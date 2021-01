Polideportivo: fútbol aficionado, pero sin público

En la Baja Suiza

Manizales. Mañana se jugará la cuarta fecha en la Copa de La Sultana. Los juegos: 8:00 a.m. Automotores Japón Korea - MR Broster Asadero Antonio; 10:00 a.m. Tenis Láser José Ñiñi - La Élite FSM Cocteles; 12:00 m. Médicos Caldas - Vidrio Listo Dot Mantenimiento; 2:00 p.m. Cochexcars - Ferretería Barreno; 4:00 p.m. AGG Ingeniería La Sultana - Emas Dínamo; 6:00 p.m. Rusticas Burger - Tenis Láser Ultradoll. Ernesto Naranjo anunció que transmitirá por su Facebook Live los juegos de las 2:00 p.m. y 4:00 p.m..

Sin ciclovías

Manizales. Los usuarios de las ciclovías dominicales tendrán que esperar un fin de semana más. Carlos Alberto Arias, secretario del deporte de Manizales, explicó que sigue en trámite el contrato para operar los espacios en la Avenida Santander, Chipre, La Enea y la Sultana, entre otros. El funcionario indicó que el fin de semana los deportistas tendrán los espacios.

Dominical en La Enea

Manizales. El torneo de La Enea tendrá actividad mañana: 10:00 a.m. Alta Suiza - Capitano Sport (Grupo A); 12:00 m. Independiente - Hugo Franco Ing. - Panasonic (Grupo A); 2:00 p.m. Vidrialum - Forewaguen (Grupo B); 4:00 p.m. Cereales Kids Panasonic Arca - Ingele Taller Zava (Grupo B). Cada dirigente será responsable de cumplir las medidas de bioseguridad de su equipo.

Fútbol del mundo

Hoy: 7:30 a.m. Wolverhampton - West Bromwich Albion (Espn); 9:30 a.m. Borussia Dortmund Mainz 05 (Win); 8:00 a.m. West Ham Utd. - Burnley (Espn); 12:30 m. Fulham - Chelsea (Espn); 3:00 p.m. Leicester City - Southampton (Espn). Mañana: 6:30 a.m. Nápoles - Fiorentina (Espn); 9:00 a.m. Sheffield United - Tottenham Hotspur (Espn); 9:30 a.m. Bayern Munich - Friburgo (Win); 11:30 a.m. Liverpool - Manchester United (Espn).

Bosque Popular y Alcázares, abiertos

Manizales. Alcázares y Bosque Popular estarán abiertos hoy y mañana. El Instituto de Cultura y Turismo anunció que abrirá, entre las 8:00 a.m. y a las 5:00 p.m., Alcázares y Bosque Popular el Prado. La idea es evitar que otros espacios de la ciudad se aglomeren de personas. Exigirán el cumplimiento del protocolo de bioseguridad.

Por La Asunción

Manizales. Están listos los 12 equipos para participar en la Copa de Fútbol de La Asunción: Tenis Láser, Racing Bs, 602, Club La 20, Deportivo Sinaí, Selección La Carola, Donde Gallo, Store Vaner, Marubar Construcciones, Selección Amistad, Botero y Abogados Asociados, Codid Memo Stampa. Empezará el 14 de febrero.

En Marchagas

Manizales. Torneo B, jornada de mañana: 2:00 p.m. Futboleros FC - Taller JYD; 2:00 p.m. Mackdiesel - Casa de Eventos de Novias y Modas - Camilo Torres; 3:00 p.m. 3:00 p.m. Los de Buldos - Bayern Munich; 4:00 p.m. Llaves Controles y Chips - Turín FC; 4:00 p.m. Isomet - Oncólogos de Occidente; 5:00 p.m. Chuzos Nelson - Enea FC; 6:00 p.m. Colonia de Pensilvania - Compured Manizales; 6:00 p.m. Urban Store GM - Napoli; 7:00 p.m. Racing - M Y M; 7:00 p.m. Amigos Chec - River.

Juvenil en Arrayanes

Manizales. Atlético Manizales es líder de la Copa Tenis Láser que se juega en Arrayanes. Juegos para hoy: 12:00 m. Atlético Manizales - Aranjuez; 2:00 p.m. Fortaleza Manizales Minuto 90 - Marines La Deliciosa; 4:00 p.m. Independiente Villamaría - Formadores.

Lunes: 8:00 a.m. Selección Caldas - Futuros Neira; 10:00 a.m. Enea FC - Once Deportivo; 2:00 p.m. Fortaleza Manizales B - Taiger.

Copa Gigantes en La Enea

Manizales. Tres juegos tendrá hoy la Copa de Gigantes en La Enea: 12:00 m. Talentos Carola - Fundación Aurora; 2:00 p.m. Enea Fútbol Club - Tigers; 4:00 p.m. Enea Fútbol Club - Talentos Caldas. El torneo tiene como objetivo darles la oportunidad a los nuevos talentos y es organizado por William Jiménez y Jenny Muñoz.

En La Bombonera

Manizales. Partidos para mañana en El Carmen: 8:00 a.m. San Cayetano - Los Pelaos; 9:30 a.m. Work Pizza - La Posada; 11:00 a.m. Servimotos Linse - Heladería La Niña; 12:30 m. Los de Papas - Distri La Esquina; 2:00 p.m. Chuletas Argenis - Gigante La 22; 3:30 p.m. JMR Cocteles - Torre Dos; 5:00 p.m. Volton - Los de Jito; 6:30 p.m. La 36 - La 18 de Alejandro; 8:00 p.m. Bosques del Norte - La 27; 9:30 p.m. La 33 - Jimmy FC.

De la Liga de Fútbol, hoy

- Asunción: Wikam - Campeones Manizales; 4:00 p.m. Aranjuez Papi Pan - Escarlata Villamaría.

- Aranjuez: 8:0 a.m. Licorera - Campeones Manizales; 10:00 a.m. La Cantera - River Manizales; 12:00 m. Enea FC - Once Deportivo; 2:00 p.m. Fortaleza B - Cafeteros; 4:00 p.m. Real Manzanares - Serket Ingeniería; 8:00 p.m. Naj FC - River Manizales.

- Sintética Luis Fernando Montoya: 12:00 m. Academia - Masiaz; 2:00 p.m. Cafeteros - Alanza Manizales.

- Fátima: 2:00 p.m. Asofútbol - Wika; 4:00 p.m. Fortaleza - Unión Manizales.

- La Enea: 12:00 m. Tal Carola - Aurora; 2:00 pm. Academia Fútbol Más - Enea FC; 4:00 p.m. Enea FC - Talentos Caldas.

- Universidad de Caldas: 12:00 m. Alianza Manizales - Independiente FC; 4:00 p.m. Once Deportivo - AV Villas.

De la Liga de fútbol, mañana

- Aranjuez: 8:00 a.m. Escarlata FC - Halcón Imperial; 12:00 m. Real Alcázares - Alexánder Rozo; 2:00 p.m. Estudiantil Villamaría - Constuctura Gómez; 4:00 p.m. La Garrucha- Tasca Burger.

- La Asunción: 8:00 a.m. Comer Sano - Deport Manizales; 10:00 a.m. Uno 27 - Catalanes; 12:00 m. Galgos - Taller Alejo; 2:00 p.m. Deportes Santa - Peralonso; 4:00 p.m. La Floresta - Juventus.

- Universidad de Caldas: 10:00 a.m. Bajozero - TPC Familia; 12:00 m. River Fensecoop - Sporting Caribe; 2:00 p.m. Amigos FC - Forza FC; 4:00 p.m. Construcciones Vergara - Estudiantes.

- Fátima: 2:00 p.m. Gamatex Pinturas - Dimas Barber; 4:00 p.m. Holocausto FC - Universidad del Quindío.

- Sintética Luis Fernando Montoya: 8:00 a.m. Arcila Abogados - Reales; 10:00 a.m. NAJ - Jugar Aprende y Crear; 12:00 m. Diligenciando Manizales - Constructora Collazos; 2:00 p.m. LM Abogados - Global Ingeniería.