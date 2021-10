Polideportivo: consulte la guía deportiva

Sabios debuta mañana en la Liga de Baloncesto

Manizales. El quinteto caldense chocará mañana (3:00 p.m.) ante Bucaros en el arranque de la Liga de Baloncesto. La nómina que llevaron es la siguiente: Lysander Ameen Bracey, Dionte Montrez Adams, Camaryn Nasheed Fort, Devin Lamon Harris, David Esteban Arenas, Moisés Parra, Sergio Herrera, Maicol Chordon, Ángelo David Cabrera, David Valera, Juan José Gamboa y Santiago García. El técnico es el venezolano Carlos Gil.

Recta final en la F1

Miami. A falta de seis pruebas para el final del Mundial de Fórmula 1, media docena de puntos separan al aspirante, Max Verstappen (Red Bull), del campeón, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), a favor del piloto neerlandés, que confía en consolidar su posición al frente de la clasificación en un Gran Premio que nunca ha ganado, el de Estados Unidos.

Se corre hoy mañana, a partir de las 2:00 de la tarde.

Inauguran Reyes Magos

Manizales. La edición 41 del torneo de Reyes Magos en Aranjuez será inaugurado hoy. Después de los actos protocolarios habrá un partido: 8:00 p.m. Selección Aranjuez Serco - Salón de Eventos La 33. Y seguirá mañana: 10:00 a.m. Llanitos Aquamaná - Ideas Constructivas; 2:00 p.m. San Luis - Tenis Láser; 4:00 p.m. Aladino Justeam Distrideportes - Café Redes; 6:00 p.m. Estudiantil Villamaría - Opera Eventos.

Debut con victoria en ultimate

Manizales. Empezaron ayer los IV Juegos Nacionales de Mar y Playa Golfo de Morrosquillo y Caldas ganó en su debut en ultimate. Venció 13-9 al Magdalena. El próximo martes jugarán el segundo compromiso ante Santander a las 10:20 de la mañana.

Última en Villamaría

Manizales. 8:00 a.m. Futsal Umanizales - Alcaldía de Chinchiná Compañía Cafetera La Meseta; 10:00 a.m. Celumovil La 21 - Masiaz FC; 12:00 m. Rusticas Burger - Taberna Bávara; 2:00 p.m. Academia FM - Once Caldas; 4:00 p.m. Academia H.S. - Universidad de Manizales; 6:00 p.m. Mabe Campeones Manizales - La Posada FC.

La quinta en el Élite Femenino en Carabineros

Manizales. El torneo lo lidera Wikam con 12 unidades, seguido con Club Caldense, 9. Hoy en Carabineros: 1:30 p.m. Club Caldense - Alianza Manizales; 3:30 p.m. Supía - DC Coxti. Mañana: Serna - Carmensusuerte; 11:00 a.m. Enea FC - Atlético Manizales. Descansa: Wicam América.

En Arrayanes

Manizales. Arrancó la IX edición del torneo Marquesinas Manizales. Hoy: 12:00 m. Manizales FC - Holocausto; 2:00 p.m. Wikam - River Manizales; 4:00 p.m. Aranjuez - Cafeteros; 6:00 p.m. Fortaleza Puntualcar - Campeones Manizales. Mañana: 8:00 a.m. Formadores - Atlético Manizales.

En la Baja Suiza

Manizales. Segunda fecha de la Copa Nacho Gómez en La Baja Suiza. Los partidos para mañana: 8:00 a.m. Santa Sofía - Midas Companyinnovak; 10:00 a.m. Coach - Botero y Abogados; 12:00 m. Grupo CyC Construcciones - Vergara Construcciones; 2:00 p.m. Dinamo - Real Caldas; 4:00 p.m. Semenor La Red - Asesores Ocupacionales.

La tercera en La Asunción

Manizales. Se juega mañana la tercera fecha del torneo de fútbol de La Asunción - Copa Full Reto - Aladino Salas de Juego-: 8:00 a.m. Fonda Venga que no es pa eso - Dimar Barberi; 10:00 a.m. Construequipos Caldas - Banda Sinaí Justeam; 12:00 m. Tenis Láser - Donde Gallo; 2:00 p.m. Aladino Salas de Juego - Heladería La Viña; 4:00 p.m. Deportivo La 20 - Storewanner.

Microfútbol en El Tablazo

Manizales. Se disputa hoy la edición 43 de la Copa de Microfútbol: 6:00 p.m. Motos - Escarlata; 7:00 p.m. Unión USM - Talleres FC ; 8:00 p.m. Ferretería El Tablazo - La Bodega; 9:00 p.m. Combo FC - Javas FC.

Torneo de veteranos en El Tablazo

Manizales. 1:00 p.m. Delicias Estambul - Los Amigos; 2:00 p.m. Newells - San Peregrino; 3:00 p.m. Los de Pinocho - Los de Tino; 4:00 p.m. Los de Pinocho - Los Amigos; 5:00 p.m. Japón Korea - Llantas y Rínes; 6:00 p.m. Real Sociedad - Llantas y Rínes; 7:00 p.m. Corinto - Motoexpress; 8:00 p.m. Santacruz Motos - River.

Fútbol 7 en El Tablazo

Manizales. La versión 40 de la Copa de Fútbol 7. Juegos para hoy: 8:30 a.m. Distoteca El Poblado - Javas FC; 9:40 a.m. Reencauche FC - Arsenal; 10:50 a.m. Combo FC - Compañía Bolívar; 12:00 m. Burguer Pizza - Hostal Piedra del Ocaso.

Fútbol por TV para hoy

Manizales. 6:30 a.m. Chelsea - Norwich City (Espn y Star+); 8:30 a.m. Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund (Star+); 8:30 a.m. RB Leipzig - Greuther Fürth (Star+); 8:30 a.m. Bayern Munich - Hoffenheim (Espn y Star+); 9:00 a.m. Everton - Watford (Star+); 9:00 a.m. Leeds - Wolverhampton (Star+); 11:30 a.m. Brighton & Hove - Manchester City (Espn y Star+); 1:45 p.m. Bolognia - Milán (Espn y Star+).

Tres clásicos por TV

Manizales. Mañana, España, Italia e Inglaterra tendrán tres clásicos que acaparan la atención del fútbol mundial. El programa: 9:00 a.m. Barcelona - Real Madrid (Directv); 10:30 a.m. Manchester United - Liverpool; 1:45 p.m. Inter - Juventus.