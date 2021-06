MiPrimeraVezEnLP: Estaba ahí para ser protagonista, Luis Fernando Montoya

Después de que yo realicé el contrato con el Once Caldas, al día siguiente hablé con Osvaldo Hernández, editor de deportes, y a la mañana siguiente estuve en LA PATRIA. La primera entrevista en el periódico, recuerdo que dije que estaba ahí para ser protagonista. Yo llegué a Manizales terminando diciembre de 2002, pero apenas empecé oficialmente como técnico el 2 o el 3 de enero de 2003.

Yo me fui de Medellín, no triste sino contento, no quería seguir más en Nacional y llegar al Once Caldas me pareció que era un equipo tranquilo, modesto, sin tanta presión. No sé ni por qué dije eso de que llegaba a ser protagonista, dentro de mí mismo me pongo retos que siempre he podido cumplir.

La relación con el periódico mientras yo estuve allá fue muy buena. Es más, yo me atrevo a decir que de los éxitos por los cuales se consiguió la Copa Libertadores, Osvaldo fue fundamental con LA PATRIA porque en ningún momento tuvimos inconvenientes. Hubo muy buenos vínculos. De ahí surgió el gran sentimiento de la gente en Manizales por arropar el proyecto del Once Caldas y eso hizo que todo se pudiera dar de forma más fácil porque fueron periodistas que se unieron con la vocería de LA PATRIA, luego los aficionados, los mismos directivos y los jugadores y eso fue una mezcla de todos tirando para el mismo lado.

Luego de mi accidente también me invitaron al periódico, es más, recuerdo que me subieron en una silla toda pesada para mi comodidad. En ningún momento en Manizales me trataron mal porque en todo momento hubo buen entendimiento con la prensa, pensando que ese gran papel con el Once Caldas en mi época de director técnico lo cumplió LA PATRIA.