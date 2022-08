"Nada está sentenciado": Diana Carolina Peñuela, al ganar la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia

LA PATRIA I Manizales

La ciclista caldense Diana Carolina Peñuela se sorprendió ayer con su victoria en la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia Femenina, la contrarreloj individual de 21 kilómetros disputada entre San Gil y Barichara (Santander).

Y lo dijo así porque creía que ganaba su compañera, la mexicana Anet Barrera: "Ella tenía para ganar la etapa, pero me sorprende más mi victoria. Tenerla en casa durante la preparación fue muy bueno, porque me dio consejos. Anoche me dijo... "mira la contrarreloj es así, aquí podés arriesgar, aquí no", entonces eso habla de sus calidades".

Con la victoria, la cuarta en línea, la pedalista del DNA Procycling de Estados Unidos, amplió su dominio en la carrera. Superó a Anet Barrera por 9 segundos y a Lina Marcela Hernández, de Colombia Tierra de Atletas, por 44.

No obstante su momento, Diana Carolina, actual campeona nacional de ruta, dijo que la carrera aún no termina: "Nada está sentenciado, nada está escrito. Si así fuese hacía mucho rato me había rendido con mis días malos y ya no estaría acá. Lo hago con amor y no desde el miedo".

Sobre la jornada de hoy, indicó: "Es de alta montaña, pero es clave ya tener a mi compañera Anet en la tercera posición de la general".

La fracción de hoy es de 103 kilómetros entre Curití, Aratoca, Pescadero, Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga, y mañana será un circuito de 90 kilómetros (siete giros) en Bucaramanga.

La etapa

1. Diana Carolina Peñuela, de DNA Procycling, 39,40; 2. Anet Barrera, de DNA Procycling, a 9; 3. Lina Marcela Hernández, de Colombia Tierra de Atletas, a 44; 4. Ana Milena Fagua, de Indeportes Boyacá, a 1,09; 5. Ana Vivar, de Movistar, a 1,41; 6. Shoko Kashiki, de Team Iluminate, a 1,43; 7. Ana Cristina Sanabria, de Colombia Tierra de Atletas, a 1,43; 8. Génesis Cortés, de Indernorte, a 2,08; 9. Yenifer Ducuara, de Colombia Tierra de Atletas, a 2,12; 9. Carolina Vargas, de CM Team, a 2,12.

La general

1. Diana Carolina Peñuela, de DNA Procycling, 9.21,33; 2. Lina Marcela Hernández, de Colombia Tierra de Atletas, a 1,06; 3. Anet Barrera, de DNA Procycling, a 1,23; 4. Ana Milena Fagua, de Indeportes Boyacá, a 1,58; 5. Ana Cristina Sanabria, de Colombia Tierra de Atletas, a 2,43; 6. Ana Vivar, de Movistar, a 2,49; 7. Carolina Vargas, de CM Team, a 2,54; 8. Yenifer Ducuara, de Colombia Tierra de Atletas, a 2,56; 9. Génesis Cortés, de Indernorte, a 3,11, y 10. Camila Atahualpa, de Sistecrédito, a 3,19.