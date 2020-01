Lo tengo todo, pero siento un vacío: Marcelo Gutiérrez

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

El nuevo hogar de Macelo Gutiérrez Villegas en la ciudad parece una pista de down hill (DH). Se accede a él por unas escalas tan empinadas como las laderas sobre las que brilló, y su apartamento, más que un hogar, es un podio donde hay testimonio de los 19 años de su carrera deportiva.

Allí transcurre parte de la vida de Lechón, así le dicen. Se despierta por la mañana en medio del trinar de los pajaritos y el paisaje natural que luego sale a devorar en su bicicleta. Y así empieza el día para el mejor corredor del país en DH que decidió hacer un alto en el camino.

"Es un año sabático, sin competencias, ya son muchos haciéndolo. No me quejo, los deportistas tenemos muchos privilegios, pero me quedaré quieto; disfrutaré de la bici de otra manera, quiero volver a ser el Marcelo Gutiérrez que tocaba puertas, quiero pensar e inventar", explica.

¿Por qué tomó la decisión? "Este paso es un salto al vacío, pero quiero nuevos retos".

Marcelo, quien no corrió el DH de la Feria dice que, más que cuestionamientos, lo que ha recibido es apoyo de los aficionados: "Tenía muchas dudas, pero di una entrevista y he encontrado apoyo de todos. Lo expliqué, les dije qué quiero con mi vida y todos lo entendieron".

Hace un año, Gutiérrez Villegas había anunciado que el 2019 sería nuevo para él porque había cambiado de técnico, métodos de entrenamiento y se había recuperado de una lesión. Sin embargo, empezó la temporada y no se sintió bien: "Nada hice mal, es ser honesto con uno mismo. El tema no es cambiar cosas, es no perder la esencia y la vida nos va mostrando el camino".

Y agrega: "A veces, por el afán de ganar se pierden otros privilegios, no se vive el día. Son muchas cosas que lo alejan a uno de otros compromisos. Lo tengo todo, pero siento un vacío. Por eso revisé y la verdadera felicidad está en las relaciones".

Lechón se graduó el año pasado en Mercadeo Nacional e Internacional de la Universidad de Manizales: "Es un logro importante, es cerrar un ciclo. Ese hecho tuvo una particularidad porque fue el título más movido en mis redes sociales, algo muy bonito".

Ese logro académico le permite pensar en otros escenarios de la vida: "Antes lo hacía, tenía que vender, buscar apoyos y eso es ejercer, hoy con el grado, puedo pensar más allá. He recorrido el mundo y somos desagradecidos con lo que somos y lo que tenemos. Podemos mostrar y vender a Manizales y a Caldas con todos sus privilegios".

Por eso buscará un acercamiento con alcalde y gobernador para plantear ideas de lo que se puede hacer en deporte, educación, turismo y cultura a través de la bicicleta.

Marcelo, hoy con 29 años, dice que se acabó la rivalidad con Rafael, su hermano: "El deporte, como nos toca vivirlo a nosotros, nos aleja de las familias. Rafael y yo nos alejamos, pero lo invité a hacer parte de este proyecto y mejoramos la relación. Estoy más cerca de mis amigos y mis padres".

El caldense, que adorna su carrera con la tercera colocación en la Copa Mundo de Fort William (Escocia), fue quinto en Andorra (España) y segundo en la World Series de Manizales; reitera que lo de ahora es un alto en el camino porque hay Lechón para rato.

Por el momento disfruta de su hogar, los quehaceres domésticos, el paisaje, el trinar de los pajaritos y la bici, pero sin la disciplina del alto rendimiento.

Con ganas de Caldas

Marcelo Gutiérrez finalizó el ciclo deportivo del año pasado con la medalla de oro en los Juegos Nacionales para Risaralda. Hoy dice que quiere volver a Caldas: "No tengo ninguna queja de Risaralda. La gente se pega de los títulos, le dicen a uno falso, pero esto es donde esté el mejor postor".

Sobre Caldas, dijo: "Hay mucho por hacer. No sé qué irá a pasar al final del año. No me veo como monitor o técnico, mi enfoque va hacia otras cosas, revisar, ayudar y ver cosas globales".

Gracias al aficionado

Lechón les agradeció a los aficionados que los apoyaron y a sus críticos: "Mil gracias a esas personas que siempre me estimularon, pero también a los que destruyen porque me ayudaron a corregir. Seguramente volveré, pero no a todo. Ahora quiero inspirar, educar, motivar, pero todo desde la bici".