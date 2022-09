"A los directivos actuales del Once Caldas les ha faltado altura": Luis Fernando Montoya

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

Han pasado 16 años y el Once Caldas aún no le paga al técnico Luis Fernando Montoya. Club y técnico conciliaron laboralmente en tres puntos: pagar la educación a José Fernando, su hijo, hacerle un contrato durante dos años como asesor y programar un partido con taquilla para el orientador antioqueño. El acuerdo lo firmaron los directivos del Club cuando era corporación sin ánimo de lucro, responsabilidad que se ha traslado en el tiempo a accionista con la nueva sociedad anónima.

LA PATRIA habló este miércoles con el profe Montoya.

- ¿Cómo ve al Once Caldas?

No sé qué pasa con los jugadores, no sé si no se preparan bien, no sé si se entrenan bien o no se cuidan bien. Es un equipo que muestra muchos altibajos. Hay que cambiar los objetivos. Si los objetivos son vender jugadores, que se piense en eso, pero el Once tiene un nombre a nivel internacional y ese nombre no se puede cambiar.

- El equipo ha sido pitado, por su fútbol, incluso ganando, como sucedió con Envigado. ¿Qué opina?

Una cosa es jugar un torneo colombiano, otra una Copa Libertadores y otra un Mundial de Fútbol. Las presiones no son las mismas.

- ¿Se equivoca el técnico cuando dice que él es de una generación diferente de la de los que le piden un creativo?

No soy nadie para hablar de los técnicos, pero sí me gustaría que sean prudentes para dar declaraciones.

- ¿En qué está la deuda del Once Caldas con usted?

Esto es muy maluco. En el último contacto que tuvimos, nos dijeron que esa deuda la podían cobrar los hijos de los hijos de mi hijo y eso dice que no hay nada de qué hablar. Estoy tranquilo porque le respondí al Once Caldas, al departamento y a la ciudad. A los directivos actuales les ha faltado altura.

- Para hablarlo más crudamente, ¿se va morir usted y no le van a pagar?

No tanto que me muera yo, sino que quién sabe si los hijos de mi hijo cobrarán eso.

- ¿Vio a la Selección Colombia?

Vi los dos partidos. Quiero el fútbol, me duele el fútbol y me duele cómo no clasificamos al Mundial. Me gustaría que se le diera una explicación al país sobre la eliminación porque, con las condiciones que tienen nuestros jugadores, era para haber ido. Y pienso que ahí pasó algo y se debería aclarar. Sería bueno aclararlo antes de empezar de nuevo. Aún ahí hay jugadores y están en deuda con el país.

- ¿Usted cree que pasó algo?

Qué pasó, por qué no rindieron... la culpa no se les puede echar a dos buenos técnicos como Reinaldo Rueda y Carlos Queiroz. Ahí hay algo más y de fondo, y para arrancar un proceso nuevo se le debería aclarar a la opinión pública.

- ¿Cómo va su vida hoy?

Sigo con mis terapias, lo normal, y lo novedoso hoy es que estoy estudiando. No me quedo quieto.

- ¿Y su salud?

Vamos bien, todo esto se debe a la continuidad que he tenido con el cuerpo médico y contar al lado a un gran médico como el doctor Diego Lalinde, que siempre vive pendiente de mi, me ha dado estabilidad.

- ¿Por qué lleva hoy oxigeno permanente?

Lo del oxigeno es para evitar saturaciones, pero cuando lo quiera dejar lo hago. Es más como prevención. Y después de la pandemia, pienso que hay que tener muchos cuidados.

- ¿Y qué está estudiando?

Soy tecnólogo deportivo, con especialización en fútbol del Politécnico Grancolombiano y ahora hago la Licenciatura en Educación Física con la Uniminuto. Estoy muy contento. Los docentes son de una gran calidad humana.

Presidentes incumplidos

2005-2006: Germán Cardona Gutiérrez

2006-2007: Javier Germán Mejía

2008-2009: Fernando Mejía Jaramillo

2010-2011: Juan Hernando Ramos

2005, 2011 y 2012: José Manuel López

2012-2013: Óscar David Gómez

2013: Carlos García

2014-2015: Rafael Castañeda

2016-2017 y 2018-2022: Tulio Mario Castrillón

El acuerdo

Se firmó el 17 de agosto del 2006. El documento tiene las firmas de Luis Fernando Henao (inspector de trabajo), Paula Sigrid Delgado (abogada del Once Caldas), Adriana Herrera (esposa del profe Montoya) y Luis Alfonso Sossa (psicólogo de Luis Fernando). Tiene la huella del profe Montoya.

Allí se dice que, aunque el Club lo liquidó el 14 de diciembre del 2004, el técnico pidió que se le pagara por lo que devengaba: $1 millón 328 mil de salario, y $13 millones 672 mil por gastos de representación, premios y bonificaciones.

Por un caso igual, el Club perdió una demanda de $700 millones con Jorge Agudelo, jugador de la misma época.

Como hubo conciliación, el Club compró el seguro para garantizar los estudios universitarios para José Fernando, su hijo; firmaron un contrato de prestación de servicios por $3 millones 500 mil mensuales durante dos años y un partido de fútbol, cuyo recaudo sería para el profe Montoya.

Este miércoles se buscó una respuesta del Club por medio de la oficina de prensa y no hubo respuesta.

