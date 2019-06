Osvaldo Hernández

Los dos ya debutaron en la Copa. Jhon Alexánder León acompañó a Wílmar Roldán en el partido que Venezuela y Perú empataron 0-0. Y Nicolás Gallo fue el cuarto árbitro en la goleada que Uruguay le propinó 4-0 a Ecuador.

Ellos son los dos jueces caldenses que participan en la Copa América que se disputa en Brasil.

Es compartir con los mejores: Gallo

- ¿Qué significa estar en la Copa?

Este es el certamen futbolero más grande que tiene América. Sabemos lo importante que es estar con equipos que han sido campeones del mundo y juegan la Copa. Además, el nivel de los jugadores que provienen de los clubes más importantes del mundo. Es un honor participar y representar al arbitraje colombiano y caldense.

- ¿Qué experiencia internacional tiene hasta hoy?

Copa Libertadores Sub20 el año pasado, el Suramericano Sub20 y Suramericano Sub17 de este año, y partidos de Copa Libertadores y Copa Suramericana.

- ¿Han tenido que cambiar mucho, dadas las modificaciones en las reglas?

Los cambios no son muchos para nosotros, ya que teníamos directrices para evaluar diferentes situaciones, como manos, reanudaciones, cobro penal, balón a tierra, en cuanto a la mecánica arbitral. Todas se plasmaron en el reglamento y respaldan nuestras decisiones con la regla. Las modificaciones son de gran ayuda y beneficio para que el fútbol sea mas ágil y haya más tiempo de juego efectivo y real en cada partido.

- ¿Qué recomendación tienen para esta Copa?

Que haya juego limpio, justo y transparente, claro, con la ayuda del VAR, ya que podremos tener, primero, transparencia en cada decisión y, segundo, hará que el juego sea fluido, ágil y el tiempo que se juegue sea efectivo.

- ¿En qué etapa de su carrera está?

Cada etapa que he vivido en mi carrera me ayuda crecer. Cada vez aprendo más, esto me fortalece y madura. Pero no cabe duda que, por la gran importancia que tiene la Copa América, es el momento más lindo de mi carrera. Es un honor representar al arbitraje colombiano y caldense. Todo esto viene acompañado del apoyo incondicional de mi familia, amigos y compañeros que siempre están ahí en los buenos y en los momentos difíciles.

Nicolás Gallo Barragán

Edad: 32 años

Fecha de Nacimiento: 9 de Agosto de 1986

Estado civil: Soltero

Estudios: Administrador de Empresas

Peso: 76 kilos

Estatura: 1,80 metros

Categoría: Arbitro FIFA

Logros: 2 Finales de Liga Águila, 2 Finales de Superliga, 2 Finales de La B, Final de Ascenso a Categoría A; Arbitro en la Final de Torneo Libertadores Sub20 en 2018, Suramericano Sub20 en 2019 y Suramericano Sub17 en 2019. Partidos en Copa Libertadores y Copa Suramericana, Final Ida Recopa Conmebol 2019 de Avar 1(Asistente de Video Arbitraje 1).

Es un orgullo: León

- ¿Qué significa estar en la Copa?

Es un orgullo representar a tu país en el torneo más antiguo de selecciones, al lado de figuras tan importantes del arbitraje mundial, es un sueño que se hace realidad.

- ¿A qué torneos internacionales ha ido hasta hoy?

Suramericano Sub15 Colombia 2015, Copa Libertadores Sub20 Paraguay 2016, Copa América Centenario Estados Unidos 2016, Suramericano Sub20 Ecuador 2017, Juegos Suramericanos Bolivia 2018 y Suraméricano Sub20 Chile 2019.

- ¿Han tenido que cambiar mucho, dadas las modificaciones?

No diría que cambiar, es simplemente adaptarse a los cambios que se dan año tras año; son normas que nos ayudan a desarrollar el arbitraje de mejor manera para todos.

- ¿Qué recomendación tienen para esta Copa?

Las recomendaciones pasan por aplicar correctamente las modificaciones a las reglas de juego, siguiendo los lineamientos que nos está dando la comisión de árbitros de la Conmebol.

- ¿En qué etapa de su carrera está?

Considero que estoy en una etapa de constante aprendizaje y crecimiento, pienso que uno como árbitro y como persona nunca debe considerar que llegó a la cima, todos los días tendremos que mejorar cosas y disfrutar de cada momento que nos brinda la vida.

John Alexánder León Sánchez

Edad: 34 años

Fecha de nacimiento: 12 junio 1985

Estado civil: casado con Adriana Tobón

Estudios: Licenciado en educación física

Logros: Final Suramericano Sub15 2015 (Uruguay vs Brasil), Final de vuelta fútbol profesional colombiano 2015 (Nacional vs Junior), Semifinal vuelta Copa Libertadores de América en 2018 (Palmeiras vs Boca Juniors) y Final ida Recopa Suramericana 2019 (Paranaense vs River Plate).

Caldenses FIFA

Adriana Lucía Correa, Germán Pareja, Gilberto Aristizábal, Fernando Palacio, Jorge Zuluaga, Jorge Hernán Hoyos, Flabio Rojas, Nicolás Gallo, Alexánder León, Jesús María Orozco, Juan Carlos Bedoya, Ojen Román y Eduardo Botero.