"Pecoso" Castro y un cuerpo extraño en el clásico Deportivo Cali - América de 1977

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Gilberto "El Mecato" Aristizábal y Fernando "Pecoso" Castro son dos símbolos del fútbol caldense y colombiano. Para hablar en términos futboleros, son leyendas criollas. Mientras "Mecato" ganó una posición en el arbitraje colombiano y pitó en el Mundial de España 1982, "Pecoso" fue un fogoso lateral izquierdo y un técnico que pasó a la historia por sus logros deportivos y por sus disparates como salvavidas de los partidos.

En 1977, cuando "Pecoso" jugaba con el Deportivo Cali, se encontró al "Mecato" en un clásico con el América en un Pascual Guerrero abarrotado de fanáticos rojos y verdes.

"Era un partidazo, no me pregunte cómo íbamos porque no me acuerdo, tampoco cómo quedamos. Lo cierto fue que América estaba encima y hubo un tiro de esquina. Entonces, para retardar el cobro, como estaba parado en el primer palo, le quité la gorra a uno de los fotógrafos, la tiré al campo y le grité...¡Mecato...Mecato!, un cuerpo extraño en el campo. En esa época no existían las vallas publicitarias y los reporteros se hacían ahí, pegados a la raya. Y me acuerdo que "Mecato" se vino y me dijo..."aquí el único cuerpo extraño en la cancha es usted", me sacó la tarjeta roja y me expulsó".

"Pecoso", que como jugador pasó por Once Caldas (dos veces), Deportes Quindío, Deportivo Cali y Santa Fe, reconoce que se le fue la mano por querer "quemar tiempo": "Son cosas del fútbol, que pasan en la cancha y se quedan allí, pero con el paso del tiempo uno las recuerda como vivencias".

Como entrenador, pasó tres veces por el Deportes Quindío, dos veces por Santa Fe y América, Cúcuta Deportivo, Envigado, Medellín, Millonarios, Once Caldas, Atlético Huila, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga.

Hoy, con 71 años, vive en Manizales, la que llamó hace poco en una entrevista como la "sucursal del cielo", al lado de Liliana, su esposa; Marcela, Fernando y Martín, sus hijos.

"Mecato", fallecido en junio del 2016, ganó fama por sus irreverencias en el fútbol aficionado después de su retiro. Era común verlo entrar a una una cancha de gorra o con un helado en una mano y el pito en la otra para empezar un partido.

En el Mundial de España´82, hizo expulsar a Diego Armando Maradona por pegarle a Paulo Roberto Falcao, juego en el juego que dirigió el mexicano Mario Rubio.