A los tres ciclistas de Caldas que se les apareció "el duende"

Osvaldo Hernández

Los deportistas veteranos de Caldas no jamás olvidarán las sesiones de educación física con don Omar Patiño Romero. El viejo era duro, no solo en el discurso, sino también en la forma de trabajar. A nadie mimaba, les exigía por parejo a todos.

Literalmente, muchos deportistas le tenían miedo a don Omar cuando se llegaba la hora de trabajar con él. Pero, como dicen los abuelos, "al fin y al cabo muchachos", no se perdían la oportunidad para hacerle bromas sin que se diera cuenta.

Daniel, su hijo, que lo acompañó de la mano a muchos escenarios, cuenta que una vez a varios ciclistas les salió cara una broma.

"Fue en el arranque de una pretemporada. Los deportistas entrenaban con don Fernando Gutiérrez, técnico en ese entonces de la Liga, pero la preparación física la hacían con mi padre. Me acuerdo que a la sesión llegaron Carlos Contreras, Humberto "El Erizo" Hernández y Carlos Andrés "El Tigre" Osorio. Todo estaba listo para empezar el entrenamiento del día y por alguna razón papá se fue para el Coliseo Mayor. Ellos aprovecharon la ocasión, me llamaron y me dijeron que a él le decían El duende. Me dio mucha rabia, discutí con ellos, fui al Coliseo y le pregunté.

Le dije que si era verdad que le decían El duende y me dijo que no, que eso no era verdad, que quién me había dicho. Le dije que los ciclistas.

Se vino del Coliseo Mayor al Centro de Desarrollo Deportivo y les dijo..."como a mi me dicen El duende, el trabajo de hoy en las canchas auxiliares queda cancelado, se me van hasta el morro de Sancancio y vuelven".

Nunca se me olvida las caras de los ciclistas, pálidos y asustados, por el regaño de mi papá y de paso por la tarea que les puso. La broma les salió cara.

La ida hasta allí era un dolor de cabeza para los deportistas de alto rendimiento de Caldas que décadas atrás laboraron con preparadores físicos empíricos y luego le dieron paso a los licenciados del Departamento de Educación Física de la Universidad de Caldas.

Don Omar, que murió de 73 años, recibió el Honoris Causa de la Universidad de Caldas en el 2002. Durante 53 años preparó físicamente a los deportistas de la región, tiempo en el que conoció a Olga Lucía García, quien jugó baloncesto con Caldas, de cuya unión nacieron Germán Felipe, Omar Enrique y Daniel.