Polideportivo

LA PATRIA | Manizales

Regresan las ciclovías

Manizales. Mañana regresarán las ciclovías por los recorridos tradicionales de la ciudad: Avenida Santander, entre Fundadores y la Calle 63, y Chipre y La Sultana. Habrá espacio para caminar, trotar, correr, patinar y montar en bicicleta.

Manizales. La Clásica Campesina de la Alcaldía de Manizales finalizará mañana con la etapa entre El Rodeo y San Peregrino. La carrera empezó hace un mes, tuvo tres jornadas y tendrá nuevos campeones. La última jornada sufrió cambios por el estado de las vías, por el invierno.

En Arrayanes

Manizales. Se juega la séptima jornada de la Copa Tenis Láser. Los juegos: 10:00 a.m. Selección Enea - Once Deportivo; 12:00 m. Memo Jean - Asofútbol; 2:00 p.m. Futuros Neira - American Tenis; 4:00 p.m. Once Caldas - Cantera Caldense; 6:00 p.m. Aranjuez - Selección Caldas.

Manizales. Tenis Láser Ideas Constructivas es el líder en Aranjuez. Suma 9 puntos, seguido por la U. de Manizales con 6 y Mairelec Ingeniería con 4. Mañana: 12:00 m. U. de Manizales - Inmedent La Red; 2:00 p.m. Ideas Constructivas Vidrialum - Aladino Salas de Juego Tiempo de Tango; 4:00 p.m. Redes Eléctricas - Salón de Eventos La 33.

Hoy en Reyes Magos

Manizales. En Aranjuez habrá hoy programación, pero en la categoría infantil. Los partidos: 8:00 a.m. La Cantera - Manizales Fútbol Club; 9:30 a.m. Aranjuez - Semenor; 11:00 a.m. Pintualcar - Atlético Manizales; 12:30 m. Formadores - Wikam; 6:00 p.m. Catalanes - Panasonic.

Campamento en Chile

Manizales. Los karatecas de Caldas que participarán en los Juegos Nacionales están en campamento de preparación en Chile. Allá están Sebastián Ramírez, Michael Guerrero, Felipe Astudillo, Dayana Martínez y Dayan López, más Leonardo Felizzola. La etapa finalizará en Santágueda.

A la última de Tocancipá

Manizales. Juan Andrés Rodríguez, segundo en el GP de Tocancipá en categoría Ninja 300, correrá mañana por el título. También estarán en competencia, William Alzate, en 115 élite, 150 élite y 200 agua aire élite; Esteban Noreña, por primera vez allí, en infantil 115 élite y Juan Pablo Moscoso, en la escuela de Fedemoto.

Programación en El Tablazo

Manizales. Desde ayer y hasta el domingo se cumple una nueva fecha de la 44 edición de la Copa de Microfútbol y la 40 de la Copa Fútbol 7 en El Tablazo. Hoy, los encuentros irán de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Manaña, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Nacional de hockey preinfantil

Manizales. En el patinódromo Lindulfo Lozano, de Buga, se realizará entre mañana y el lunes el Segundo Festival Nacional de hockey preinfantil, que contará con la participación de FCM Rolling. El club Millenium participa desde ayer en el Nacional de Patinaje de Carreras de Transición, en el Salitre, de Bogotá.

Al Salento Trail

Manizales. 22 corredores de Trail Running Manizales competirán mañana en el Salento Trail, en Quindío. Los encabezan el entrenador Juan Acosta, Carlos Granada, Juanita Cuellar y Diana Martínez. Estarán en categorías máster y abierta en distancias de 13, 21 y 42 kilómetros.

Siete partidos en Baja Suiza

Manizales. La tercera fecha de la Copa La Sultana tendrá siete partidos este fin de semana. Mañana: 10:00 a.m. Arepas Dog - Tenis Láser; 2:00 p.m. Celumóvil La 21 - Década Coxti: 4:00 p.m. Tromoldes Wilcam - Cocheexpress. Lunes: 12:00 m. Alcázares - Emas Dinamo; 2:00 p.m. Preuniversitario Calenda - Vidrialum; 4:00 p.m. Tropicana Orquesta - Aluminos Alfredo Muñoz; 6:00 p.m. Taxia Life - Niupi.

Juegan los veteranos

Villamaría. La VI Copa de Fútbol para mayores de 35 años comenzará hoy, a las 4:00 p.m., con el juego entre Riosucio y la U. de Manizales. Mañana: 12:00 m. Polifase Ingeniería - Planet Sport; 2:00 p.m. U. de Manizales - Alemana de Repuestos. Lunes: 12:00 m. Fama Mantenimientos - Lava Autos El Poli; 2:00 p.m. Planet Sport - Never - One; 4:00 p.m. EIC Ingeniería - Polifase Ingeniería.

Se foguean los paralímpicos

Manizales. El tenis de mesa paralímpico, en la modalidad de físicos, y el bolo, en auditivos, están este fin de semana en Ibagué en un fogueo de preparación para los Juegos Paranacionales, que se cumplirán del 1 al 8 de diciembre en Cartagena.

Cali y Medellín, primera final

Cali. Deportivo Cali e Independiente Medellín disputarán hoy, a las 6:00 p.m. en el estadio Palmaseca, el partido de ida de la final de la Copa Colombia en lo que será el inicio de la llave que otorga un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores del 2020. La vuelta será el miércoles.

En el Ponybaloncesto

Ibagué. Manizales Basketball Club participa desde hoy hasta el lunes en el torneo Baby de Baloncesto, conocido como Ponybaloncesto, que organiza la Corporación Paisitas en categoría Sub-13, en masculino y femenino. Los equipos se enfrentan a Casanare, Meta, Huila y Tolima.

Cuarta en La Asunción

Manizales. El lunes se jugará la cuarta fecha del XXXIII Torneo Metropolitano de La Asunción. Los partidos: 8:00 a.m. Racing BS - 602; 10:00 a.m. U. Católica Luis Amigó - Profrío; 12:00 m. Club Deportivo La 20 - Tenis Láser; 2:00 p.m. Selección Amistad - World Pizzas; 4:00 p.m. Heladería La Niña Panasonic - Vidrialum.

Fútbol del mundo

Milán. El fútbol europeo se alista para una nueva jornada antes de afrontar el martes y miércoles la cuarta fecha de la Liga de Campeones. Los juegos. Hoy: 7:30 a.m. Bournemouth - Manchester Utd.; 9:00 a.m. Roma - Napoli; 9:30 a.m. Eintracht Frankfurt - Bayern; 10:00 a.m. Levante - Barcelona; 10:00 a.m. Arsenal - Wolves; 10:00 a.m. Manchester City - Southampton; 10:00 a.m. Aston Villa - Liverpool; 12:00 m. Bologna - Inter; 12:30 p.m. Sevilla - At. Madrid; 12:30 p.m. Watford - Chelsea; 2:45 p.m. Torino - Juventus.

Mañana: 6:30 a.m. Atalanta - Cagliari; 11:30 a.m. Everton - Tottenham; 2:45 p.m. Milan - Lazio.

Chiquifútbol, en la auxiliar

Manizales. La vuelta de los octavos de final del VI Chiquifútbol se jugará hoy en la cancha Luis Fernando Montoya.

Categoría A: 8:00 a.m. Campeones - Unión Manizales; Col Granadino - South Fork United.

9:15 a.m. Wikam F.C. - Fútbol Paz Chinchiná; Semenor A - Robles Neira.

10:30 a.m. Formadores Aya - Corporación Deportiva Chinchiná; Fundación Once - Atlético Manizales.

11:45 a.m. Once Caldas - La Cantera; Atlético Manizales - Colseñora.

Categoría B: 1:00 p.m. Once Caldas - Felinos Independiente Manizales; Formadores Aya Sport - Corporación Deportiva Chinchiná.

2:10 p.m. Manizales F.C. - Fortaleza; La Cantera - South Fork United.

3:30 p.m. Semilleros Yei’s - Fundación Once Caldas; Los Crak - Holocausto Norte.

4:40 p.m. Semenor - Deportivo Campeones; Coch Chinchiná - Boca Yunior de Caldas.