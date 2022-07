"Miren la camiseta y ahí se dan cuenta si apoyan en Manizales": dueño el Once Caldas

LA PATRIA I Manizales

Las Voces del Fútbol, de RCN, habló con Jaime Pineda, máximo accionista del Once Caldas.

- ¿Cómo va todo?

Somos optimistas con el equipo, con lo que se ha hecho, venimos de baches los últimos años, en los que no tuvimos taquillas. Fue difícil, pero estamos viendo la luz al final del camino. Después de 10 años, de hacer un esfuerzo grande con este Once.

- ¿Se vive un momento dulce en lo económico?

He visto periodistas diciendo que comprando camiones; yo compro carros para vender. Lo que pasa es que la gente no tiene en cuenta cuánto vale el equipo, $14 mil millones al año. Uno con unas taquillas de 2 mil o 2.500 millones de pesos, más lo de la televisión no da para cubrir los gastos. Los dos últimos años dio pérdidas.

- ¿Económicamente ha ido estabilizando el equipo?

Pero a futuro. Se hicieron unos negocios... la parte de Luis Sinisterra es a cinco años; la de Johan Carbonero, hubo que dar dos años. Nelson Quiñones se va, pero nos dan una plata y hay que dar un plazo. Guzmán también se a Portugal y entra una plata pequeña. Ahí vamos.

- Cuando no entra dinero ¿el dinero sale de su bolsillo?

Invitamos a la gente de Manizales en su momento. Hace unos seis años se hizo una capitalización, lo sacamos en el diario local y el que quiso comprar, compró. Se le metió una plata, $7.300 millones. No ha sido fácil.

- ¿Le preocupa lo deportivo?

No, porque los dos últimos años no tuvimos ingresos. Gracias a Dios las cosas se están dando y vemos un futuro prometedor.

- ¿La gente en Manizales los apoya?

Miren la camiseta y ahí se dan cuenta si apoyan. La Licorera se había comprometido con nosotros y después, que porque no iban en el pecho, se molestaron y dijeron que no eramos serios cuando ya teníamos un compromiso con Colanta y BetPlay. DAF de la montaña está atrás, lo que no quiso la ILC y DAF da, libres, $1.500 millones y la Licorera nos daba $1.200 millones para descontar el IVA. La Licorera no quiso ir por una rebeldía pendeja.

- ¿Pensó en vender el Club?

No, hubo una gente que se arrimó y quiso comprar el equipo, pero no salieron con nada.

- ¿Cuánto vale el Once Caldas?

Buena pregunta.

- ¿Qué activos tiene hoy el Once Caldas?

Vuelve a comprar la sede, ya se hizo, avalúo que 8.800 millones.

- El hincha pide que la plata del fútbol vuelva al fútbol

Claro que sí y va a volver...cuándo no había, cómo hacíamos. Lo vamos a reforzar.

- ¿Un cupo internacional?

Espero que si.

- ¿Qué opina de la gestión de Tulio Mario Castrillón?

Es una persona, un administrador de empresas que yo admiro mucho. Somos socios hace 17 años y la labor que ha hecho Tulio Mario y los demás compañeros, ningún equipo en Colombia ha tenido. En lo económico, en lo deportivo vamos a mejorar.

- ¿Qué sigue después del final de túnel que dijo usted?

Tenemos gran cantidad de jugadores que han sido sub-20 y vamos a reforzar.

- ¿Qué le dice a la afición?

Que nos apoyen, que hay cosas buenas que están por venir... qué pasó, en un principio me metí de lleno al equipo, el equipo estaba quebrado y debía 22 mil millones. Y los vamos entregar saneado.

- ¿Se volverá acercar al equipo?

Depende de cómo me traten allá, porque yo tengo mucho que hacer y si no me apoyan, no voy.

- ¿Por qué se sintió maltratado?

Porque me gritaron cosas un día. Alguien me gritó que le había acabado el equipo y eso es injusto.

La quinta fecha

- Sábado

2:00 p.m. Cortuluá - Independiente Medellín

4:05 p.m. Jaguares de Córdoba - Alianza Petrolera

- Domingo

2:00 p.m. Once Caldas - Deportivo Pereira

4:05 p.m. Águilas Doradas - Junior

6:10 p.m. Unión Magdalena - Millonarios

8:00 p.m. La Equidad - Patriotas Boyacá

- Lunes

6:00 p.m. Atlético Bucaramanga - Deportes Tolima

8:05 p.m. Atlético Nacional - Deportivo Pasto

- Martes

6:00 p.m. Deportivo Cali - Envigado

8:05 p.m. Independiente Santa Fe - América de Cali