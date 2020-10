Polideportivo: Canastearon a Sabios

Cali. Sabios Manizales perdió su segundo partido en la Liga de Baloncesto que se disputa en burbuja en Cali. El partido con Tigrillo de Antioquia quedó 80-62. La nota alta del partido la piso Nicholas King, quien anotó 39 puntos, además, alcanzó 7 rebotes. Sabios volverá hoy (8:00 p.m.) a competencias ante Cóndores.

Se corre el Gran Premio de Portugal

Lisboa. Entre hoy y mañana (8:00 a.m., por Espn) se correrá el Gran Premio de Portugal. El británico Lewis Hamilton, líder del Campeonato, va por el récord de triunfos de Michael Schumacher. En las primeras sesiones ha dominado el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

Sin ciclovías

Manizales. Mañana no habrá ciclovías en la ciudad. La decisión la tomó la Secretaría del Deporte Municipal para mitigar el riesgo de contagio por la pandemia. La medida regirá para las ciclovías de la Avenida Santander, Chipre, La Sultana, La Enea, la Ruta 30 y Villahermosa.

Con parques cerrados

Manizales. Hoy y mañana tampoco habrá servicio en los parques de la ciudad. El Bosque Popular El Prado y el Ecoparque Los Alcázares estarán cerrados. La medida tiene como propósito reducir el riesgo de propagación y contagio de la covid-19. Los escenarios los administra el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales.

Protesta en el Giro

Roma. El checo Josef Cerny (CCC Team) ganó la etapa 19 del Giro de Italia, al llegar solitario a la meta en Asti tras saltar del grupo de cinco fugados. La etapa cambió su punto de partida, fue recortada a la mitad, provocando la protesta de los ciclistas. El neerlandés Wilco Kelderman (Sunweb), que se enfundó la maglia rosa en la jornada anterior, se mantiene líder.

Se fue de la Vuelta

Madrid. Daniel Felipe Martínez se retiró ayer de la Vuelta a España, tras la caída que sufrió en la primera jornada. El irlandés Sam Bennett (Deceuninck Quick Step) ganó ayer la cuarta etapa, que mantuvo al esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) como líder. Hoy van de Huesca a Sabiñánigo, con un recorrido de 184,4 kilómetros.

Fútbol para hoy

Manizales. 8:00 a.m. Atalanta - Sampdoria (Espn); 9:30 a.m. VVV Venlo - Ajax (Espn); 10:00 a.m. Lorient - Marsella (Directv); 11:00 a.m. Génoa - Inter (Espn); 11:30 a.m. Sevilla - Éibar (Espn); 11:30 a.m. Manchester United - Chelsea (Espn); 2:00 p.m. París Saint-Germain - Dijon (Espn); 2:00 p.m. Atlético de Madrid - Real Betis (Espn); 2:00 p.m. Liverpool - Sheffield United (Espn).

Fútbol para mañana

Manizales. 7:00 a.m. Lens - Nantes (Espn); 8:00 a.m. Valladolid - Alavés (Espn); 9:00 a.m. Southampton - Everton (Espn); 9:00 a.m. Parma - Spezia (Espn); 10:00 a.m. Cádiz - Villarreal (Directv); 11:00 a.m. Niza - Lille (Espn); 11:30 a.m. Newcastle - Wolverhampton (Espn); 12:00 m. Werder Bremen - Hoffenheim (Claro Sports); 12:00 m. Fiorentina - Udinese (Espn); 12:30 m. Getafe - Granada CF (Directv); 2:15 p.m. Arsenal - Leicester City (Espn); 2:45 p.m. Juventus - Hellas Verona (Espn); 3:00 p.m. Lyon - Mónaco (Directv); 3:00 p.m. Real Sociedad - Huesca (Directv).