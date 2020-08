Llegó al Once Caldas, fue a una fiesta, salió en LA PATRIA y no jugó porque le cobraron para ponerlo

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

Llegó al Once Caldas a comienzos de la década del 80, no jugó un solo partido, pero sí terminó enredado en dos hechos que hoy recuerda con gracia.

Ese fue el primer contacto que tuvo Héctor Ramón Sosa, apodado "El Rambo", con Manizales.

Llegó a la ciudad y el equipo lo hospedó en la sede, donde también funcionaba el área administrativa. El primero o el segundo día se paró en la puerta de la sede, pasó una dama, se quedó mirándolo y al regreso le habló.

- ¿Usted de dónde es?

- ¿De Argentina?

- ¿Es refuerzo del Once?

- Si.

Después de una conversación corta, la aficionada del Once Caldas se despidió y se fue.

Al otro día, El Rambo estaba en su habitación y lo llamaron a la puerta. Se asomó y era la jovencita: "Me dijo que estaba cumpliendo 15 años de edad y que quería que la acompañara en su casa. Le dije que no era un hombre de fiestas o licor, pero que con gusto; me dio pena decir que no. Y así fue, por la noche vino por mi y fuimos a su casa, donde conocí mucha gente".

La fiesta se alargó para El Rambo Sosa, sin pensarlo: "Bailando el vals me dijo que le diera un regalo, que la invitara a bailar más tarde. Me pareció incómodo, pero también le acepté".

Héctor Ramón no olvida lo que pasó ahí en la discoteca y a los dos días: "Estuvimos un rato. Yo veía que habían muchas luces. La fiesta en la discoteca terminó y nos fuimos a casa. A los dos días me llamó el presidente del Club y me dijo que estaba en el periódico local. Me sorprendió porque no había hablado con nadie, pero me alegré. Me organicé y salí a comprar el diario. Cuando lo abrí habían sacado una foto mía, bailando en la discoteca que decía..."si como baila, juega, está perdonado". Me quedé helado cuando vi esa noticia".

Con Oswado Marcial Palavecino, Ramón Orlando Gómez y Mario Antonio Bianchini.

Los días pasaron y ad portas de la competencia, le tocó empacar maletas, pero no por la fiesta en la discoteca, tampoco por la noticia que le sacó LA PATRIA; fue por otra cosa.

"Américo Pérez, el técnico, me invitó a cenar donde Cuezzo. Hablábamos muy amenamente hasta que me dijo..."bueno, ya sabés como trabajamos acá". Le respondí que no sabía, que apenas llegaba a Manizales y me respondió: "Si quieres jugar me tienes que dar tanto dinero". Le dije que no, que eso nadie me lo había dicho nadie. Intentó decirme que ya lo había hablado con Carlos Quieto, mi representante y no se lo acepté. Me fui con mucho pesar al Atlético Bucaramanga".

Héctor Ramón pasó por Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Medellín y volvió al Once Caldas, pero en 1990. En su país jugó con River Plate, en Ecuador con Porto Viejo.

Vive en su país con su esposa Lady y sus hijos Héctor Ómar, Estefanía Beatriz, Daniel Alexander y Cristian.