Polideportivo: Hay baloncesto en Manizales

Manizales. En las canchas de la Unidad Deportiva Palogrande y de la Universidad de Caldas se cumple este fin de semana la II Copa Nacional Interclubes que organiza Manizales Basketball Club para categorías menores. 804 deportistas, 77 equipos, 7 ellos de Manizales, participan en la competencia.

Final Copa Colombia

Santa Rosa de Cabal. Óscar Humberto Flórez, Jacobo Mejía y Sofía Villegas disputarán hoy la contrarreloj y mañana la prueba principal de campo traviesa o cross country en el parque La Hermosa. Será la sexta válida y la final de la Copa Colombia de Ciclomontañismo.

Plan para los niños

Manizales. Este fin de semana se realizará un festival de fútbol con categorías menores en el Colegio de Cristo. La invitación es para que hoy participen las escuelas con niños nacidos en el 2007 y 2008 y mañana lo hagan los 2010 y 2011. Organiza la Fundación South Fork United. Informes: 3217802321.

Triatlón en el Lago Calima

Manizales. El triatlón del departamento participará este fin de semana en la V Válida Nacional en el Lago Calima. Por la Selección Caldas irán Manuela Arias y Daniel Bustamante. De las categorías máster participarán Hant Brenier, José Fernando Arango y Juliana Molina. Enrique Jaramillo, líder en su categoría, no asistirá.

Tiro con arco recibe visita

Manizales. Hasta mañana estará en la ciudad Julián García, entrenador nacional de la Federación de Arqueros de Colombia, quien actualiza a la Liga en normas de entrenamiento y verifica el proceso entre deporte profesional y el de iniciación. Además, hace un entrenamiento especial con Karen Saray Ordóñez y Víctor Patiño, deportistas que irán a Juegos Nacionales.

Por la final

Villamaría. El fin de semana futbolero se cierra mañana en el municipio, en donde se jugarán las semifinales de la XVI Copa de Fútbol. A primera hora (2:00 p.m.), en el Polideportivo, se enfrentarán Once Caldas y Mabe Campeones Manizales. La jornada la cierran, a las 4:00 p.m. Estudiantes Universidad de Manizales y Salón de Eventos La 33.

Hockey en damas y juvenil

Bogotá. Los equipos femeninos de Manizales Hockey Club (MHC) y FCM Rolling y el Sub-17 de FCM Rolling participan hasta mañana en la Quinta Parada Nacional Interclubes de Hockey. MHC defiende el título, aunque no cuenta con la goleadora Sofía Ramírez, quien llegó al Telecable Gijón, de España.

Programación en el Tablazo

Manizales. El Alto Tablazo tendrá acción este fin de semana con la 44 edición de la Copa de Microfútbol y la 40 de la Copa Fútbol Siete. Hoy, entre las 7:00 p.m. y las 10:00 p.m., y mañana de 1:00 p.m. a 8:00 p.m. habrá microfútbol. Mañana, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., se jugará el fútbol siete.

Motovelocidad en arena

Viterbo. En la finca Villahermosa se disputará mañana, a partir de las 10:00 a.m., la Tercera Válida Departamental de Motovelocidad en Arena, que contará con unos 170 pilotos en 11 categorías y premiación en efectivo para los mejores tres de cada una. El costo para los espectadores es de $6 mil. Llegarán corredores 11 departamentos.

A correr por el cumpleaños

Manizales. La pista Felipe Rojas del Bosque Popular El Prado será sede mañana de la Válida de Motovelocidad Cumpleaños de Manizales, en donde se espera a unos 60 pilotos, entre quienes están los mejores de Caldas. El certamen arranca a las 10:00 a.m. y la entrada es gratuita.

Campeón el Resguardo San Lorenzo

Riosucio. La VI Copa Infantil Pueblo Viejo ya tiene campeón. En el estadio El Vergel se jugó la final que coronó al Resguardo San Lorenzo - Cafetería Marcos (foto) tras ganarle 2-1 al Club Palermo. La novedad en el torneo fue la categoría infantil, los niños no registraron ninguna expulsión.

Clásico por la punta

Milán. Inter y Juventus jugarán mañana, a la 1:45 p.m., el partido más atractivo del fin de semana en el fútbol europeo. El primero, líder con el pleno de puntos tras seis jornadas, y el segundo, vigente campeón de la Serie A, se enfrentarán en el Derbi de Italia en el estadio San Siro, en un partido que enfrenta a dos eternos rivales con el honor y el liderato en juego. Tienen 18 y 16 puntos, respectivamente.

Otros juegos

Hoy: 6:30 a.m. Brighton - Tottenham; 8:30 a.m. Bayern - Hoffenheim; 9:00 a.m. Real Madrid - Granada; 9:00 a.m. Liverpool - Leicester; 10:30 a.m. PSG - Angers; 12:00 m. Gençlerbirligi - Galatasaray; 1:45 p.m. Genoa - Milan.

Mañana: 8:00 a.m. Arsenal - Bournemouth; 8:00 a.m. Manchester City - Wolves; 8:00 a.m. Southampton - Chelsea; 8:00 a.m. Roma - Cagliari; 8:00 a.m. Atalanta - Lecce; 9:00 a.m. Real Valladolid - Atlético Madrid; 10:30 a.m. Newcastle - Manchester United.; 11:00 a.m. Torino - Nápoli; 2:00 p.m. Barcelona - Sevilla.

Chiquifútbol, hoy

*Cancha Sintética Luis Fernando Montoya

10:00 a.m. Colegio Granadino - Semillero Alcazares; Fortaleza - Coocalpro.

11:20 Holocausto - Soccer Quality; Inmedent - Mena Sport Supía.

12:40 p.m. Campeones - Corporación Deportiva Chinchiná; Semilleros Yei'S - Wikam.

2:00 p.m. Formadores Aya Sport - Colegio Colseñora; Club Caldense - Pibes F.C.

3:20 p.m. Fútbol Paz Chinchiná - Aranjuez; Once Caldas - La Cantera.

4:40 p.m. Industria Licorera - Colegio Iemar Arauca; Felinos Independiente Manizales - Asofútbol.

2:00 p.m. Fundación Once - Colegio Ravasco (Cancha Arrayanes).

3:00 p.m. Manizales F.C. - Sagrados Corazones (Cancha Arrayanes).

*Cancha Aranjuez

8:00 a.m. Semillas Colseñora - Colegio Ravasco.

9:00 a.m. a.m. Semillero Vanegol - South Fork United.

10:10 a.m. Soccer Quality - Semilleros Yeís.

11:20 a.m. Colegio Semenor - Club Preciado.

12:30 p.m. Redentoristas - Estrellas Caldas.

1:40 p.m. Formadores Aya Sport - Club Wikam.

2:50 p.m. Escuela Villa Jordán - Felinos Independiente Manizales.

3:00 p.m. Corporación Chinchiná - Corpa Palestina (Cancha Baja Suiza).

4:00 p.m. Fundación Once Caldas - Atlético Manizales.

5:00 p.m. Semenor Club Caldense - Fútbol Paz Chinchiná.