideportivo: hay downhill en el Bosque Popular

LA PATRIA | Manizales

Cuadrangulares en Villa Beatriz

Manizales. La Copa Foncaldas en Villa Beatriz dará inicio a los cuadrangulares. Los partidos: 9:00 a.m. Peliplásticos La Viña - Multisalud Ortodoncia A; 11:00 a.m. Tenis Láser Imagenarte - El Labrador Lácteos Yo Good B; 1:00 p.m. Café Redes - Tax La Feria A; 3:00 p.m. Sindicato U. de Caldas - Miscelánea Sese La Sultana B. Edwards Jiménez es el goleador con 18 unidades.

Cuarta fecha en Cambía

Manizales. En la Corporación Social y Deportiva Los Guaduales se disputará hoy la cuarta jornada del VII Campeonato Senior Máster. Los juegos: 9:00 a.m. Coocalpro - Caldas Médicas; 11:00 a.m. Los Pelaos - Metálicas Salazar; 1:00 p.m. Consa Fátima - Oral Total; 3:00 p.m. Corguaduales - Tromoldes Wilkam.

Corre en México

Manizales. El ciclista caldense Luis Miguel Martínez (en la foto), quien corre con Coldeportes, correrá este fin de semana en suelo mexicano. Luis Miguel, con Miguel Rubiano, Johan Colón y Juan Martín Mesa, correrán la 51 Clásica Amando Zacapú Martínez en Michoacán. Luego volverán al país para disputar el Clásico RCN.

Baby fútbol en La Terminal

Manizales. 7:45 a.m. Aranjuez - Futuro Caldense; 9:00 a.m. Campeones Manizales - Aranjuez; 10:00 a.m. Talentos Caldas - South Fork United; 11:00 a.m. LANS - Kids; 12:00 m. Kids - Titanes; 1:00 p.m. Ravasco - Titanes; 2:00 p.m. Asofútbol - Manizalitas; 3:00 p.m. Campeones Manizales - Asofútbol; 4:00 p.m. Manizalitas - Valbu; 5:00 p.m. Independiente Manizales - LANS; 6:00 p.m. Asofútbol - NKI. 10:00 a.m. Ravasco - Titanes; 11:00 a.m. LANS - Asofútbol; 2:00 p.m. Felinos Manizales - Valbu.

Citan a la Betplay de Microfútbol

Manizales. 10 equipos están listos para participar en la Copa Betplay Q'hubo de Microfútbol. La convocatoria es para los quintetos de Manizales, Villamaría, Chinchiná, Palestina y Neira. Informes: 8781700 extensión 221. Se jugará en los mejores campos de la ciudad.

Ciclomontañismo en el Bosque Popular

Manizales. 90 pedalistas, en damas, cadetes, rígidas, enduro, sénior y élite, participarán mañana, a partir de las 12:00 del día, en la carrera de Downhill. La salida será en la entrada del Parque y la llegada en la pista de bicicrós. La lista la encabezan Rafael Gutiérrez, Felipe Rodríguez y Juan David Villada.

Final en Sporman

Foto | Cortesía | LA PATRIA

Manizales. Mañana, a las 2:00 de la tarde, en la cancha sintética de Arrayanes, se disputará la final del torneo Sporman de la Liga Caldense de Fútbol. Por el título se enfrentarán Tenis Láser (en la ftoo) y La Merced. El campeonato albergó a los clubes más importantes que tienen categoría en los torneos de la entidad.

Preparan los Juegos

Manizales. El balonmano de Caldas entrena este fin de semana en La Dorada como preparación para los Juegos Nacionales de Bolívar. La idea es prepararse en un clima similar al de Cartagena. Los 14 deportistas se concentran hasta mañana y jugarán un partido amistoso contra el Club Pioneros del puerto caldense.

Juegan el Chiquibaloncesto

Manizales. El torneo de Chiquibaloncesto se desarrollará hoy en la cancha auxiliar: 8:00 a.m. MBC Masc - Warriors y Consolata - Bulls; 8:30 a.m. MBC Fem - Warriors y MBC Masc - Consolata; 9:00 a.m. MBC Fem - Bulls y Consolata - Warriors; 9:30 a.m. MBC Fem - Consolata y Bulls - MBC Masc; 10:00 a.m. Bulls - Warriors; 1:00 p.m. Warriors - MBC Mixto.

Segunda de los cuadrangulares

Villamaría. La segunda fecha de los cuadrangulares 3 y 4 de la Copa de Fútbol del municipio se jugará mañana en el Polideportivo. Los partidos: 10:00 a.m. Tenis Láser Constructora Pabón - CDA Santamaría; 12:00 m. Taberna Bávara - Alcaldía de Neira; 2:00 p.m. Once Caldas - Academia Gensa; 4:00 p.m. Celumóvil La 21 - Salón de Eventos La 33.

Toros en Zipaquirá

Manizales. Toros de Manizales tendrá su cuarto partido, como visitante, mañana a las 8:00 a.m. ante Mineros de Zipaquirá. El equipo de fútbol americano ha jugado tres partidos contra Hunters, Raptors y Lobos de Medellín y perdió en todos. Espera sacudirse ante los zipaquireños.

Liga local de Rugby

Manizales. Kumanday y Suricatos, en masculino y femenino, se enfrentarán mañana por la penúltima fecha de la liga interna de Rugby. En damas participan en Seven, mientras que en varones lo hacen en 15. Los encuentros serán en el Campus La Nubia, de la Universidad Nacional, entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m..

Aceleran en Tocancipá

Manizales. Los pilotos Juan Andrés Rodríguez, William Alzate, Juan Pablo Moscoso, Jhon Fáber Rodríguez y Matías Arcila estarán hoy (clasificaciones) y mañana (carrera) en el Moto GP, competencia de motovelocidad, en el autódromo de Tocancipá.

Carrera para ciclomontañistas

Chinchiná. 230 ciclomontañistas saldrán mañana a las 7:30 a.m. desde el Parque Principal hacia Santa Rosa de Cabal (Risaralda) en una competencia de 51 kilómetros que además pasará por zona rural de Villamaría y tendrá como meta el punto de partida. La competencia la organiza Retos MTB Colombia.

Niños en atletismo

Manizales. La carrera atlética para niños de semilleros deportivos de la comuna Atardeceres, que organizan la Secretaría de Deporte de Manizales y Cencaf, se efectuará mañana. La competencia arranca a las 8:00 a.m. y el recorrido será de Colonizadores al CAI de Chipre dependiendo de la edad.

Definen a las finalistas

Cali. El primer finalista de la Liga Profesional de Fútbol Femenino se conocerá hoy, cuando América reciba a Millonarios en el partido de vuelta (10:00 a.m. por Win). En el primer encuentro, las rojas ganaron 0-2. Mañana, en el mismo horario y canal, Medellín recibe a Huila, que le ganó 1-0 en el duelo de ida.

Su último salto

Foto | Cortesía Samo Vidic - Red Bull Content Pool | LA PATRIA

Bilbao. El clavadista vallecaucano, Orlando Duque, participará entre hoy y mañana en su última competencia como profesional en el Puente de La Salve. A sus 45 años, el atleta ganó 11 mundiales de Red Bull Cliff Diving y se convirtió en el primer campeón mundial de Salto en el 2013.

En la Copa Mundo de Supercrós

Rock Hill. Valentina Villegas, Juan José Buitrago, Juan Esteban Echeverry y Jerónimo García compiten entre ayer y hoy en la Copa Mundo de Supercrós en Carolina del Sur (Estados Unidos), en categorías élite y junior, campeonato al que van los mejores de cada país en bicicrós. Los acompaña el entrenador Mauricio García, quien expresó que el objetivo es ganar nivel deportivo y experiencia para los Juegos Nacionales de Bolívar, en noviembre próximo.

Argentina - España, la final

Pekín. Argentina logró su pase a la final de Mundial de baloncesto de China tras derrotar ayer por 80-66 a Francia, con Luis Scola como figura. El encuentro se caracterizó más por la buena defensa que por el ataque. El ala-pívot obtuvo 28 puntos y 13 rebotes. Los gauchos enfrentarán mañana (7:00 a.m.) a España, que derrotó, tras dos prórrogas, 95-88 a Australia.

Tercera en Chiquifútbol

- Cancha sintética Luis Fernando Montoya

8:00 a.m. Águilas del Sur - Ravasco; Gimnasio Horizontes - Fundación Once.

9:00 a.m. Manizales FC - Semillero.

9:20 a.m. Semenor - Sagrados Corazones.

10:40 a.m. Talentos - Boca Yunior; Atlético Manizales - Sporting.

12:00 m. Racing - Semenor; Titanes - Cafeteros.

1:20 p.m. Atletics - Robles Neira; Fútbol Pasión - South Fork United.

2:40 p.m. Fútbol Pasión - South Fork; Coch Chinchiná - Valfor.

- Cancha de Aranjuez

8:30 a.m. Colseñora - Coch Chinchiná.

9:40 a.m. Holocausto - La Cantera.

11:00 a.m. Cafeteros - Manizales.

12:10 m. Deportivo Talentos - Once Caldas.

1:20 p.m. Inmedent Pibes - Holocausto Norte.

2:30 p.m. Formadores - Valfor.

3:40 p.m. Estudiantil Manizales - Atletics.

4:50 p.m. Los Crak - La Cantera.

Reinician las ligas

Barcelona. Las principales ligas del mundo regresan a competencia, luego de la pausa por 15 días debido a la fecha FIFA de amistosos y Eurocopa. El atractivo de la fecha será el encuentro entre Barcelona y Valencia (2:00 p.m. por DirecTv), en La Liga, ambos con un mal arranque y en la mitad de tabla con cuatro puntos. Lionel Messi no jugaría por lesión y reaparecería Luis Suárez.

- Hoy

6:00 a.m. Real Madrid - Levante

6:30 a.m. Liverpool - Newcastle

8:00 a.m. Fiorentina - Juventus

9:00 a.m. Manchester United - Leicester

9:00 a.m. Tottenham - Crystal Palace

11:00 a.m. Nápoles - Sampdoria

1:45 p.m. Inter - Udinese

6:00 p.m. Huracán - River Plate

- Mañana

5:30 a.m. Genoa - Atalanta

8:00 a.m. Bournemouth - Everton

10:30 a.m. Watford - Arsenal

11:00 a.m. Roma - Sassuolo

1:45 p.m. Verona - Milan

6:00 p.m. Boca Juniors - Estudiantes.