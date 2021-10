Polideportivo: atentos a la guía deportiva el fin de semana

Líder sólido del Clásico RCN

Salento (Quindío). Aldemar Reyes, de EPM Scott, ganó ayer la séptima etapa del Clásico RCN, disputada entre Ibagué y Salento (Quindío). Segundo fue Fabio Duarte y tercero Óscar Sevilla, ambos del Team Medellín EPM. En la general, el líder es Wilson Peña, de Colombia Tierra de Atletas, seguido por Fabio Duarte a 2 segundos. Tercero es Oscar Sevilla a 25 y cuarto Aldemar Reyes a 54. La octava etapa irá hoy de Buga a Buenaventura, sobre 116 kilómetros.

El Once Caldas juega mañana

Manizales. Recibe mañana, en el Palogrande, a Patriotas. Hoy: 6:00 p.m. Bucaramanga - Envigado; 8:00 p.m. Millonarios - La Equidad. Mañana: 2:00 p.m. Once Caldas - Patriotas; 4:00 p.m. Jaguares - Nacional; 6:00 p.m. Medellín - Pereira; 8:00 p.m. América - Alianza Petrolera. Lunes: 4:00 p.m. Junior - Pasto; 6:00 p.m. Huila - Cali; 8:00 p.m. Quindío - Santa Fe. Martes: 8:00 p.m. Águilas - Tolima.

Dos punteros en el Femenino

Manizales. Son el Club Caldense y Wicam América, los que con 12 unidades, son los líderes del Campeonato que organiza Josué Jaramillo en Carabineros. Hoy: 1:30 p.m. Atletico Manizales - Club Caldense; 3:30 p.m. Supía FC - Alianza Manizales. Mañana: 1:30 p.m. Wicam América- Carmen Susuerte; 3:30 p.m. Enea FC - DC Coxti. Lunes: 9:00 a.m. Wicam América - Alianza Manizales; 11:00 a.m. Enea FC - Atlético Manizales.

Finalizan en Mar y Playa

Manizales. Caldas finalizará su participación hoy en los IV Juegos Nacionales de Mar y Playa. Lo hará en esquí náutico con George Anderson Walker y Pedro González. Ayer, al cierre de esta edición competían en la competencia de relevos 4X250. Caldas, con 3 oros, 3 platas y 2 bronces, es sexta detrás de Valle, Bolívar, Antioquia, Atlántico y Bogotá.

Pesas compite en Pasto

Manizales. La Liga Caldense de Pesas compite en el Campeonato Nacional para las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17 en Pasto. Llevaron la siguiente selección: Mariana Hernández y Paulina Cano en 49 kilos, María Isabella Villada en 55, Juan Esteban Chocontá en 55, Ingrid Segura en 71. Hasta ayer en la tarde habían ganado una medalla de bronce con Paulina Cano en el arranque de los 45 kilos.

Juegan los docentes

Manizales. Los docentes del centro del país llegaron desde ayer a Manizales para disputar el Invitacional de Fútbol Sala en la cancha de la Universidad de Manizales. Hoy: 2:00 p.m. Usco - UTP; 3:30 p.m. Usco - UTP; 5:00 p.m. U. del Tolima - U. de Manizales; 6:30 p.m. U. del Tolima - U. de Manizales. Mañana: 8:00 a.m. Usco - U. del Tolima; 9:30 a.m. Usco - U. del Tolima; 11:00 a.m. U. de Manizales - UTP; 12:30 m. U. de Manizales - UTP.

En La Asunción hay tres líderes

Manizales. El líder es Mr Broaster con 11 puntos, uno más que la Fonda Venga que no es pa eso y Storevanner. Para mañana: 8:00 a.m. Heladería La Viña - Construequipos Caldas; 10:00 a.m. Deportivo La 20 - Tenis Láser; 12:00 m. Inmedent Real Caribe - Selección La Carola; 2:00 p.m. Storewanner - Dimas Barberi; 4:00 p.m. Banda Sinaí - 602 Sandra Óptica.

Inmedent manda en San Isidro

Manizales. Los del odontólogo y concejal Martín Sierra Quiroz son punteros con 9 unidades. Juegos para mañana: 7:45 a.m. Metálicas Salazar - Gran Combo; 9:45 a.m. Deportivo Veracruz - El Carmen; 11:30 a.m. Fundigonzalez - Trofeos Leo; 1:20 p.m. Cidecal - Forwagen; 2:50 p.m. Aquamaná - Surtiagro.

Dos líderes en la Baja Suiza

Manizales. Se trata del Semenor y el Grupo CYD, los cuales tienen seis puntos en la tabla de colocaciones. Programación: Mañana: 2:00 p.m. Asesores Ocupacionales - Real Caldas; 4:00 p.m. Midas Company - Vergara Construcciones. Lunes: 10:00 a.m. Coach - Dinamo; 12:00 m. Mabe Campeones Manizales - Santa Sofía; 2:00 p.m. Con Amor Pastelería - Semenor La Red; 4:00 p.m. RX24 - Grupo CYC; 6:00 p.m. Rusticas Burger - Botero y Abogados.



Es puntero en Arrayanes

Manizales. El primero del torneo, Campeones Manizales, suma 15 unidades en la tabla. La programación para este fin de semana. Hoy: 10:00 a.m. Once Caldas - Fortaleza; 12:00 m. Cantera Caldense - Manizales FC; 2:00 p.m. Formadores - Campeones Manizales; 4:00 p.m. Cafeteros - Holocausto. Mañana: 8:00 am. Aranjuez - Wikam. Mañana en el Polideportivo de Villamaría: 5:00 p.m. Fortaleza Manizales - Holocausto. Lunes en la cancha Auxiliar: 6:00 p.m. Atlético Manizales - River.

Arrancan los cuartos en Villamaría

Manizales. Finalizó la segunda fase y ahora ocho equipos pelearán mañana por su paso a las semifinales. Partidos para mañana: 9:00 a.m. Universidad de Manizales - Academia Harlen Santiago; 11:00 a.m. Masiaz FC - Once Caldas; 1:00 p.m. Taberna Bávara - Mabe Campeones Manizales; 3:00 p.m. Futsal Umanizales - Alcaldía de Chinchiná.

En la Bombonera de El Carmen

- Hoy

6:00 p.m. Óptica Mejía - La 33.

7:30 p.m. Piratas del Caribe - Radar Topografía.

9:00 p.m. Familia Vásquez - Los de Papas.

- Mañana

11:00 a.m. El Carmen Polifase - Sttugart Polifase.

1:00 p.m. El Carmen - Tienda Pablito.

3:00 p.m. Gafas y Lentes - Super Arroz.

5:00 p.m. Bosques del Norte - River.

- Lunes

12:00 m. Semilleros El Nevado - Efrec.

2:00 p.m. La 33 - Efrec Susuerte.

3:30 p.m. El Nevado - UM Automotriz.

5:00 p.m. Radar Topografía - Familia Vásquez.

6:30 p.m. Maxifruver El Bosque - Real Sociedad.

8:00 p.m. Óptica Mejía - Los del Paisa.

Fútbol por TV hoy

6:30 a.m. Leicester City - Arsenal (Espn y Star+)

7:00 a.m. Elche - Real Madrid (Directv)

8:00 a.m. Atalanta - Lazio (Star+)

8:30 a.m. Borussia Dortmund - Colonia (Star+)

8:30 a.m. Arminia Bielefeld - Mainz 05 (Star+)

8:30 a.m. Unión Berlín - Bayern Munich (Espn y Star+)

9:00 a.m. Manchester City - Crystal Palace (Espn y Star+)

9:00 a.m. Liverpool - Brighton & Hove (Star+)

9:00 a.m. Newcastle - Chelsea (Star+)

11:00 a.m. Hellas Verona - Juventus (Espn y Star+)

11:30 a.m. Tottenham Hotspur - Manchester United (Espn y Star+)

1:45 p.m. Torino - Sampdoria (Star+)

2:00 p.m. Barcelona - Alavés (Espn y Star+)

4:00 p.m. Banfield - Vélez Sarsfield (TyC)

Fútbol de mañana por TV

6:30 a.m. Inter - Udinese (Star+)

9:00 a.m. Sassuolo - Empoli (Star+)

9:00 a.m. Norwich City - Leeds (Espn y Star+)

10:15 a.m. Atlético de Madrid - Real Betis (Espn y Star+)

12:00 m. Salernitana - Nápoles (Star+)

1:45 p.m. San Lorenzo - Godoy Cruz (TyC)

2:45 p.m. Roma - Milán (Espn y Star+)

3:00 p.m. Real Sociedad - Athletic Club (Espn y Star+)

4:00 p.m. Newell`s Old Boys - Independiente (TyC)

6:15 p.m. Estudiantes - River Plate (Espn y Star+)