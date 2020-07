A Orlando Duque lo bajaron de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

El 31 de julio del 2013, Orlando Duque logró en Barcelona (España) el primer título en la modalidad de salto de gran altura en el Campeonato Mundial de Natación de la FINA (Federación Internacional de Natación).

Ese día, en diálogo con los periodistas, alguien le anotó que ahí en Barcelona se habían hecho los Juegos Olímpicos de 1992. Duque recordó que 22 años atrás, literalmente, lo habían bajado del avión y se quedó con las ganas de participar en esa Olimpiada.

"Era algo que había dejado atrás, porque mi vida ya era otra", cuenta el caleño que ese día, en el Mall de la Fusta, un enclave emblemático del Puerto de Barcelona, sumó 142.80 puntos y se bañó en oro. Estaba en la cima de su deporte después de cientos de lanzamientos por el medio de acantilados en los que arriesgó su vida por la gloria.

Sin embargo, Duque, poseedor de 11 títulos mundiales, ahora recuerda como anécdota la sacada de los Olímpicos.

"Tenía unos 18 años, creo que sucedió en el 1991, un año antes de los Juegos. Nos dijeron que para ir debíamos hacer unas marcas y nos preparamos para eso. Digo nos preparamos porque lo hice con César Suárez, del Tolima, y yo. Incluso, él se vino a vivir a Cali y entrenamos con mucha ilusión, porque queríamos ir a Barcelona. Con Cesar casi que nos repartíamos la primera y la segunda posición de clavados en el trampolín de tres metros. En un torneo yo era el oro y él la plata y así sucesivamente".

Orlando explica qué hicieron para clasificar a los Juegos: "La Federación nos dijo que debíamos hacer unas pruebas y lograr un puntaje mínimo, me acuerdo que nos pareció alto, pero vaya sorpresa que lo hicimos. Para eso nos preparamos".

Pero días después les dieron la mala noticia: "Después de la misma Federación nos dijeron que no nos habían dado el cupo porque no habíamos hecho todo el proceso. En esa oportunidad, uno de pelao no dimensiona las cosas, era la posibilidad de haber ido a los Olímpicos, hicimos lo que nos dijeron y nos no llevaron, tenaz".

El clavadista vallecaucano no cree que sus cupos se los hayan dado a otros deportistas: "No, pudo ser un error más técnico, porque a las federaciones no les entregan los cupos por cantidades o algo por el estilo. Lo que sí tengo claro fue que no creyeron que íbamos a hacer los puntajes".

Esa no ida a los Olímpicos fue un golpe para Orlando y César: "Nos retiramos, César se fue a vivir a Estados Unidos (ya murió) y fue exitoso en otros deportes. Yo también me desmotivé mucho y busqué otros aires, me fui al Ejercito".

Por eso, en el 2013, cuando logró el título mundial en Barcelona, Orlando Duque volvió a recordar aquella vez que lo sacaron de los Juegos Olímpicos. Orlando insiste en que hoy le sucede eso y no se deja sacar de la Olimpiada.

Orlando Duque, con 45 años, es un atleta de Redbull y ahora prepara incursiones en saltos de altura, pero extremos.

Según Redbull, Orlando se inmortalizado en la película “9 Dives”, que incluyó el salto más alto de su carrera hasta la fecha: 34 metros desde un puente italiano. Entró en el Libro Guinness de los Récords al lograr la puntuación perfecta, un 10, en el Mundial del año 2000.