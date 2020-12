Once Caldas: Hubert Bodhert dice que la dirigencia le propuso seguir como técnico

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

Hubert Bodhert, el técnico del Once Caldas, atendió a LA PATRIA para hablar de lo que pasó en la temporada futbolera, lo que sucede alrededor de su situación y el futuro de su cargo.

- ¿Lo hecho este año es bueno, regular o malo?

El año tiene diferentes situaciones. De afuera se miran los resultados y no son buenos, pero adentro hay otras cosas que se han hecho que institucionalmente son positivas. Es un año atípico y hemos sido desafortunados. Lo asumimos y lo aceptamos. Sé que no es bueno para la afición, pero estamos trabajando en eso.

- En la calle hay hasta una tendencia con el numeral #FueraBodhert ¿Qué piensa?

Ha habido mucha influencia y la gente se está quejando. Los entiendo, los respeto y lo único que tengo son palabras de agradecimiento para todos. Las críticas me vuelven fuerte. Ellos tienen todo el derecho en expresarse.

- La barra, a la que ustedes le reconocen el apoyo, ha dicho públicamente que no lo quiere ¿Qué piensa?

Ya lo han dicho, han hecho una campaña en redes sociales. Esa es la realidad del fútbol, cuando no ganas eres el villano. Nos toca hoy esta parte y es algo que estamos conversando con los dueños del equipo.

- Usted ha dicho que todo lo define con los dueños del equipo, dando a entender que define con ellos y no con la afición ¿qué piensa?

La afición se merece todo el respeto, porque es la que va al estadio y es parte fundamental del Club. Si hablamos de decisiones, debe ser para todo, para lo bueno y lo malo. El hincha opina y hay que escucharlo, pero hay que ver qué le beneficia y qué no a la institución. Todos queremos ganar, como los hinchas.

- ¿Cómo explica que hoy hay cuatro cupos a la Copa Libertadores, cinco a la Copa Suramericana y el equipo apenas entra a los ocho?

Pasaron muchas cosas este año y todos lo sabemos. Nos hemos equivocado, no voy a sacarme en limpio.

- Usted ha dicho que en este último ciclo se han dicho muchas mentiras ¿A qué se refiere?

Me entero de un poco de cosas que suceden en el Once Caldas por lo que dicen en la calle, pero no son ciertas. Eso generado y multiplicado las situaciones que estoy viviendo. He sido un imán, lo estoy recibiendo todo. Soy el responsable y lo asumo. Puedo hablar con resultados y no los he conseguido.

- ¿Quiere seguir en el Once Caldas?

Me quiero quedar en Manizales y nos vamos a quedar. Quiero al Once Caldas, le estoy agradecido, creo que le he aportado algo, pero de ahí hacia afuera lo que valen son los resultados.

- ¿Hay un acuerdo para renovar?

Cuando digo que me quedo en Manizales es porque nos vamos a quedar a vivir en Manizales, mis hijos están estudiando acá y estamos muy amañados; me gusta la ciudad. Pero otra cosa es el Once Caldas. Hemos hablado, los directivos quieren que siga, lo estoy pensando muy bien.

- ¿Entonces la dirigencia le propone seguir?

Sí, así es.

- ¿Y usted qué piensa?

Vamos a ver qué decisión tomamos.

- ¿Hay fechas de regreso a pretemporada?

Todo está definido, conmigo o no, para que el equipo empiece pretemporada el 26 de diciembre. Se laboraría del 26 al 30 y regresar el 3 de enero para competir a partir del 18 de enero.

- ¿En qué se pudo haber equivocado en el manejo de los partidos?

Este equipo no perdió muchos partidos en el año. Nos faltó ganar. Veníamos con buen funcionamiento. Lo de Dayro hay que entenderlo, sabemos de su calidad, pero un jugador que está más de siete meses sin entrenar con un equipo, sin competencia, no llega a punto. Dayro llega en plena competencia y no había tiempo. Intenté buscar esa llave con Ovelar y no nos funcionó mucho, pero yo fui el que arriesgó con eso. Después aparecieron una cantidad de obstáculos, pero debo reconocer que antes de eso este equipo debió estar clasificado; dejamos ir unos puntos en casa que eran fundamentales.