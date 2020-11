Parte del circuito de la Vuelta de la Juventud del 2005 lo hizo en carro

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

Se corre la Vuelta de la Juventud 2005. La mañana es fría y lluviosa en Tunja. El frío aterrador que hace retrasar el inicio de la tercera etapa. Corredores, técnicos, delegados, jueces y demás personal de la carrera buscan cualquier escampadero para protegerse.

Ahí está Óscar Eduardo Sánchez, el popular Gafas, por sus frondosas ojeras. Dos días antes, Óscar Eduardo, que corría en ese entonces con Frugos del Valle, se acomoda tercero en el prólogo de la carrera por detrás de Fabio Duarte y Edwin Parra.

"Nadie la quería correr, nadie quería salir, pero finalmente llamaron y dieron la largada. Había que hacer un circuito con un ascenso prolongado, un descanso, un descenso también largo y después a volver a conectar con la meta. Hacía tanto frío que arriba en la parte alta nos daban aguapanela con brandy para que nos mantuviéramos calientes. Pero no era suficiente. Hacía un frío el hp y era imposible hacer la carrera con normalidad. Hubo muchas caídas y otros seguían derecho en las curvas.

En uno de los giros finales no aguanté más, me bajé de la bici y les dije a mis compañeros que no era capaz de seguir. Me subí al carro, que tenía el aire acondicionado prendido y me calenté. El carro continuó su recorrido por la misma ruta de la carrera, pero cuando íbamos a llegar a la meta les sugerí que frenaran. Cuando lo hicieron pedí que me bajaran la bicicleta, me monté en ella y pasé por la meta; nadie se dio cuenta. Seguí y más adelante les dije que hiciéramos lo mismo y ya no me dejaron. Me ordenaron seguir para evitar una expulsión.

Di la última vuelta otra vez con ese frío tan horrible y terminé la etapa.

Si la memoria no me falla, la etapa la ganó sobrado Fabio Duarte; yo llegué como de 35, pero esa locura es imposible de olvidar porque la hicimos en medio de la soledad de la carrera. Duarte fue campeón de la carrera y yo finalicé de 27".

Quienes conocen el ciclismo caldense dicen que, por condiciones, Óscar Eduardo lo tenía todo para ser un grande del pedal colombiano. Por algo ganó la Vuelta del Porvenir, la Vuelta de la Juventud, la Vuelta Costa Rica y Vuelta a Guatemala.

Vistió los colores de Colombia Colombia es Pasión, Funvic Brasilinvest-São José dos Campos, Orgullo Antioqueño, Strongman Campagnolo Wilier, Canel's-Specialized.

El año pasado optó por retirarse de competencias y se radicó en Greenville (Estados Unidos). El pedalista tiene 35 años, está casado con Natalí Ramírez y es padre de Samuel.