"Nairo tiene tres o cuatro corredores por encima": Eusebio Unzué, director de Movistar Team

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Zipaquirá

Eusebio Unzué y Movistar. Ambos son referentes del ciclismo colombiano, el primero como mánager y el segundo como patrocinador los últimos 10 años.

El equipo pedalea este año en el Tour Colombia sin su ícono las últimas ocho temporadas: Nairo Quintana.

Hoy, mientras Nairo compite en Europa con el Arkea Samsic, Movistar finalizará su participación en el Tour con la etapa que se disputará entre Zipaquirá y El Verjon, a un lado de Bogotá, sobre 182 kilómetros.

LA PATRIA habló con Eusebio Unzué.

- ¿Qué tipo de escuadra armó para esta temporada?

Está claro que no será de la solidez de antaño. Hemos cambiado el 50% del equipo pensando en el futuro, más que en el presente. Son chicos jóvenes que deben aprender, adquirir experiencia, eso lo dan las carreras y las vivencias. Hay otro 50% con experiencia que deberán soportar el peso de las carreras.

- Y en ese panorama que plantea ¿para qué está Movistar?

La idea es el Giro de Italia, con los jóvenes y dos o tres veteranos. Que sepan que es una carrera de tres semanas. Luego, en el Tour, será con gente experimentada como Alejandro Valverde, Marc Soler y Enric Mas como líderes.

- ¿Ese proceso lo tiene claro la marca?

Hemos perdido solidez, pero son ciclos que se terminan y que empiezan. Hay que saber crecer y eso es lo que pretendemos. Hay carreras en las que no tendremos favoritos. Es un trabajo que tenemos claro.

- ¿Qué tanto sintió el equipo la salida de Nairo Quintana?

Nairo es importante para que no se note, pero lo que no es menos cierto es que era un ciclo, no digo que terminado, porque podíamos seguir juntos toda la vida. Nairo es ambicioso, necesita estar como líder único y pensamos que estos dos últimos años le costó ganar más y optamos por el cambio. Ojalá que no sea malo para las partes. No es fácil tapar el reemplazo de Nairo, no hay hoy quien lo sustituya.

- ¿Se equivocaron con tanto líder en carrera?

No, al final esos líderes los repartes en las carreras y luego, cuando vas a los grandes objetivos, tratas de armar el mejor equipo. Llevas tres líderes como opciones y ninguno de los tres mostró superioridad antes. La carrera debía elegir quién estaba mejor y eso incomodó a algunos, pero no por eso hay que señalar.

- ¿Por qué Nairo no pudo ganar el Tour de Francia con Movistar?

A veces en la vida se necesita suerte, él ha demostrado que es un gran corredor de vueltas. Lo de Nairo es muy meritorio. Es un buen hombre, un grandísimo escalador que siempre ha estado con los mejores y pudo ganar un Giro y una Vuelta. En el Tour, que es una carrera de montaña, tiene las contrarreloj que marcan la diferencia y son definitivas. Además, no tuvo suerte porque se encontró con el ciclo de Chris Froome que lo superó por condiciones y equipo. No se puede valorar todo por las victorias, no, a Nairo hay que mirarle su hoja de vida.

- ¿Usted dijo que Nairo Quintana ya no está para ganar el Tour?

No he dicho eso, he dicho que en las grandes vueltas ya tiene tres o cuatro corredores más fuertes que él. Pero eso no lo podemos asegurar, el ciclismo nos ha mostrado cosas increíbles y él tiene derecho. Después del 2017 estar en los podios de cualquiera de las vueltas se le hace más complicado. Todo esto no quiere decir que no vaya a estar en el podio o no pueda ganar.

- ¿Está cambiando el mapa del ciclismo mundial con la llegada de lo talentos jóvenes?

Es una realidad, los chicos lo están demostrando y eso es muy bueno. Es una bendición para nuestro deporte, sorprenden porque están consiguiendo cosas muy jóvenes y eso está muy bien. Es muy bueno, que la gente no se agote pensando que es solo Froome puede ganar.

- Movistar fue patrocinador del ciclismo colombiano cuando no existía todo este boom ¿Seguirán mucho tiempo por estos lados?

El ciclismo colombiano le debe muchos agradecimientos a Telefónica y a Movistar por ese esfuerzo que hizo para patrocinar estos 10 años. Ver un país loco con sus ciclistas es muy bonito y saber que somos parte de esa historia, mejor. Fuimos el motor del ciclismo colombiano estos años.

La subida final

Germán Andrés Páez, periodista de Red+ Noticias, ciclista recreativo, residente en Bogotá, conoce el ascenso a El Verjón, el remate de la etapa de hoy.

"La subida es complicada por tres factores: Al principio hay 3 kilómetros, en los que el porcentaje de inclinación puede prestarse para ataques, apenas se inicia la subida desde la circunvalar, será muy intenso el ritmo".

Páez también habló de la altura: "Termina a 3.440 metros sobre el nivel del mar y, aunque los otros kilómetros son la tendidos al 4 o 5 por ciento , es inevitable sentir ahogo".

Y finaliza: "Los dos kilómetros finales, sobre todo la recta de los últimos mil metros, están siempre rodeados de neblina y un fuerte viento de cara".