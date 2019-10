Los 17 hechos más importantes del deporte en Manizales en sus 170 años

1. El título de la Copa Libertadores

El 1 de julio del 2004, el Once Caldas logró el título más importante del fútbol continental. Tras superar la primera fase, eliminó a Barcelona (Ecuador), Santos y Sao Paulo (Brasil) y Boca Juniors (Argentina). El Blanco también tiene cuatro títulos nacionales (1950, 2003, 2009 y 2010).

2. En la cima del Everest

Dos manizaleños subieron a la cima del sitio más alto del planeta: el Everest, ubicado en la cordillera del Himalaya, a 8.848 metros de altura. Lo hicieron Ana María Giraldo, en el 2009, y Nelson Cardona, en el 2010. Ambos también subieron (a Ana María le falta una) las siete cimas más importantes del mundo.

3. Moñona mundial

El 17 de noviembre de 1974, el bolichero Jairo Ocampo Gómez gana el título mundial con 587 pines, por delante de un rival de Bélgica y otro de Guatemala. Las competencias se realizaron en la bolera Prados Del Este en Caracas (Venezuela). Ocampo Gómez fue pionero del bolo en Caldas, no solo como propietario.

4. Patinaje de oro

El 13 de noviembre de 1996, en Barrancabermeja (Santander), el patinaje caldense, potencia en esa época, logró oro mundial. Lo hizo con Juliana Pinzón en los 10 mil metros. 13 años después fue Marta Lucía Ramírez y Alejandro Aljure los que repitieron la hazaña.

5. Jaime Cuervo

Considerado hoy como el padre del microfútbol en Caldas, pues fue el que lo trajo en la década del 80, logró cuatro títulos mundiales como técnico de Colombia. En Bolivia 2000, Colombia 2011 y Bielorrusia 2015 en masculino, y Colombia 2013 en femenino. Fue subcampeón en Paraguay 2013.

6. BMX de oro

El 2 de agosto del 2007, el manizaleño Manuel Felipe Tangarife ganó el Campeonato Mundial Bicicrós en Canadá. Lo hizo en la modalidad 20 pulgadas. Es el logro más importante que ha obtenido un pedalista de BMX de Caldas en el mundo.

7. Dos títulos para Sabios

La llegada del baloncesto al país les trajo emociones a los manizaleños. Sabios, el equipo local, ganó la Copa Costeñita, en 1988. 11 años después, tras altibajos en la participación por motivos económicos, el quinteto volvió a ser campeón el 29 de noviembre de 1999.

8. Grandes escarabajos

En 1998, Nelson Cacaíto Rodríguez ganó la Vuelta a Málaga en España. Ese es quizá, el triunfo más importante de los escarabajos locales. Otros en el exterior: México y Chile (Julio César Ortegón), Martinica (Nelson Rodríguez), Costa Rica (Óscar Eduardo Sánchez) y Guatemala (Yeison Rincón). En el país: Vuelta a Colombia, Clásico RCN (Luis Alberto González), Vuelta de la Juventud (Juan Carlos Castillo y Óscar Eduardo Sánchez) y Vuelta del Porvenir (César Villegas).

9. El estadio Palogrande

El 30 de julio de 1994, después de 16 meses de construcción, fue inaugurado el máximo escenario deportivo de la ciudad. Ese día, el Once Caldas perdió 0-4 con Cruzeiro, de Brasil. Después, el escenario ha albergado Mundial Sub-20, Copa América, Suramericano Sub-20, Copa Libertadores, Copa Conmebol y otros.

10. Nace el Once Caldas

El Once Deportivo y el Deportes Caldas, los dos equipos profesionales que tuvo Manizales en la década del 50, desaparecieron. Eso obligó a que un movimiento cívico en la ciudad generara la creación del Once Caldas, equipo que lleva parte de los dos nombres anteriores y que hoy tiene cuatro títulos nacionales y uno internacional.

11. Mundial Sub-20

Las figuras que brillan hoy en el mundo del fútbol pasaron por Manizales en el 2011. En la ciudad se jugó el Grupo C con España, Ecuador, Costa Rica y Australia. El Mundial lo ganó Brasil, pero por la ciudad pasaron jugadores como Koke, Isco, Marc Bartra, Oriol Romeu, Joel Campbell, entre otros.

12. Colombia Oro y Paz

La nueva reglamentación del ciclismo internacional impidió que las figuras del ciclismo colombiano e internacional corrieran en el país. Hasta que nació la Colombia Oro y Paz, hoy Tour Colombia, en el 2018, que finalizó en Manizales. El aficionado vio a Nairo, Rigo y Egan, entre otros.

13. Juegos Nacionales de 1936

La ciudad albergó los IV Juegos Atléticos Nacionales en el año que nació el Comité Olímpico Colombiano. Hizo una inversión de $73 mil para construir la Unidad Deportiva, a un lado del estadio Palogrande. Los Juegos fueron dominados por Cundinamarca y Caldas ocupó la tercera posición.

14. Juegos Nacionales de 1988

52 años después, la ciudad se volvió a vestir de gala para recibirlos con Pereira y Armenia. Caldas, con su equipo hizo una gran presentación al ser séptima en el cuadro de medallería, con 13 oros, 17 platas y 12 bronces para 42 metales.

15. Juegos del Pacífico

La primera edición se hizo en el país, en 1995, con la participación de 38 países en 14 deportes. La sede principal fue Cali, pero otras disciplinas los llevaron a Buenaventura, Armenia, Pereira y Popayán. Manizales hizo todas las competencias de la lucha olímpica.

16. Icono del deporte

En la década del 80, sin una piscina olímpica como la que hay hoy, el nadador manizaleño Carlos Ignacio Henao se convirtió en referente de la natación colombiana. Fue figura en los Juegos Nacionales de Neiva, en 1980 y Villavicencio 1985, además de haber participado en el Mundial de natación en Guayaquil (Ecuador).

17. Nieves deportivas

A mitad del siglo pasado el Parque Nacional Natural los Nevados tuvo tanta nieve, que técnicamente fue apto para competencias. Allí, aunque no es territorio del Municipio, la ciudad organizó el 7 de mayo de 1952 el Campeonato Suramericano de Ski. Se aprovechó una tormenta de 20 metros.

¿Por qué vive en Manizales?

Diego Muñoz - Apartadó (Antioquia) - Portero futsal de la U. de Manizales

Llevo cinco años viviendo acá. Manizales es la mejor ciudad de Colombia, es la más educada, tiene la mejor cultura, el mejor clima y los mejores paisajes.

Paula Posso - Buga (Valle) - Jugadora de Manizales Hockey Club

Ya había venido a jugar torneos nacionales y me gustó por la amabilidad de la gente, todo es cerca, la tranquilidad de la ciudad. Hace seis años me enamoré de Manizales, sus espectaculares atardeceres, las personas y su multiculturalidad.

Juan José Buitrago - Medellín - Selección Caldas de BMX

Hace cinco años llegué a vivir acá con mi madre. Me gustan el clima, su gente y su amabilidad.

Jhon Jairo López - Chinchiná - Administrador público

Vivo en Manizales hace 15 años. Acá hay más oportunidades laborales a largo plazo y el turismo, la pasividad de la ciudad. Es muy buen vividero, hay mucho qué hacer.

Dídier Chaparro - Santa Rosa de Cabal - Ciclista de Orgullo Paisa

Hace 17 años llegué a Manizales por cuestión de trabajo de mi papá. Me gusta la cultura de la gente, es tranquila para vivir. A pesar de ser una ciudad se tiene mucha naturaleza, paisajes hermosos y un clima bueno. La topografía me gusta por mi profesión.

Elgidio Aristizábal - Marquetalia - Policía

En el 2011 llegué, solicité el traslado por cuestiones laborales y familiares. Me gustó la tranquilidad, la cercanía con todo, la amabilidad y cultura de la gente y la posibilidad de desplazarse a pie por sus calles sin miedo.

Yamid Quiceno - Pereira - Periodista

En Manizales llevo cuatro años y medio, acá encontré trabajo. Me gusta su clima, la gente, su amabilidad y cariño que desde que llegué me hicieron sentir como en mi casa. Me agrada mucho la ciudad.

Ricardo Orozco - Pácora - Profesional en Mercadeo Nacional e Internacional

Llegué a Manizales por cuestiones laborales de mis padres, llevo 18 años en la ciudad. Destaco su tranquilidad y la cultura de la gente.

Fernando Dortti - Rosario (Argentina) - Técnico de fútbol

Hace cuatro años que estoy acá, me casé con una manizaleña. Me gustó lo bien que se vive, la amabilidad de la gente y tiene todo lo que me gusta, tiene una calidad de vida muy buena. Tengo un hogar para el adulto mayor destinado al cuidado de ellos.

Alfonso 'Petizo' Núñez - La Plata (Argentina) - Exfutbolista

Llevo acá 60 años aproximadamente, Manizales es una ciudad especial, la gente es queridísima. Uno se acostumbra a ellos y está como en su casa, acá no hay extranjero, acá es como si fuera toda la vida colombiano.

Álvaro Ordóñez - Santander - Técnico de tiro con arco

Entendí que es la Ciudad de las Puertas Abiertas, me acogió con empleo, es la casa donde nació mi hija y me formé como profesional. Laboro desde hace 16 años, disfruto la gente, cordialidad, paisajes y cultura. Es un terruño.

Said Bustamante - Valle - Técnico de triatlón

A los 5 años me trajeron a Manizales. Todo lo que soy lo hice en la ciudad. Es algo anecdótico que haya nacido en otra parte, pero soy manizaleño porque todo lo he hecho acá, mi esposa y mis hijos son de acá. Soy un eterno enamorado y defensor de esta ciudad.

Adolfo González - Tuluá (Valle) - Deportista de tiro con arco

Uno no es de donde nace sino de donde la vida lo lleva. Llegue hace 35 años, aquí encontré gente amable y una ciudad que me dio oportunidad. Tengo mi hogar y mi señora dice que no cambia Manizales. Mi hija nació acá y hay unos vínculos enormes.