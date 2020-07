Los líos internos entre técnicos y deportistas que afectan el deporte de Caldas

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Hay quienes aseguran que el triatlón de Caldas pudo ganar una medalla más de oro en los Juegos Nacionales de Bolívar 2019 y no lo hizo por los problemas internos entre deportistas y técnicos.

Algo parecido sucedió en atletismo, donde los deportistas de Juegos no quieren saber nada del entrenador Carlos Mario Velásquez.

En el deporte de Caldas se ha venido incubando una serie de problemas internos, entre técnicos y deportistas, ante los ojos de la Secretaría del Deporte de Caldas que si no se interviene, se corre el riesgo de perderse el esfuerzo para los Juegos Deportivos Nacionales del 2023, en el Eje Cafetero.

Tira y afloje en triatlón

El triatlón ganó 1 oro, 2 platas y 4 bronces en los Juegos Nacionales. Técnicos y deportistas reconocen que las diferencias personales alteraron el rendimiento de la delegación en Cartagena.

"Si no hay trabajo en equipo, no hay cohesión y eso afecta cualquier opción. Es claro que eso no pasó allá en los Juegos", dice José Said Bustamante, entrenador de la Liga.

Del equipo que intervino en los Juegos se fueron Pamela Holguín y Samid Cuenca.

El entrenador explicó los motivos: "Pamela marcó el fin de un ciclo con nosotros. Hubo diferencias por falta de compromiso. En cuanto a Samid, claro que hubo problemas porque no respondió a las exigencias y si viene de otra región debe marcar diferencia y no la hizo".

Pamela Holguín dijo que tuvo desavenencias con el entrenador porque solo tuvo ojos para dos deportistas: Maira Vargas y el hijo del técnico. Expresó que se va tranquila para el Valle del Cauca.

Samid Cuenca contó que se retiró porque tuvo muchas dificultades: "Hubo discriminación por mi personalidad y el técnico tiene una dictadura que la acomoda a su antojo. Prefiero evitar roces y atropellos".

Maira Alejandra Vargas, deportista, ahora presidenta de la Liga, explica que todo se reduce a celos y al incumplimiento de las normas: "Le ponen problema a todo y ni siquiera respetan el conducto regular".

En el caso de Eduardo Londoño, desde el 2017 labora con un entrenador ajeno a Caldas: "Eso lo tenemos claro, sabemos para dónde va y cuándo nos puede aportar. Ningún problema con él", dice Said Bustamante.

No se pueden ver en atletismo

Y si por triatlón llueve, por atletismo no escampa. Santiago y Jhonatan Serna y Ana Julieth Nieto no quieren entrenar con Carlos Mario Velásquez, técnico de la Secretaría del Deporte de Caldas.

Los atletas, encabezados por Jhonatan, dicen que todo nació antes de los Juegos Nacionales: "Estudio Licenciatura en Educación Física, me he asesorado y Carlos Mario no nos trabaja cómo debe ser. A todos los entrena igual, no individualiza, no diferencia", dice Jhonatan.

Serna asegura que el médico Luis Hernando Arboleda, de la Secretaría del Deporte, le diagnosticó una sobrecarga funcional por este motivo.

Arboleda respondió al respecto: "El 90% de las lesiones corresponden al sobreuso y sobrecarga, por repetición del gesto deportivo, no necesariamente a mala planificación del entrenamiento. La sobrecarga funcional es un término genérico, que hace referencia a cualquier condición propia del deportista o a la adaptación a las cargas, que sean coadyuvantes en la aparición de una lesión crónica".

Carlos Mario Velásquez, el entrenador de atletismo de la Liga, dice que detrás del inconformismo de los atletas hay una fuerza colectiva que busca el control de la Liga: "Los problemas nacieron en los Juegos, con actitudes no propias de deportistas que en ese momento no las quisimos advertir".

Respecto a los reproches para la Liga, dijo: "Pasaron un derecho de petición planteando 100 mil cosas y los mismos cuestionamientos para mí son los mismos que le hacen a Jenny Marcela Calderón, la presidenta de la Liga".

Velásquez explica que por ley, los atletas pueden entrenar con su club, pero a la hora de buscar un logro para el departamento, lo tendrán que hacer con él. Los corredores responden que respetarán esa condición.

Falta mucha formación: Secretaría del Deporte

Andrés Felipe Marín, coordinador de alto rendimiento de Caldas, cuestionó el compromiso del deportista caldense: "Son mal educados, no les gusta que se les hable duro porque vienen y se quejan. El deporte de alto rendimiento es mitad esfuerzo y mitad dictadura. Necesitamos técnicos y deportistas comprometidos".

Marín reprochó el doble contrato que tiene ahora Carlos Mario Velásquez para trabajar con atletismo y con la Alcaldía del Deporte: "Se lo dijimos antes de firmar, dijo que no se iba a comprometer allá y lo hizo. Hoy de alto rendimiento tiene a Dayana Mendieta. Vamos a revisar eso".

En el caso de triatlón, respaldó al técnico José Said Bustamante porque considera que tiene los conocimientos suficientes para liderar el proceso. Destacó la labor de los triatletas jóvenes y reconoció el proceso que hace Eduardo Londoño con el entrenador del seleccionado nacional.

Respecto a Pamela y a Samid Cuenca, dijo que se les entregó un material, pero para representar a Caldas: "En comodato y si se van a ir a otras regiones, pues lo tendrán que devolver".

Ojalá no ocurra: psicólogo

Hárold León, psicólogo deportivo, conoce el deporte y al deportista caldense, al revés y al derecho. Analizó el caso para LA PATRIA.

"El conflicto es algo inherente al ser humano y no es ajeno al campo deportivo. Se presentan desavenencias entre directivos y entrenadores, entre entrenadores y deportistas, entre directivos y deportistas, entre estos y los padres de familia, las parejas, etc.

El conflicto se puede definir como una situación que genera enfrentamientos entre dos o más personas y por el cual se termina con malas actuaciones, situaciones de malestar y desequilibrio emocional. Este mal funcionamiento determina que se pierda el trabajo, que no se logren los objetivos propuestos, que se pierda la armonía y bienestar que son necesarios en el campo del deporte, para poder conseguir superar las metas propuestas.

Se llega al conflicto por no saber resolverlo, se nace de una inconformidad que debido a una deficiente comunicación, falta de confianza, inseguridad o miedo se guarda, a partir de este guardar la información no se puede resolver el conflicto que requiere:

- Una descripción de la situación.

- Expresión de sentimientos.

- Especificación del inconveniente (qué se desea, qué no se desea).

- Buscar una explicación de lo que puede suceder si no se soluciona la situación.

Los conflictos se dan y acrecientan por no tener claridad en los objetivos, no asumirlos como algo importante y se deben resolver en conjunto, a partir de una comunicación asertiva y positiva. Aspectos como el ego, el autoritarismo, la falta de comunicación, las diferencias y en ocasiones las malas asesorías llevan a que no se puedan resolver los conflictos. Ojalá eso no ocurra".