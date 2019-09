Medellín y América jugarán la Liga Femenina

LA PATRIA | Colprensa | Bogotá

Independiente Medellín disputará la gran final de la Liga Femenina contra el América de Cali, luego de la victoria de este domingo frente al Huila 5-0, en juego disputado en el estadio Polideportivo Sur de Envigado.

El ‘poderoso’ cumple con su primera presentación en la Liga Femenina y ha sido uno de los protagonistas desde el arranque del certamen obteniendo 16 puntos, clasificando invicto a los Cuartos de Final y eliminando al actual campeón de la Copa Libertadores.

Los cinco goles fueron anotados por Manuela Vanegas, en dos oportunidades; Laura Aguirre, Yisela Cuesta y Maireth Pérez. En el juego de ida, en la ciudad de Neiva, el cuadro antioqueño había caído 1-0, por lo que el global al final terminó 5-1 a favor de las poderosas.

El elenco paisa a lo largo el torneo ha ganado 7 partidos, empatado 2 y perdido 1. Ha anotado 22 goles y tan solo recibió tres en contra. La mayor goleada se la propinó al Once Caldas, al que derrotó 0-6 en calidad de visitante.

El América, por su parte, llegó hasta esta instancia luego de dejar en el camino a Millonarios. En el juego de ida en Bogotá el partido terminó a favor de las caleñas 0-2, y el de vuelta en el Pascual Guerrero finalizó con marcador a favor del visitante 1-2, por lo que lograron su paso a la final.

El cuadro escarlata también ha ganado 7 partidos, empatado 2 y perdido 1. Suma 17 goles a favor y 7 en contra y cuenta con la goleadora Linda Caicedo, quien ha anotado hasta el momento siete tantos.

Los juegos de la final se disputarán el 22 y 29 de septiembre, arrancando el partido de ida en el estadio Pascual Guerrero y finalizando en la casa del Independiente Medellín, el Atanasio Girardot, donde se conocerá un nuevo campeón femenino.

ASÍ FUE LA CAMPAÑA DE DIM

Fase de grupos

- Deportivo Pereira vs Independiente Medellín FI 1-4

- Once Caldas vs Independiente Medellín FI FI 0-6

- Independiente Medellín FI vs Deportivo Pereira 2-0

- Atlético Nacional vs Independiente Medellín FI 0-0

- Independiente Medellín FI vs Atlético Nacional 1-0

- Independiente Medellín FI vs Once Caldas 1-0

Cuartos de final

- Cortuluá vs Independiente Medellín FI 0-0

ndependiente Medellín FI vs Cortuluá 3-1

Semifinal

- Atlético Huila vs Independiente Medellín FI 1-0

- Independiente Medellín FI vs Atlético Huila 5-0

ASÍ FUE LA CAMPAÑA DE AMÉRICA DE CALI

Fase de grupos

- América de Cali 2 vs Cortuluá 0

- Deportivo Cali 0 vs América de Cali 3

- América de Cali 1 vs Atlético FC 0

- Atlético FC 0 vs América de Cali 0

- América de Cali 3 vs Deportivo Cali 2

- Cortuluá 1 vs América de Cali 2

Cuartos de final

- Atlético Nacional 0 vs América de Cali 1

- América de Cali 2 vs Atlético Nacional 2

Semifinales

- Millonarios FC 0 vs América de Cali 2

- América de Cali 1 vs Millonarios FC 2