Polideportivo: empiezan las finales de la Liga BetPlay

Empiezan las finales de la Liga

Manizales. Con dos partidos empezarán hoy las finales del fútbol profesional colombiano: 5:30 p.m. La Equidad - Deportivo Cali; 8:00 p.m. América - Atlético Nacional. Mañana: 6:00 p.m. Junior - Deportes Tolima; 8:00 p.m. Deportivo Pasto - Santa Fe.

Cuarta en Villamaría

Manizales. Hoy: 2:00 p.m. Silvio Arango Mc Jhons - Aurora Bávara; 4:00 p.m. Futsal U. Manizales - Talentos Caldas. Mañana: 8:00 a.m. Justeam Paco Megastore - Celumovil La 21; 10:00 a.m. Masiaz FC - Constructora Renova; 12:00 m. Semenor - La Posada; 2:00 p.m. BetPlay La Meseta - Salón de Eventos La 33; 4:00 p.m. Academia - U. de Manizales; 6:00 p.m. Fortaleza Manizales - Regional Suprimar.

Fútbol, hoy

Manizales. 7:30 a.m. Newcastle - Chelsea (Espn); 9:30 a.m. Bayern Munich - Werder Bremen (Win); 10:00 a.m. Aston Villa - Brighton & Hove (Espn); 10:15 a.m. Villarreal - Real Madrid (Directv); 12:00 m. Spezia - Atalanta (Espn); 12:30 m. Tottenham Hotspur - Manchester City (Espn); 2:30 p.m. Hertha Berlín - Borussia Dortmund (Win); 2:45 p.m. Juventus - Cagliari (Espn); 2:45 p.m. Atlético de Madrid - Barcelona (Espn).

James juega mañana

Manizales. 6:15 a.m. Ajax - Heracles (Fox); 6:30 a.m. Fiorentina - Benevento (Espn); 7:00 a.m. Fulham - Everton (Espn); 8:00 a.m. Éibar - Getafe (Directv); 9:00 a.m. Inter - Torino (Espn); 9:00 a.m. Roma - Parma (Fox); 9:00 a.m. Sheffield United - West Ham Utd. (Espn); 11:30 a.m Leeds - Arsenal (Espn); 12:00 m. Udinese - Génoa (Fox); 2:15 p.m. Liverpool - Leicester City (Espn); 2:45 p.m. Napoli - Milán (Espn).

Finaliza la Superliga de Microfútbol

Manizales. Los dos equipos de Caldas quedaron eliminados en la Superliga de Microfútbol, en el Zonal que se jugó en Chinchiná. Mientras Real Caldas le ganó 3-1 a Colonos de Granada (Meta), Real Dorada cayó 3-2 con Panches. Ayer, Caldas cerraba ante Panches y Dorada con Santa Fe de Antioquia.

Los parques, aún cerrados

Manizales. Los parques recreativos de la ciudad estarán cerrados este fin de semana. Así lo confirmó ayer Camilo Naranjo, del Instituto de Cultura y Turismo. El Bosque Popular, Los Yarumos y Alcázares no tendrán servicio para la comunidad por la pandemia.

Sin ciclovías

Manizales. Las cinco ciclovías de la ciudad continuarán suspendidas por tercer fin de semana consecutivo. No operarán la Avenida Santander, La Sultana, La Enea, Chipre, Villahermosa y la Ruta 30. La determinación obedece a los indicadores de la pandemia.