Polideportivo: consulte la guía deportiva

Por la Copa Ciudad de Villamaría

Manizales. Mañana: 8:00 a.m. Ideas Constructivas - Rusticas Burger; 10:00 a.m. Academia Harlen Santiago - Once Caldas; 12:00 m. Masiaz FC Justeam - Celumovil La 21; 2:00 p.m. Universidad de Manizales - Tenis Láser Materiales Caldas; 4:00 p.m. Casitas FC Marmato - Llanitos Aquamaná; 6:00 p.m. La Posada FC - Futsal Umanizales. Ernesto Naranjo transmitirá los juegos de las 10:00 a.m. y 12:00 m. por Facebook.

Vuelve la Copa de Baloncesto

Manizales. Con los lideratos de Powert Élite en damas y Más Magia en masculino. Partidos para hoy en el Coliseo Mayor de la Unidad Deportiva Palogrande: 4:00 p.m. MBC - Power; 5:15 p.m. Cerveceros - Águilas Pereira; 6:30 p.m. Milenium - Power; 7:45 p.m. Osos Caldas - Power.

Convocan a chequeo ciclístico

Manizales. La droguería Santa Ana celebrará su aniversario 21 con un chequeo ciclístico el próximo fin de semana (6 de junio). Está programado para los recreativos de la A, B, C y D, Damas Aficionadas, Damas Élite y Novatos. La ruta será entre la sede del Once Caldas y la Plaza de Toros. Informes: 3146029682 y 8846127.

Hay natación en el Bosque

Manizales. Los nadadores Quindío, Risaralda, Norte del Valle del Cauca, Tolima y Caldas se reunirán mañana en el Bosque Popular para disputar el Regional. Por Caldas anuncian a 100 competidores llegados de Calamares, Atlantis, Marlins, Acuático y Pirañitas, clubes afiliados a la Liga Caldense de este deporte. Organiza el club Orcas Manizales con el apoyo de Inficaldas.

El microfútbol los invita

Manizales. La Liga Caldense de Microfútbol o Fútbol de Salón convoca por estos días los Campeonatos Municipales y a la veeduría para arrancar los procesos con las categorías menores. Los interesados pueden llamar a los siguientes teléfonos: 3104044569, 3156565439, 3206984879 y 3144818886.

100 inscritos en la Cronoescalada

Manizales. Un centenar de pedalistas están inscritos para competir en la Primera Cronoescalada MTB que se realizará en Chinchiná. Todos los participantes saldrán desde la Plaza Principal de Chinchiná y llegará, después de una ruta por el Paisaje Cultural Cafetero, a El Chuscal. Informes: 3215857212 y 3004439348.

Microfútbol y fútbol en El Tablazo

Manizales. Microfútbol hoy: 6:00 p.m. Escarlata - NN; 7:00 p.m. San Sebastián - Ferretería Tablazo; 8:00 p.m. Heladería El Encuentro - S.J.; 9:00 p.m. El Parche - Talleres FC. Copa de Fútbol mañana: 7:00 p.m. Javas FC - Borussia Durmont; 3:40 p.m. El Parche - El Combo FC.

Once Amigos, líder en el Inem

Manizales. Es puntero con 9 unidades. Lo siguen, con 7, Aquamaná, Trofeos Leo, Catalanes y Metálicas Salazar. Mañana hay fecha en la cancha de San Isidro: 8:00 a.m. Trofeos Leo - Gran Combo; 10:00 a.m. Inmedent - Forewagen; 12:00 m. Fátima Kenedy - Construgama; 12:00 m. Litoarte - Surtiagro;4:00 p.m. Fundigonzalez - Taller Adelmo.

En La Bombonera de El Carmen

Manizales. Hoy: 6:00 p.m. Real Sociedad - Los de Hito; 6:00 p.m. New Camp - La Isla; 9:00 p.m. Los de Liborio - Racing. Mañana: 8:00 a.m. United - Bosques del Norte; 9:30 a.m. Los de Hito - Alcaldía FC; 11:00 a.m. Chuletas Argenis - Los de Liborio; 12:30 m. River - Piratas del Caribe; 2:00 p.m. La 33 - Los de Papas; 3:30 p.m. Real San José - Claro FC; 5:00 p.m. Work Pizza - New Camp; 6:30 p.m. Los Pelaos de Kique - Los de Zapote; 8:00 p.m. Supermercado del Centro - Ardyco Construcciones.

Fútbol del Mundo

- Hoy

11:00 a.m. Suecia - Finlandia (Directv)

12:00 m. Chicago Fire - Montreal Impact (Espn)

12:00 m. New York Red Bulls - Orlando City (Espn)

2:00 p.m. FC Cincinatti - New England Revolution (Espn)

2:00 p.m. Columbus Crew - Toronto FC (Espn)

2:00 p.m. Chelsea - Manchester City (Espn)

2:30 p.m. Atlanta United - Nashville SC (Espn)

4:00 p.m. Los Ángeles - New York City (Espn)

6:00 p.m. LA Galaxy - San Jose Earthquakes (Espn)

7:00 p.m. Inter Miami - D.C. United (Espn)

7:30 p.m. Sporting Kansas City - Houston Dynamo (Espn)

8:00 p.m. Colorado Rapids - FC Dallas (Espn)

- Mañana

1:30 p.m. Macará - Aucas (Goltv)

7:00 p.m. Emelec - Independiente del Valle (Goltv)

7:00 p.m. Universidad Católica (Ecu) - Barcelona (ECU)

Fútbol de la Liga para hoy

- Cancha del Bosque Popular: 9:00 a.m. Academia - Atlético Manizales.

- Cancha de La Asunción: 2:00 p.m. Futuros Neira - Once Caldas.

- Cancha de Aranjuez: 10:00 a.m. Huracanes Manizales - Semenor; 12:00 m. Mi Casita Ravasco - Huracanes Manizales; 2:00 p.m. Once Caldas - Coxti FC; 4:00 p.m. Super Arroz Átomo 57 - Colonia Pensilvania.

- Cancha de Arrayanes: 12:00 m. Wikam - Club Caldense; 2:00 p.m. Titanes - Fútbol Pasión; 4:00 p.m. AV Villas - Fama Mantenimiento; 6:00 p.m. Escarlata Villamaría - River Manizales.

- Cancha Luis Fernando Montoya: 2:00 p.m. Academia FC - Fortaleza Manizales.

- Cancha de Fátima: 2:00 p.m. Atlético Manizales - Titanes; 4:00 p.m. Once Caldas - Titanes.

- Cancha de la U. de Caldas: 10:00 a.m. River Manizales - Once Caldas; 2:00 p.m. Fortaleza Manizales - Fortaleza Manizales; 4:00 p.m. Real Manzanares - Comercial Galería.

Fútbol de la Liga para mañana

- Cancha de Aranjuez: 8:00 a.m. Real Alcázares - Panaltek; 10:00 a.m. Tecnielec FC - Chivas & Morales Abogados Asociados; 12:00 m. Chatarrería los mellizos - Fátima; 2:00 p.m. Pranha - Escarlata; 4:00 p.m. Alexander Rozo - Constructora Collazos.

- Cancha de la U. de Caldas: 10:00 a.m. El Descache - Alianza Manizales; 12:00 m. Centro Comercial Sancancio - Asesorías Ocupaciones; 2:00 p.m. Racing Club - Real Vélez; 4:00 p.m. Santana Villamaría - Gensa.

- Cancha de Arrayanes: 8:00 a.m. Alianza FC - Pasión Futbolera; 10:00 a.m. River Fensecoop - Coxti Fútbol Club; 12:00 m. Comersano Manizales - Vergara Construcciones; 2:00 p.m. Forza FC - Jugar, Aprender y Crear; 4:00 p.m. Catalanes - Juligans; 6:00 p.m. Sanlac - Santa Cruz.

- Cancha de Fátima: 2:00 p.m. Atletics - Felinos Independiente Manizales; 4:00 p.m. Formadores - Semilleros.

- Cancha de la Baja Suiza: 10:00 a.m. Minitas F.C. - Amigos FC; 12:00 m. TPC Familia - Estudiantes; 2:00 p.m. Sporting FC - Churrasco Loco y Más; 4:00 p.m. Juventus - Salazar Construcciones.

- Cancha Luis Luis Fernando Montoya: 10:00 a.m. Dimas Barber - Ingeodrill; 2:00 p.m. Pinturas Gamatex - Holocausto.

- Cancha del Bosque Popular: 9:00 a.m. Uno 27 - Deport Manizales.

- Cancha de La Asunción: 8:00 a.m. Pasión Tricolor FC - Cell Cloud; 10:00 a.m. Atlético Manizales - River Manizales; 12:00 m. Motos 27 - Tasca Burger; 2:00 p.m. Constructora CYC Mozarella - La Familia; 4:00 p.m. United FC - Reales.

En Marchagas

- Hoy

7:00 p.m. Tax La Feria - Rusticas Burger.

- Mañana

4:00 p.m. Los Pepes - Gamaco; 7:00 p.m. Pely Plásticos - Siete Caldas.

- Hoy

6:00 p.m. River - Tienda Naturista.

6:00 p.m. FC Bosque - Manizales Bayern.

7:00 p.m. Combo FC - Mundo Movil.

7:00 p.m. Mocho Caspa - Amigos Chec.

8:00 pm. Aluminios Cartab - Real Vélez

8:00 p.m. Gallo Store - Taller de Planos.

8:00 p.m. Jogo Bonito - Bomberos.

- Mañana

10:00 a.m. Besiktas - La Curva.

10:00 a.m. Nacional de Consumo - Hotspurs.

10:00 a.m. Mackdiesel Montallantas - Lizarralde.

11:00 a.m. Ingenieros - Turín FC.

11:00 a.m. La Pesada - Futboleros FC

11:00 a.m. Cootransnorcaldas - P.S.G.

12:00 m. Isomet - Gremio Herreros.

12:00 m. Sevilla FC - UM Automotriz,

12:00 m. River - Piamonte.

2:00 p.m. Prometálicos - Urban Store.

2:00 p.m. AGG Ingeniería United FC.

4:00 p.m. Enea FC - Ingenieros.

5:00 p.m. Streef Soccer - Concejal Orlando.

5:00 p.m. Compured Manizales - Alcaldía de Villamaría.

5:00 p.m. Manizales City - Taller JYD

6:00 p.m. Dukes Garaje - Aluminios Fer

6:00 p.m. Euro Repuestos El Bombi - Colchonería La 23.

6:00 p.m. La 11v - Villa City.

7:00 p.m. Vodka Juniors - ST Pauli.

7:00 p.m. Jogo Bonito - Spurs Aranjuez.