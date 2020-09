Polideportivo: finaliza Nacional de Pesas

Ciclovías en La Enea, La Carola y Villahermosa

Manizales. La Secretaría del Deporte anunció que mañana abrirá tres ciclovías más para la comunidad. El carril de subida de La Enea, más dos espacios más en Villahermosa y La Carola. El programa irá de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Exigirán todas las medidas de bioseguridad.

Ciclovía de la Santander va hasta las 2:00 p.m.

Manizales. El espacio que va de la Calle 63 a Fundadores por la Avenida Santander se extenderá hasta las 2:00 de la tarde. A los usuarios les piden los elementos de bioseguridad. Los lugares: Avenida Santander (8:00 a.m. a 2:00 p.m.), La Sultana y Chipre (9:00 a.m. a 12:00 m.) están disponibles para pedalear, patinar, correr o trotar.

Finaliza Nacional de Pesas

Manizales. El torneo, que se hace virtual, finalizará hoy con la participación de los caldenses Hárrison Hurtado (89), Luis Quiñonez (96) y Jorge Riascos (102). El certamen empezó el pasado martes y ha logrado 4 oros, 13 platas y 4 bronces a lo largo de toda la semana. Los de Caldas levantan en el Coliseo Mayor.

Mundiales de ciclismo

Manizales. Entre hoy (6:00 a.m.) y mañana (5:00 a.m.) finalizarán los mundiales de ciclismo en Ímola (Italia). Hoy será la prueba femenina de 143 kilómetros con la participación Paula Patiño, Carolina Upegui y Daniela Atehortúa. Y mañana el turno será para los varones con Rigoberto Urán, Daniel Martínez, Sergio Andrés Higuita, Miguel Ángel López, Hárold Tejada, Esteban Chaves, Cristian Muñoz y Sergio Luis Henao.

F1 en Rusia

Moscú. El británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder destacado del Mundial de Fórmula Uno y seis veces campeón mundial afronta este fin de semana el Gran Premio de Rusia como una cita con la historia: la posibilidad de igualar los 91 triunfos del alemán Michael Schumacher, si se impone en el circuito de Sochi. Hoy y mañana a las 6:10 de la mañana.

Mantenimiento en motocrós

Manizales. La pista de motocrós será intervenida mañana por dirigentes y deportistas. Héctor Giraldo, de la entidad, indicó que se unirán para hacerle unas mejoras al escenario en algunos sectores. En cuanto a velocidad, hay inconformismo porque solo tienen dos horas diarias para entrenar.

Vayan a los parques

Manizales. El Bosque Popular y Alcázares serán otros dos espacios que estarán abiertos hoy y mañana (8:00 a.m. a 5:00 p.m.) para toda la comunidad. En el Instituto de Cultura y Turismo, administradores de los escenarios, piden que se mantenga la rigurosidad con la bioseguridad.

Trabajas las selecciones

Manizales. Los seleccionados departamentales de fútbol trabajarán este fin de semana para los torneos nacionales. Lo hacen bajo protocolo de la Liga aprobado por el Municipio. El grupo femenino lo orienta Camilo Patiño y el masculino Julio César Ocampo.

James juega hoy

Manizales. Lo hará de visitante con el Everton, a las 9:00 a.m. ante el Crystal Palace. 6:00 a.m. Alavés - Getafe; 6:00 a.m. Brighton & Hove - Manchester United; 8:00 a.m. FC Augsburgo - Borussia Dortmund; 8:00 a.m. Atalanta - Torino; 9:00 a.m. Zaragoza - Las Palmas; 9:00 a.m. Valencia CF - Huesca; 11:0 a.m. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor; 11:00 a.m. Cagliari - Lazio; 11:15 a.m. Sporting de Gijón - Girona; 11:30 a.m. Elche - Real Sociedad; 11:30 a.m. Schalke 04 - Werder Bremen; 11:30 a.m. West Bromwich Albion - Chelsea; 1:00 p.m. Fuenlabrada - Albacete; 1:45 p.m. Inter - Fiorentina; 2:00 p.m. Real Betis - Real Madrid; 2:00 p.m. Marsella - Metz.

Falcao, mañana

Manizales. Radamel Falcao García, con el Galatasaray recibirán a las 11:00 a.m. al Fenerbache. Otros: 7:00 a.m. Éibar - Athletic Club; 8:00 a.m. Konyaspor - Besiktas; 8:00 a.m. Atlético de Madrid - Granada CF; 10:00 a.m. Lorient - Lyon; 10:20 a.m. Manchester City - Leicester City; 11:00 a.m. Friburgo - Wolfsburgo; 11:00 a.m. Crotone - Milán; 11:15 a.m. Tenerife - Mirandés; 12:00 m. Valladolid - Celta de Vigo; 1:45 p.m. Roma - Juventus; 1:50 p.m. Reims - París Saint-Germain; 1:50 p.m. Barcelona - Villarreal.