Manizales está de Vuelta y los favoritos hablan

David Muñoz

LA PATRIA | MANIZALES

La Vuelta a Colombia Bicentenario sumó su primera semana de recorrido. Siete etapas y un prólogo en el que figuraron velocistas y gregarios.

Ahora es la oportunidad para los capos de los equipos, los que buscan la corona de la edición 69 de la carrera y quienes esperan bañarse de gloria el domingo en Tunja.

En la competencia son los líderes afuera y adentro. Los aficionados los abordan en las carpas para tomarse fotos y ellos, siempre con una sonrisa, acceden a cada petición.

Su papel lo tienen claro, saben que la alta montaña, que empieza mañana, es el camino para elegir al campeón. Por eso hoy en el circuito de Manizales (ver recuadro Hoy en Manizales) estarán en la mitad del lote y dejarán el papel protagónico a los embaladores, antes de tomar el rol de escaladores. También tienen presente la contrarreloj final.

LA PATRIA consultó a los integrantes de la carrera (directivos, técnicos, ciclistas y periodistas), quienes seleccionaron cinco nombres que, creen, aspirarán al título: Óscar Sevilla y Fabio Duarte, del Team Medellín; Miguel Ángel Reyes, del EPM Scott; Juan Pablo Suárez, del GW Shimano; y José Tito Hernández, del Orgullo Paisa.

En ellos, de acuerdo con el sondeo, estará el nuevo campeón, que reemplazará al ecuatoriano Jhónatan Caicedo, quien celebró el año pasado. Representó al Team Medellín, equipo que quiere repetir título.

Responden los candidatos

José Tito Hernández, líder de la general

Me he preparado para ganar la Vuelta, los buenos resultados en Fusagasugá y la Vuelta a Antioquia me motivan. He corregido errores de años anteriores en los entrenamientos, en la forma de correr y hasta ahora me están dando frutos. Hay rivales fuertes, pero gozamos del liderato, hay que conservarlo y ganar la carrera. En la Línea me siento bien para subir.

Óscar Sevilla, 9 en la general a 1,20

Ando muy bien, no hay que negar que tengo 42 años y cada día uno va menos, es ley de vida. Me siento orgulloso de mi trabajo en el equipo y de mi rol. La Línea va a ser un juez principal de la carrera, pero he disfrutado las subidas y lo he hecho fácil. Estoy primero de los favoritos, es una ventaja pequeña, pero delante de muchos. Me siento capacitado para luchar y tengo grandes corredores en el equipo.

Fabio Duarte, 14 en la general a 1,35

Estoy contento por la actuación del equipo y motivado por las sensaciones que tenemos, esperamos terminar más fuertes, lo hemos demostrado con los resultados. Estoy bien físicamente y tengo buenas piernas, lo más importante es que Óscar (Sevilla) confía en mí y lo mismo el equipo. Lo importante es ganar la Vuelta a Colombia sea quien sea. En la montaña hay que aguantar, atacar e ir con mente fría.

Miguel Ángel Reyes, 13 en la general a 1,35

Esta segunda semana es decisiva, hay que recuperase bien para afrontarla. La idea es pelear por el título, trataremos de estar en la lucha, pero el ciclismo es día a día y hay que estar lo mejor posible.

Dios quiera que el domingo tengamos buenos resultados. En las etapas claves hay que estar bien.

Juan Pablo Suárez, 16 en la general a 1,37

La primera semana fue dura y los equipos están en un alto nivel, hay que descansar para afrontar lo que viene que es lo más duro. Me encuentro bien, superamos etapas complicadas por el calor y la idea es buscar el título. Siento las piernas muy bien y espero que me respondan los días claves como las jornadas de montaña y la contrarreloj.

La general

1. José Tito Hernández, de Orgullo Paisa, 25.48,45; 2. Ómar Mendoza, de Coldeportes Strogman, a 24; 3. Álvaro Duarte, de Élite Mixto, a 37; 4. Heiner Parra, de GW Shimano, a 39; 5. Wálter Pedraza, de GW Shimano, a 40; 6. Edward Beltrán, de Team Medellín, a 50; 7. Robigzon Leandro Oyola, del Team Medellín, a 1,02; 8. Kevin Cano, de Orgullo Paisa, 1,03; 9. Óscar Sevilla, de Team Medellín, a 1,20; 10. Frank Osorio, de Coldeportes Strogman, a 1,23.

Los caldenses

23. Dídier Alonso Chaparro, de Orgullo Paisa, a 2,04; 28. Luis Miguel Martínez, de Coldeportes, a 2,16; 29. Salvador Moreno, de Supergiros Alcaldía de Manizales, a 2,16; 34. Jordan Tabares, de Supergiros Alcaldía de Manizales, a 2,31; 59. Juan Felipe Osorio, de Supergiros Alcaldía de Manizales, a 14,25; 61. Alejandro Ruiz, de Supergiros Alcaldía de Manizales, a 15,19; 73. Jhon Ánderson Rodríguez, de EPM, a 29,49; 74. Bernardo Suaza, de Supergiros Alcaldía de Manizales, a 30,09; 84. Carlos Mario Ramírez, de EPM, a 36,08; 88. Brayan Gómez, de Supergiros Alcaldía de Manizales, a 38,21, y 91. Juan Diego Hoyos, de Supergiros Alcaldía de Manizales, a 39,00.

Hoy en Manizales

La etapa de hoy, un circuito de 100 kilómetros, se correrá por las avenidas Santander y Paralela con cruces por la Lindsay y Cristo Rey. Serán 20 giros de 5 kilómetros y 100 metros cada uno. La salida y la meta estará ubicada en El Triangulo. Las vías serán cerradas desde las 6:00 de la mañana.

Martín Ramírez, secretario del deporte, explicó los motivos por los cuales se hace la jornada en Manizales: "Primero, porque hay una emergencia de nuestros vecinos de Pereira por el tema invernal; segundo, por la activación económica, pues 500 personas están en la ciudad dinamizando la economía, y tercero, porque estamos en vacaciones y el ciclismo es un espectáculo para ver".