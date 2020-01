"No hay un motivo justo para mi salida del Once Caldas": Juan Carlos Henao

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

La vida le dio un giro de 180 grados a Juan Carlos Henao. El viernes llegó cargado de ilusiones al primer día de la pretemporada del Once Caldas, pero cuatro días después no sabe si continuará en el fútbol.

El viernes, luego de los exámenes médicos, antes de empezar los entrenamientos, lo llamaron y le entregaron la carta en la que le comunicaron su no continuidad como entrenador de porteros.

Su desencanto fue total. Nadie le dio las razones para la salida, más allá del oficio que le entregaron, lo que también considera como una forma inadecuada e irrespetuosa.

- ¿Qué opina de su salida del Once Caldas?

Estoy sorprendido, no lo esperaba. Siempre trabajé de la mejor manera, con mucha pasión, todos lo saben; con honestidad y transparencia, aportando no solo con los porteros, sino con los demás muchachos. Estoy tranquilo, pero sorprendido y triste.

- ¿Qué le argumentó el Club más allá del oficio que le entregaron?

Eso es lo que más pensativo me tiene, porque no me dieron ningún tipo de explicación o argumentos de lo que pasó. Neis Nieto, gerente deportivo, me entregó la carta y me dijo que era una decisión de la Junta Directiva y creo que es una decisión de más gente. Hasta el momento nadie me ha dicho nada.

- ¿Alcanzó a empezar labores o cómo sucedió todo?

No, llegamos a los exámenes médicos y en las horas de la tarde, cuando empezábamos los entrenamientos, me llamó el gerente y me notificó.

- ¿Intuyó el último mes que podía pasar algo así?

Se habían escuchado muchos comentarios, pero pensé que eran chismes. No hay una razón justa para salir del Club. No tuve actos contra la disciplina, eso lo pueden corroborar con cualquiera; siempre llegué temprano a los entrenamientos y laboré de la mejor manera, planificando. De hecho, fue complicado por dejar el campo y empezar a entrenar, pero se hizo una muy buena labor con José Fernando Cuadrado, que fue el mejor jugador del equipo en la temporada y fue a la Selección Colombia, peleando la opción de ir al Mundial con David González y Leandro Castellanos.

- ¿Habló al final de la temporada con Hubert Bodhert, su jefe inmediato en el Club?

Siempre se hace la reunión final para mirar el balance de los jugadores, lo bueno y lo malo, para mejorar, y salimos a vacaciones. No volví a hablar con él hasta el 2 de enero, cuando entramos a laborar y pasó todo. Nunca me dijo nada y eso me extraña porque tampoco me explicó nada y menos una voz de aliento.

- ¿Hubo algún reproche o detalle a lo largo de este tiempo en la relación con el técnico?

Para nada, siempre se habló de la parte académica, pero se podía manejar, incluso tenía opciones para este año, él lo sabía. En lo demás, todo estuvo bien, Gerardo Ortiz y Sergio Román estuvieron bien. Pueden mirar la estadísticas.

- ¿Hubo personas externas que influyeron para su salida del Club?

No sé, eso ya les queda a ellos. No sé que pasaría, estoy sorprendido, pero con la conciencia tranquila y no sé si ellos la tendrán.

- Hay rumores sobre su salida, dicen que usted fue indisciplinado ¿Qué opina?

Para nada, lo pueden corroborar con técnicos, directivos y jugadores. Si fuera así, estaría tranquilo y habría entendido que me la estaban cobrando, pero en ningún momento fui indisciplinado.

- ¿Cree que hizo un buen trabajo y era competente para el cargo?

Fue muy bueno. Cuando empecé con José Fernando Cuadrado me expresaba su satisfacción por lo que se hacía. Después con Gerardo Ortiz. Y con Sergio venía laborando hace rato. Si hay comentarios del trabajo uno los acepta y los corrige, pero siempre hubo un trabajo en equipo.

- ¿De dónde sacaba el trabajo que se hacía en los entrenamientos?

Con mi experiencia como jugador, tengo muchos trabajos para desarrollarlos. También tuve asesoría de entrenadores nacionales e internacionales, como Óscar Rezano, que trabajó conmigo en el Maracaibo y ahora está en México. Incluso me invitó a México para compartir con gente de allá. También, el profesor Francisco Maturana me dio muchas indicaciones y me mostró el camino. Pero con lo que ha pasado ya ni sé si siga en el fútbol.

- ¿Usted se rehusó a alguna capacitación académica?

No, para nada, cuando me retiré don Jaime Pineda me dijo que me pagaba el curso donde quisiera y en estos días que el Club no anda en una buena situación económica la cosa se dilató y no se concretó. Siempre estuve abierto y dispuesto, además no podía dejar el trabajo tirado. Incluso traer a alguien para que me ayudara porque las divisiones menores están muy solas y a uno le queda

complicado.

- En esos rumores, también se dice que el técnico Hubert Bodhert sintió celos con usted por la atención a dónde iban.

Eso no lo sé, eso hay que preguntárselo a él. El cariño y la admiración de la gente nunca va a cambiar. Es normal que llegue a algún lado y el hincha busque la foto, incluso, así no sea hincha del Once Caldas, pues solo lo hacen por gratitud por lo que se hizo por el fútbol colombiano y por mi carrera deportiva.

- ¿Cómo fue su relación con la dirigencia?

Buena, tanto con don Jaime Pineda como con Tulio Castrillón. Estoy extrañado porque si iban a tomar la decisión se debieron haber acercado y decirlo, creo que no habíamos tenido ningún inconveniente. Me extraña el silencio, eso me tiene pensativo, porque no sé qué pasó.

- En las redes sociales coinciden en que algún día tenía que salir, pero no de esta manera ¿qué piensa?

Algún día tenía que salir, como también llega el momento de decir adiós. Como dice el disco que sonó el día de mi despedida..."Todo tiene su final". La verdad sí, pero no de esta manera.

- ¿Se va dolido?

Sí, muy dolido, muy triste, sobretodo muy triste porque no hay un motivo justo para mi salida. Creo que íbamos bien, íbamos a seguir creciendo, pero me quedo tranquilo.

- ¿Qué le dice a ese aficionado que también está triste por su ida?

A ellos un Dios les pague, mi cariño será para siempre. Gracias por el cariño y el apoyo. Lástima haber salido del equipo del alma, pero aquí estaremos para lo que necesiten.

Sin Payares

El Once Caldas anunció ayer que no contratará al defensor central Luis Payares: "El jugador presenta una lesión de rodilla que si bien no es grave requiere al menos mes y medio para su recuperación, situación que -ante el torneo tan corto del primer semestre-, hace que el equipo deba buscar otra opción. Con Payares se acordó su vinculación al equipo en el segundo semestre del 2020".

Trayectoria

Juan Carlos Henao, quien se despidió del fútbol el 4 de enero del 2017, se vinculó de inmediato al Once Caldas como entrenador de porteros. A lo largo de ese periodo orientó a José Fernando Cuadrado, Gerardo Ortiz y Sergio Román.

Antes, como deportista, jugó con Once Caldas, Real Cartagena, Bucaramanga y Millonarios en el país; Santos de Brasil y Maracaibo de Venezuela en el exterior. Fue artífice en la obtención de la Copa Libertadores de América del 2004.

Títulos

Ganó con el Once Caldas las ligas del 2003 y 2010 y la Copa Libertadores del 2004. Integró el equipo ideal de América en el 2004 y fue considerado, también en el 2004, como el noveno mejor portero del mundo.