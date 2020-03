Ojo con los escenarios para los deportistas de Juegos Nacionales

Equipo de Afición

LA PATRIA | Manizales

El deporte de Caldas arrancó el proceso hacia los Juegos Deportivos Nacionales del 2023. La meta, como lo prometen sus administradores, es lograr la mayor cantidad de medallas para el departamento en las máximas justas atléticas del país. El año pasado apenas fue 23 preseas, 3 oros, 5 platas y 15 bronces.

Para hacerlo, necesitan voluntad política, gestión y recursos, motores con los cuales se prendió el sueño. Sin embargo, dirigentes, metodólogos, técnicos, monitores y deportistas advierten sobre la importancia de tener escenarios en optimas condiciones para hacer lo que pretenden.

A la ciudad, por su topografía, no le sobran escenarios. Los pocos que hay los tienen que compartir atletas de alto rendimiento y deportistas recreativos, pero además, los espacios necesitan captar recursos económicos para su mantenimiento.

Para Andrés Felipe Marín, secretario del Deporte de Caldas, ese tema es definitivo: "Es cambiar la cultura del uso de los espacios. Hemos traído gente de mucho nivel y nada nos ganamos si no podemos utilizar los escenarios. Por fortuna tenemos empatía con la Alcaldía de Manizales, pero un atleta de alto rendimiento necesita ocho horas diarias para entrenar".

Marín ya habló del tema con sus metodólogos: "Uno entiende que los campos deben ser autosostenibles, con las ligas pueden ser autosostenibles, pero necesitamos que se priorice el uso para nuestros atletas".

Alejandro Peláez, secretario del Deporte de Manizales, dijo que es consciente de la situación: "Tenemos un metodólogo que, con la oficina de escenarios deportivos, articulará la priorización de los deportes para Juegos Nacionales y sus espacios".

Respecto al uso puntual de algunos campos, Peláez explicó: "En el Coliseo Menor se les está dando la prioridad a fútbol de salón, y a fútbol sala por medio de la Liga de Fútbol".

En otros escenarios, comentó: "En el Complejo Acuático, desde la oficina de escenarios, no se tienen solicitudes de alto rendimiento, al igual que en bicicrós, pero estamos prestos de inmediato a priorizar los espacios para ellos".

Finalmente, agregó que en los coliseos se han entregado los espacios equitativamente: "Siempre brindando prioridad a los participantes con proyección a Juegos Nacionales".

Pista de ciclismo

Ubicación: en predios de la Universidad de Caldas y el Municipio.

Dimensiones: 400 metros de larga, pero sin las características de un velódromo.

Uso: Es libre para los ciclistas de 5:00 a.m. a 12:00 m.. Después lo usan otros deportes porque en su interior hay una cancha de fútbol.

Administrador: El Municipio de Manizales.

Propone la Liga: Jaime Padilla, entrenador de la modalidad, sugiere que, en el horario permitido, no permitan la entrada de otros deportes. Además, dice que los ciclistas recreativos no colaboran con los trabajos puntuales. Por eso pide que se regule el uso cuando haya trabajos específicos.

Coliseo Menor

Disciplina: Microfútbol, fútbol sala, patinaje artístico y balonmano.

Ubicación: Coliseo Menor de la Unidad Deportiva Palogrande.

Dimensiones: 34 metros de larga por 18 de ancha.

Uso: Microfútbol lo utiliza, en la semana de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., y de 6:30 p.m. a 9:00 p.m.; los sábados, de 1:00 p.m. a 10:00 p.m.; domingos y festivos todo el día. Patinaje artístico: de lunes a viernes de 3:00 a 6:30 p.m.; sábados, de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.; fútbol sala: de lunes a viernes de 9:00 p.m. a 11:00 p.m. y sábados de 11:30 a.m. a 1:00 p.m.. Balonmano el resto del tiempo.

Administrador: Municipio de Manizales.

Propone microfútbol: Dicen que los tiempos son muy cortos y para tantas categorías.

Propone artístico: Están estrechos, no pueden masificar por falta de espacio. Deben trabajar todas las etapas del desarrollo deportivo al mismo tiempo, algo que no es aconsejable.

Propone futsal: Se quejan porque les toca usar el Coliseo muy temprano o muy tarde, además, el año pasado y este están compartiendo horarios con empresas privadas.

Propone balonmano: Se quejan porque se deben acomodar en el espacio que les sobra a los demás. No les prestan el Coliseo Mayor. Creen que no es justo, ya que fueron medallistas en los Juegos.

Patinódromo

Ubicación: Bosque Popular El Prado.

Dimensiones: óvalo reglamentario de 200 metros y ruta reglamentaria de 400 metros.

Uso: en construcción.

Administrador: El sitio lo administra el Instituto de Cultura y Turismo.

Propone la Liga: Carlos Ruiz, presidente de la Liga de Patinaje, dice que deben llegar deportistas con proyección y federados a hacer procesos de entrenamiento. La pista de la Unidad Deportiva Palogrande, para escuelas y patinadores en formación.

* La pista sería el primer escenario entregado para Juegos Nacionales y estaría lista entre diciembre y enero.

Pista atlética

Ubicación: Estadio Palogrande.

Dimensiones: 400 metros de longitud y ocho carriles de 1,22 metros de ancho.

Uso: De 6:00 a.m. a 1:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m., de lunes a viernes. Los sábados, de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. Se puede caminar, trotar o correr. Las zonas de saltos y lanzamientos son de uso exclusivo para la Liga o clubes. Otras instituciones deben solicitar permiso.

Administrador: El Once Caldas por medio de un comodato con la Fundación Once Caldas.

Propone atletismo: Dicen que está bien con uso exclusivo en las tardes para los atletas de clubes y Liga. Otras ligas solicitan permiso por medio de una carta y se les facilita el espacio sin problemas.

Propone triatlón: Inicialmente tuvieron problemas para ubicar las bicicletas, caras en su mayoría. Además, que no les cierren el estadio cuando haya partidos del Once Caldas, los deportistas están en una lista y el no uso de la pista puede generar una lesión.

Pista de Bicicrós

Ubicación: Bosque Popular El Prado

Dimensiones: por zona challenger 340 metros y por zona pro, de 390 metros.

Uso: Es un escenario deportivo especializado al que se permite el ingreso solo de personas dedicadas a este deporte con casco y otros elementos de protección. Sin embargo, hay personas que ingresan sin permiso.

Administrador: El Instituto de Cultura y Turismo (ICTM) administra el Bosque Popular, en donde se ubica la pista. Anteriormente, Mauricio García, extécnico de la Liga, se encargaba de su cuidado. Para reparaciones y otros, se solicitaba permiso al ICTM.

Propone la Liga: Esperan que el Instituto de Cultura y Turismo, después de la primera reunión con la Comisión Caldense de BMX, defina cómo se utilizará.

Piscina olímpica

Triatlón y natación

Ubicación: Bosque Popular.

Dimensiones: 50 metros de largo por 25 metros de ancho, 2,5 metros de profundidad.

Uso: Diario de escuelas de formaciones, clubes y ligas de natación y triatlón. Tres días a la semana se usa a lo largo y cuatro a lo ancho.

Administrador: Corporación Aqua Impacto (César Cañón) mediante comodato.

Propone triatlón: Excelente administración porque han escuchado las peticiones que hacemos del uso de la piscina y ya podemos nadar tres veces a la semana a lo largo. Para triatlón estamos satisfechos.

Propone natación: Que les definan los carriles para entrenar, hay voluntad de la empresa, pero no los podemos sacar porque nos faltan unas máquinas (carreteles) para enrollarlos porque sacarlos y guardarlos los deteriora cuando se arrastran. Pasamos una propuesta a la Secretaría del Deporte de Manizales y esperamos una respuesta.

Hace falta un cronometraje electrónico para tomar los tiempos. Además, una piscina de 25 metros, que se llama de aflojes, para evacuar trabajos que se hacen en la olímpica.