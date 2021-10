"Pacho Loco": de Chachafruto para el mundo del ciclomontañismo

LA PATRIA I Manizales

La carrera deportiva de Oscar Humberto Florez no ha sido fácil. La primera competencia la hizo en bicicleta prestada. Después la falta de apoyo lo obligó a buscar trabajo. Eso sí, no dejó ni de pedalear ni de estudiar. El popular "Pacho Loco" recibió la semana pasada un nuevo reconocimiento a su carrera como entrenador del ciclomontañismo de Caldas: es el fundamentador de las categorías menores en los programas de la Federación.

Oscar Humberto creció en el barrio Chachafruto de la mano de Enma y Humberto, sus padres, y al lado de Juan Pablo y Alba Lucía, sus hermanos. Desde niño, además de ir a la escuela, tuvo las primeras obligaciones: cuidar las vacas. Y jugó fútbol, pero ese no era su deporte.

- ¿Cómo ha sido su carrera como deportista?

Comencé al lado de mi padre que, como todo papá de la época, era apasionado por el ciclismo. A los 13 años hice mi primera carrera, en los Juegos Empresariales, con Única, que tenía una sede en el antiguo control de busetas de La Enea, donde mi papá alquilaba el potrero para tener las vacas. Me prestaron una bicicleta todo terreno, ese día me subí al podio por primera vez. En esos mismos días realizaban carreras en el velódromo de la Universidad de Caldas, se llamaba Jueves de Pista y fui campeón.

- ¿Y cómo evoluciona?

Conocí a Ramiro Henao, quien me invito a salir los sábados con Los Guisos, del antiguo almacén de Todoterreno y ahí empecé en ciclomontañismo. Comencé en una bicicleta marca Trek, luego con otra prestada e incursioné en carreras regionales, nacionales y la selección Colombia. Pero la falta de recursos hizo que dejara la bicicleta a un lado y le apostara al trabajo y al estudio. Ahora compito en categoría máster y siempre lo hago con la misma pasión.

- ¿Qué ha hecho en formación académica para enseñarles a los más jóvenes?

Estudié educación básica con énfasis en educación física recreación y deporte. Unifico lo académico con la experiencia para compartir conocimiento, no solo hacia logros deportivos, sino también hacia los personales. Más que formar a un deportista, es formar personas de bien, usando la bicicleta como una mediación para la enseñanza de habilidades para la vida.

- ¿Cómo recibe esta convocatoria a la selección Colombia?

Esta invitación a trabajar con deportistas de rendimiento que representan y ponen en alto el nombre de su departamento y el país. Me llena de orgullo. Me satisface que el trabajo que he hecho me lleve a un nuevo peldaño más de aprendizaje y enseñanza, en el que no solo imparto conocimiento, sino también que me alimento de todos ellos que integran estos procesos.

- ¿Cuál es el presente del ciclomontañismo en Caldas?

El departamento se ha caracterizado por ser uno de los departamentos más fuertes en la modalidad. Tenemos buenos procesos que, si se les da continuidad, se puede llegar muy alto. A pesar de tener un buen apoyo de la Secretaría del Deporte de Caldas, falta enfoque de algunos deportistas para alcanzar las metas planteadas.

- ¿Que sueña a través de la bicicleta?

Quiero tener un equipo de ciclomontañismo, que acoja a los deportistas del departamento. Que sea el mejor grupo humano siguiendo su proceso, que cuente con el mejor material, transporte para viajar a cada rincón del país y, porqué no, aportar deportistas a la selección Colombia. Poder realizar un trabajo integral con los deportistas sean becados para estudiar, porque esto no es solo dar pedal, no, son un conjunto de habilidades que se deben trabajar para llegar a alcanzar las metas competitivas y personales. Pero siempre usando la bicicleta como medio para la enseñanza de habilidades para la vida. Estamos dando ese primer paso con mi esposa y mis dos pequeñas hijas con la conformación de la Fundación Prólogo, en la que nuestro lema es "en ruta tu vida" e invito a personas, empresas públicas y privadas que quieran a ser parte de este sueño para que se sumen y dejemos un legado generacional.

De cal y de arena

La vida de Oscar Humberto no ha sido fácil. Aún recuerda uno que tuvo que sortear con uno de sus pequeños hijos: "Fue con la segunda hija. Le mandaron a hacer un examen a mi esposa en el embarazo para descartar posibles problemas congénitos. Llegó la doctora y nos dijo: ""Depende del resultado del examen, ustedes deciden si tenerlo o no"". El resultado se demoró 15 días hábiles. No dormimos y mi esposa quedó lastimada por la biopsia. Después de todo el resultado salió bien y Sara está muy bien. Pero qué zozobra tan brava".

Y claro, no pueden faltar los momentos inolvidables: "Son muchos, pero ahora como papá, fue cuando la hija me arrunchó por primera vez. Hasta gastritis me dio de lo que sentí",

Ficha técnica

Nombre: Oscar Humberto Florez Arias.

Edad: 36 años.

Fecha de nacimiento: 20 de octubre de 1984.

Estudios: Escuela Ayacucho, Inem Baldomero Sanín Cano y Universidad de Caldas.

Estado civil: casado con Angélica María Campuzano.

Hijos: Enma y Sara.

Sus logros como deportista

* Campeón de la Copa Colombia de Ciclomontañismo 6 veces en diferentes categorías.

* Dos veces Campeón Nacional de cross country categorías máster.

* Subcampeón Panamericano Máster.

* Campeón de la Leyenda del Dorado categoría Open masculina.

* Actualmente es líder de la Copa Colombia de Shor Track y segundo en la Copa Nacional de Cross Country.

Sus logros como entrenador

* Campeón nacional Júnior.

* Campeón Panamericano.

* Subcampeón Panamericano.

* Campeón Juegos Suramericanos de la Juventud.

* Medallista Juegos Intercolegiados.

* Cuarto panamericana costa rica 2021 categoría sub-23

* Subcampeón suramericano Costa Rica Categoría Sub-23 2021